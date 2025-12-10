Η νέα Mercedes-Benz GLC στην Ελλάδα – Εκδόσεις και τιμές

Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz GLC με EQ Technology έρχεται Ελλάδα: ισχύς 489 PS, αυτονομία έως 715 km WLTP, MB.OS, Hyperscreen 39,1″.
Η νέα, αμιγώς ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των μεσαίων premium SUV. Σχεδιασμένη πάνω σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V, συνδυάζει υψηλή απόδοση, μεγάλη αυτονομία, ταχεία φόρτιση και ένα πλήρως cloud-native ψηφιακό περιβάλλον με MB.OS (Mercedes-Benz Operating System). Από την έναρξη διάθεσης λανσάρεται η GLC 400 4MATIC με EQ Technology. Θα ακολουθήσουν επιπλέον εκδόσεις από το 3ο τρίμηνο του 2026.
Σχεδίαση & καμπίνα
Η GLC επαναπροσδιορίζει το «πρόσωπο» της Mercedes-Benz με τη νέα φωτιζόμενη μάσκα και καθαρές, μυώδεις επιφάνειες. Στο εσωτερικό, την παράσταση κλέβει η MBUX Hyperscreen μήκους 99,3 cm (39,1″) – η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Mercedes-Benz – ενσωματωμένη σε περιβάλλον ambient φωτισμού με προαιρετική SKY CONTROL πανοραμική οροφή που δημιουργεί «έναστρο» νυχτερινό σκηνικό (162 φωτεινά «αστέρια»). Η μάρκα λανσάρει και Vegan Package πιστοποιημένο από τη Vegan Society, με υλικά μη ζωικής προέλευσης.
Η καμπίνα είναι ουσιαστικά μεγαλύτερη: +84 mm μεταξόνιο σε σχέση με τις ICE εκδόσεις, με έως +47 mm χώρο για τα πόδια πίσω. Ο χώρος αποσκευών 570 L (έως 1.740 L με αναδίπλωση) συνδυάζεται με frunk 128 L.
MB.OS & MBUX: το ψηφιακό περιβάλλον
Το MB.OS ενοποιεί infotainment, άνεση, ασφάλεια και φόρτιση σε έναν «υπερ-εγκέφαλο» με AI. Η νέα τέταρτη γενιά MBUX υποστηρίζει MBUX Virtual Assistant (πολυπρακτορική AI με εργαλεία Microsoft και Google), οθόνες υψηλής ανάλυσης με matrix-backlight, πάνω από 40 apps και πλήρεις OTA αναβαθμίσεις. Η πλοήγηση Mercedes-Benz Navigation με Electric Intelligence σχεδιάζει διαδρομές με βέλτιστες στάσεις φόρτισης, ενώ η υπηρεσία MB.CHARGE Public προσθέτει κράτηση θέσης σε επιλεγμένους σταθμούς (unique στην αγορά αυτή τη στιγμή).
Κίνηση, απόδοση, φόρτιση
Η GLC 400 4MATIC με EQ Technology αποδίδει 360 kW (489 PS) και 800 Nm, επιταχύνει 0–100 km/h σε 4,3 s και περιορίζεται στα 210 km/h. Η μπαταρία 94 kWh (ωφέλιμη) υποστηρίζει φόρτιση DC έως 330 kW (αρχιτεκτονική 800V) με 10–80% σε 22’ και ανάκτηση 240–305 km μέσα σε 10 λεπτά. Σε AC δέχεται 11 kW ή προαιρετικά 22 kW (ενδεικτικά 10–100% σε ~10 h στα 11 kW). Δηλωμένη κατανάλωση 14,9–18,9 kWh/100 km σε WLTP και αυτονομία 568–715 km.
Το νέο σύστημα πέδησης One-Box βελτιστοποιεί τη μετάβαση ανάμεσα σε ανάκτηση και μηχανική πέδηση (ανάκτηση έως 300 kW), με επιλογές D- / D / D+ / D Auto. Στάνταρ αντλία θερμότητας για χειμερινή απόδοση και προετοιμασία μπαταρίας. Υποστηρίζεται αμφίδρομη φόρτιση (V2H/V2G) σε συμβατούς σταθμούς DC.
