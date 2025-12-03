quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Η νέα Mercedes-Benz CLA ήρθε στην Ελλάδα – Δες αναλυτικά τιμές και εκδόσεις

ΤΕΤΑΡΤΗ | 03.12.2025
Στέλιος Παππάς
i-nea-mercedes-benz-cla-irthe-stin-ellada-des-analytika-times-kai-ekdoseis-781523

Νέα Mercedes-Benz CLA στην Ελλάδα, με ήπια υβριδικά θερμικά σύνολα και ηλεκτρικές εκδόσεις EQ. Δες τιμές, ισχύ και βασικά τεχνικά.

Η ολοκαίνουρια CLA σηματοδοτεί το επόμενο βήμα των compact μοντέλων της Mercedes-Benz. Νέα σχεδίαση, αρχιτεκτονική «software-first» και πλήρη γκάμα κινητήριων συνόλων. Στην Ελλάδα διατίθεται είτε ως ήπια υβριδική 48V με νέο 1.5 turbo και 8άρι αυτόματο, είτε ως αμιγώς ηλεκτρική CLA EQ με ταχυφόρτιση και κιβώτιο δύο σχέσεων, για υψηλή αποδοτικότητα και επιτάχυνση σε όλο το φάσμα ταχυτήτων.

1.5 turbo 48v: Με τρεις εκδόσεις ισχύος

Ο νέος τετρακύλινδρος 1.5 (1.499 cc) πλαισιώνεται από ηλεκτρικό σύστημα 48V που προσφέρει +30 PS / +22 kW ως υποβοήθηση εκκίνησης και «γέμισμα» ροπής. Η γκάμα:

  • CLA 180: 136 PS (+30 PS 48V), FWD, WLTP CO₂ 123 g/km.

  • CLA 200: 163 PS (+30 PS 48V), FWD ή 4MATIC, WLTP CO₂ 123–130 g/km (ανά κίνηση).

  • CLA 220: 190 PS (+30 PS 48V), FWD ή 4MATIC, WLTP CO₂ 124–132 g/km (ανά κίνηση).

Κοινός παρονομαστής είναι το 8άρι αυτόματο κιβώτιο, η ήπια υβριδική ενίσχυση που βελτιώνει απόκριση/κατανάλωση και οι εκδόσεις 4MATIC στις δύο κορυφαία επιλογές.

CLA EQ: Μπαταρίες LFP & NCM, αυτονομία έως 792 km

Η ηλεκτρική CLA έρχεται σε τρεις σαφείς εκδόσεις με ακριβή τεχνικά στοιχεία από τον επίσημο φάκελο:

  • CLA 200 EQ (RWD): 224 PS, 335 Nm, μπαταρία LFP 58 kWh, αυτονομία 541 km WLTP, φόρτιση 10–80% σε 21’.

  • CLA 250+ EQ (RWD): 272 PS, 335 Nm, μπαταρία NCM 85 kWh, αυτονομία 792 km WLTP, φόρτιση 10–80% σε 16’.

  • CLA 350 4MATIC EQ (AWD): 354 PS, 515 Nm, μπαταρία 85 kWh (NCM), αυτονομία 773 km WLTP, φόρτιση 10–80% σε 16’.

Και οι τρεις ηλεκτρικές αξιοποιούν κιβώτιο 2 σχέσεων – λύση που κρατά το μοτέρ στην αποδοτικότερη περιοχή, βελτιώνει την κατανάλωση στον αυτοκινητόδρομο και ενισχύει την επιτάχυνση σε υψηλότερες ταχύτητες. Οι CLA 200 EQ και CLA 250+ EQ δικαιούνται επιδότηση 3.000 € από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Tιμοκατάλογος Eλλάδας (compact, mobile-friendly)

Έκδοση Κίνηση Ισχύς (PS)* CO₂ (g/km) Τιμή (€)
CLA 180 (1.5 48V) FWD 136 +30 (48V) 123 49.950
CLA 200 (1.5 48V) FWD 163 +30 (48V) 123 54.900
CLA 200 (1.5 48V) 4MATIC 163 +30 (48V) 130 57.900
CLA 220 (1.5 48V) FWD 190 +30 (48V) 124 58.800
CLA 220 (1.5 48V) 4MATIC 190 +30 (48V) 132 61.400
CLA 200 EQ RWD 224 0 49.550 (46.550 με επιδότηση)
CLA 250+ EQ RWD 272 0 59.000 (56.000 με επιδότηση)
CLA 350 4MATIC EQ AWD 354 0 63.400

*Για τις θερμικές εκδόσεις, το πρώτο νούμερο είναι η ονομαστική ισχύς του 1.5, ενώ το +30 PS αφορά την ισχύ υποβοήθησης του 48V.
Οι εκπομπές CO₂ είναι σε WLTP και διαφοροποιούνται ανάλογα με την κίνηση.

Eξοπλισμός & τεχνολογία (σε τίτλους)

  • Software-centric πλατφόρμα και πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.

  • 8άρι αυτόματο στις 48V εκδόσεις, 2-speed κιβώτιο στις EQ.

  • Επιλογές FWD/4MATIC στις βενζίνες, RWD/AWD στις ηλεκτρικές.

  • Ταχυφόρτιση DC με χρόνους 16–21 λεπτά (10–80%) στα EV, ανά μπαταρία.

  • Μπαταρίες LFP (58 kWh) για αντοχή/κύκλους και NCM (85 kWh) για μέγιστη αυτονομία.

Tι κρατάμε;

  • Ακριβείς επιδόσεις EV: 541–792 km WLTP και φόρτιση έως 16’ (10–80%) στις μεγάλες μπαταρίες.

  • Νέος 1.5 48V με +30 PS υποβοήθηση, 8AT και επιλογές 4MATIC.

  • Επιδότηση −3.000 € για CLA 200 EQ & CLA 250+ EQ.

  • Τιμές Ελλάδας από 49.550 € (EV) και 49.950 € (βενζίνη 48V).

Ανανεωμένη Toyota Corolla: Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Το νέο οικογενειακό SUV της Skoda που σαρώνει – 100.000 αυτοκίνητα σε ένα χρόνο

Σοκ: Video από την καταδίωξη του ανηλίκου που έφαγε πρόστιμο 11.350 ευρώ – Τι έκανε;

Tags
#Mercedes-Benz#Mercedes-Benz CLA
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
