Η νέα γενιά του best-seller B-SUV της Volkswagen πέτυχε 91% στις δοκιμές ασφαλείας

Στην εποχή που τα B-SUV αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των ευρωπαϊκών πωλήσεων, η Volkswagen συνεχίζει να θέτει τα στάνταρ με ένα μοντέλο που δεν βασίζεται μόνο στη φήμη του ονόματος.

Η νέα γενιά του T-Roc έρχεται να επιβεβαιώσει τον τίτλο του best-seller, δείχνοντας ότι η ασφάλεια παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της γερμανικής φίρμας. Το compact SUV της Volkswagen, που ήδη μετρά πάνω από 1 εκατομμύριο πωλήσεις από το 2017, υποβλήθηκε πρόσφατα στις πιο αυστηρές δοκιμές του οργανισμού Euro NCAP, καταγράφοντας 91% προστασία ενηλίκων, 89% παιδιών, 74% ευάλωτων χρηστών του δρόμου και 83% στα συστήματα υποβοήθησης. Μια βαθμολογία που το τοποθετεί άνετα ανάμεσα στα ασφαλέστερα αυτοκίνητα της κατηγορίας του.

Νέα σχεδίαση με γνώμονα την αντοχή και την τεχνολογία

Η Volkswagen έχει εξελίξει το T-Roc σε ένα SUV πιο στιβαρό, πιο premium και εμφανώς πιο ώριμο από το πρώτο. Το νέο αμάξωμα βασίζεται στην πλατφόρμα MQB-A1, με ενισχύσεις σε κομβικά σημεία, βελτιωμένη στρεπτική ακαμψία και καλύτερη κατανομή βάρους. Το αποτέλεσμα είναι όχι μόνο πιο σταθερή συμπεριφορά στο δρόμο, αλλά και υψηλότερη απορρόφηση ενέργειας σε περίπτωση σύγκρουσης. Η σχεδίαση ακολουθεί τη γνώριμη λογική της Volkswagen: καθαρές γραμμές, LED φωτιστικά σώματα, και ανανεωμένη μάσκα με ενσωματωμένη φωτεινή λωρίδα. Οι τροχοί φτάνουν έως τις 19 ίντσες, ενώ οι χρωματικές επιλογές και οι διχρωμίες οροφής προσθέτουν ένα νεανικό στοιχείο σε ένα κατά τα άλλα σοβαρό και «ποιοτικό» αμάξωμα.

Εσωτερικό με ποιοτικά υλικά και ψηφιακή λογική

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, η διαφορά από τον προκάτοχο είναι εμφανής. Το T-Roc υιοθετεί πλέον soft-touch υλικά στο ταμπλό, νέο Digital Cockpit 8 ή 10,25 ιντσών, και την οθόνη infotainment MIB3 με δυνατότητα over-the-air ενημερώσεων. Η συνολική εργονομία και η ποιότητα συναρμογής θυμίζουν μεγαλύτερα μοντέλα της μάρκας, όπως το Tiguan. Η θέση οδήγησης παραμένει υποδειγματική, με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα, θέρμανση και εξαερισμό στις πλουσιότερες εκδόσεις, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 475 λίτρα, από τους κορυφαίους της κατηγορίας. Το νέο τιμόνι προσφέρει χειριστήρια αφής, αν και κάποιοι ίσως προτιμήσουν τους παραδοσιακούς διακόπτες.

Κινητήρες και τεχνολογία

Η γκάμα ξεκινά με τον 1.0 TSI 116 PS, συνεχίζει με τον 1.5 TSI 150 PS (και διαθέσιμο DSG). Στη βάση του εύρους προσφέρεται και 2.0 TDI. Η Volkswagen υπόσχεται μέση κατανάλωση από 5,7 lt/100 km και εκπομπές CO₂ από 127 g/km, ενώ το προαιρετικό Dynamic Chassis Control προσαρμόζει τη σκληρότητα των αμορτισέρ ανάλογα με το προφίλ οδήγησης. Στο δρόμο, το ανανεωμένο T-Roc μεταφέρει μια αίσθηση πολιτισμένης στιβαρότητας. Η ανάρτηση απορροφά τις ανωμαλίες χωρίς θόρυβο, η ηχομόνωση είναι βελτιωμένη, και η αίσθηση στο τιμόνι παραμένει από τις πιο ισορροπημένες του segment. Είναι ένα SUV που εμπνέει εμπιστοσύνη, είτε κινείται στην πόλη είτε ταξιδεύει με υψηλή ταχύτητα στην εθνική.

Ασφάλεια και τεχνολογικά συστήματα

Το πιο εντυπωσιακό σημείο της νέας γενιάς είναι τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει Front Assist με αναγνώριση πεζών και ποδηλατών, Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Traffic Jam Assist, Blind Spot Monitor, Rear Traffic Alert και Emergency Assist. Στις δοκιμές Euro NCAP, η δομή της καμπίνας παρέμεινε σταθερή σε όλες τις επιμέρους συγκρούσεις (μετωπική, πλάγια και οπίσθια), ενώ οι επιβάτες αξιολόγησαν εξαιρετικά τη λειτουργία των αερόσακων τύπου far-side, που προστατεύουν μεταξύ οδηγού και συνοδηγού. Οι αισθητήρες της VW έχουν βελτιωμένη ακρίβεια στην ανίχνευση ταχύτητας και απόστασης, βοηθώντας τα συστήματα αυτόματου φρεναρίσματος να λειτουργούν ακόμη και σε πιο δύσκολες συνθήκες.

Οδηγική εμπειρία

Στην πράξη, το T-Roc συνδυάζει τη σφιχτή αίσθηση ενός premium crossover με τον γνώριμο χαρακτήρα της Volkswagen: ουδέτερο τιμόνι, γρήγορες αντιδράσεις του DSG, και σιγουριά στις στροφές. Το πλαίσιο δεν ενθαρρύνει τις υπερβολές, αλλά ανταποκρίνεται με ακρίβεια και έλεγχο, ειδικά με τις 17 ή 18 ιντσών ζάντες που διατηρούν το σωστό compromise μεταξύ άνεσης και σταθερότητας. Η ποιότητα κύλισης είναι από τις καλύτερες του είδους, ενώ το σύστημα φρένων έχει δύναμη και προοδευτικότητα. Είναι ένα SUV που δείχνει και αισθάνεται φτιαγμένο για να κρατήσει, με το γνώριμο «γερμανικό βάρος» που καθησυχάζει τον οδηγό.

Τιμές και διαθέσιμες εκδόσεις στην Ελλάδα

Η ελληνική αντιπροσωπεία διαθέτει ήδη το νέο Volkswagen T-Roc σε τιμές που ξεκινούν από 25.980 ευρώ για την έκδοση 1.0 TSI Style, και φτάνουν έως τις 32.980 ευρώ για το 1.5 TSI DSG R-Line More. Όλες οι εκδόσεις περιλαμβάνουν στάνταρ τα βασικά συστήματα υποβοήθησης και 4ετή εγγύηση.

Τι κρατάμε;

91% στην προστασία ενηλίκων και άριστη συμπεριφορά στις δοκιμές Euro NCAP

και άριστη συμπεριφορά στις δοκιμές Euro NCAP Αναβαθμισμένη ποιότητα , νέο infotainment και premium αίσθηση

, νέο infotainment και premium αίσθηση Συνδυασμός άνεσης και σταθερότητας με βελτιωμένη ηχομόνωση

με βελτιωμένη ηχομόνωση Πλήρες πακέτο τεχνολογιών ασφάλειας και κινητήρων που καλύπτουν κάθε ανάγκη