Οδική εμπειρία & ασφάλεια
Το Agility & Comfort Package συνδυάζει AIRMATIC αερανάρτηση με τετραδιεύθυνση πίσω άξονα έως 4,5°, για άνεση μεγάλων αποστάσεων και ευελιξία στην πόλη. Το MB.DRIVE (έως 10 κάμερες, 5 ραντάρ, 12 υπερηχητικοί) τροφοδοτεί τα προηγμένα ADAS με επεξεργασία AI σε πραγματικό χρόνο. Διατίθενται DIGITAL LIGHT προβολείς (micro-LED) με δυναμικές δέσμες, ενώ λειτουργίες όπως TERRAIN MODE και «Transparent Bonnet» ενισχύουν τον έλεγχο σε χωμάτινες/κακότεχνες επιφάνειες. Ικανότητα ρυμούλκησης 2,4 t (με φρένα), ESP trailer και Trailer Manoeuvring Assist.
Εκδόσεις & βασικός εξοπλισμός στην Ελλάδα
Στην έναρξη διατίθεται αποκλειστικά η GLC 400 4MATIC με EQ Technology σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού:
-
Launch: βαφή μαύρη (μεταλλικό προαιρετικά), επένδυση ARTICO, Apple CarPlay/Smartphone Integration, κάμερα selfie/video, ηλεκτρικά καθίσματα εμπρός, PRE-SAFE, κεντρικός αερόσακος, αισθητήρες βροχής, πανοραμική οροφή, θερμο-ηχομονωτικά κρύσταλλα, THERMATIC, ambient φωτισμός με προβολή, DC 800V φόρτιση, πακέτο USB, EASY-PACK πόρτας/κάλυμμα χώρου, Blind Spot, Lane Assist, DISTRONIC, κάμερα οπισθοπορείας, PARKTRONIC, πακέτο καθρεπτών, AVANTGARDE line, MB.CHARGE Public, μετατροπέας DC 400V, ζάντες 19″. Επιλογές: Agility & Comfort Package (AIRMATIC + rear-steer), Superscreen/Hyperscreen, Parking Assist 360, ζάντες 20″ κ.ά.
-
Long Range Edition: περιλαμβάνει Πακέτο Long Range, ζάντες 19″, μεταλλική βαφή, εμπλουτισμένο στάνταρ εξοπλισμό (βλ. πίνακα).
-
AMG Edition: AMG Line εμφάνιση/εξοπλισμός, ζάντες 20″, διαφοροποιήσεις επενδύσεων/λεπτομερειών.
Σημ.: Η Hyperscreen και η Superscreen προσφέρονται όπου αναφέρεται, ανά έκδοση/πακέτο.
|Εξοπλισμός / Χαρακτηριστικό
|Launch
|Long Range Edition
|AMG Edition
|Χρώμα βαφής: Μαύρο
|x
|x
|o
|Χρώμα βαφής: Μεταλλικό
|o
|o
|x
|Εσωτερική επένδυση: ARTICO τεχνόδερμα μαύρο
|x
|x
|o
|Εσωτερική επένδυση: ARTICO τεχνόδερμα μαύρο Microcut
|o
|o
|x
|Ενσωμάτωση Smartphone
|x
|x
|x
|Apple CarPlay
|x
|x
|x
|Κάμερα για selfie & video
|x
|x
|x
|Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα αριστερά
|x
|x
|x
|Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα δεξιά
|x
|x
|x
|Αντιθαμβωτικός καθρέπτης
|x
|x
|x
|Αναδιπλούμενα καθίσματα πίσω
|x
|x
|x
|PRE-SAFE® system
|x
|x
|x
|Κεντρικός αερόσακος
|x
|x
|x
|Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρες βροχής
|x
|x
|x
|Πανοραμική οροφή
|x
|x
|x
|Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες
|x
|x
|x
|Επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα
|x
|x
|x
|Αυτόματος κλιματισμός THERMATIC
|x
|x
|x
|Ατμοσφαιρικός φωτισμός με προβολή
|x
|x
|x
|Σύστημα φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC – 800 V)
|x
|x
|x
|EASY-PACK τυλισσόμενο κάλυμα χώρου φόρτωσης
|x
|x
|x
|Πακέτο θυρών USB
|x
|x
|x
|Θερμό-ηχομονωτικά τζάμια
|x
|x
|x
|EASY-PACK εύκολη πρόσβαση πόρτας χώρου αποσκευών
|x
|x
|x
|Ακουστική ένδειξη ηλεκτρικού οχήματος
|x
|x
|x
|Digital Extra: Distance Assist DISTRONIC
|x
|x
|x
|Υποβοήθηση τυφλού σημείου (Blind Spot Assist)
|x
|x
|x
|Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας
|x
|x
|x
|Manoeuvring Assist
|x
|x
|x
|Κάμερα οπισθοπορείας
|x
|x
|x
|PARKTRONIC
|x
|x
|x
|Υποβοήθηση στάθμευσης
|x
|x
|x
|Πακέτο καθρεπτών
|x
|x
|x
|Γραμμή εξοπλισμού AVANTGARDE
|x
|x
|o
|Γραμμή εξοπλισμού AMG
|o
|–
|x
|Digital Extra: MB.CHARGE Public
|x
|x
|x
|Μετατροπέας συνεχούς φόρτισης (DC – 400 V)
|x
|x
|x
|Πακέτο εξοπλισμού Advanced Plus
|o
|x
|x
|Ατμοσφαιρικός φωτισμός (έξτρα επιλογές)
|o
|x
|x
|Καθίσματα οδηγού–συνοδηγού με μνήμη
|o
|x
|x
|Superscreen
|o
|x
|x
|Πακέτο Long Range
|o
|x
|–
|Πακέτο Agility & Comfort
|o
|x
|–
|Τετραδιεύθυνση πίσω άξονα (4,5°)
|o
|x
|–
|Αερανάρτηση AIRMATIC
|o
|x
|–
|Hyperscreen
|o
|o
|x
|Digital Extra: MB.DRIVE PARKING ASSIST 360
|o
|o
|x
|Ζάντες ελαφρού κράματος 19″
|x
|x
|o
|Ζάντες ελαφρού κράματος 20″
|o
|o
|x
|Υπόμνημα: x = βασικός εξοπλισμός, o = προαιρετικός, – = δεν διατίθεται
Τιμές στην Ελλάδα
-
GLC 400 4MATIC with EQ Technology (Launch): 71.950 €
-
GLC 400 4MATIC with EQ Technology (Long Range Edition): 77.950 €
-
GLC 400 4MATIC with EQ Technology (AMG Edition): 81.250 €
Πρακτικότητα & χρήση
Πέρα από τους αυξημένους χώρους και τον μεγάλο χώρο φόρτωσης, η GLC διαθέτει frunk 128 L για καθημερινά αντικείμενα, μέγιστο φορτίο οροφής 75 kg και πλήθος λύσεων οργάνωσης. Με 2,4 t ρυμούλκηση και τα ADAS για trailer, καλύπτει από οικογενειακές διακοπές με τροχόσπιτο μέχρι θαλάσσια σπορ.
Τι κρατάμε;
-
Αμιγώς ηλεκτρική GLC 400 4MATIC: 489 PS, 800 Nm, 0–100 km/h σε 4,3 s, 715 km WLTP μέγιστη αυτονομία.
-
Ταχεία φόρτιση 800V: 330 kW DC, 10–80% σε 22’, +240–305 km σε 10’.
-
MB.OS & MBUX Hyperscreen 39,1″: AI, OTA, κράτηση θέσης φόρτισης MB.CHARGE Public.
-
Πρακτικότητα κορυφής: 570–1.740 L πορτμπαγκάζ + 128 L frunk, ρυμούλκηση 2,4 t.
-
Άνεση/οδηγικά: AIRMATIC και τετραδιεύθυνση 4,5°, DIGITAL LIGHT, One-Box πέδηση.
-
Ελλάδα – τιμές: από 71.950 € (Launch), 77.950 € (Long Range), 81.250 € (AMG Edition).
