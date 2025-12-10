quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Η νέα Mercedes-Benz GLC στην Ελλάδα – Εκδόσεις και τιμές

ΤΕΤΑΡΤΗ | 10.12.2025
Στέλιος Παππάς
i-nea-mercedes-benz-glc-stin-ellada-ekdoseis-kai-times-786187

Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz GLC με EQ Technology έρχεται Ελλάδα: ισχύς 489 PS, αυτονομία έως 715 km WLTP, MB.OS, Hyperscreen 39,1″.

Η νέα, αμιγώς ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των μεσαίων premium SUV. Σχεδιασμένη πάνω σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V, συνδυάζει υψηλή απόδοση, μεγάλη αυτονομία, ταχεία φόρτιση και ένα πλήρως cloud-native ψηφιακό περιβάλλον με MB.OS (Mercedes-Benz Operating System). Από την έναρξη διάθεσης λανσάρεται η GLC 400 4MATIC με EQ Technology. Θα ακολουθήσουν επιπλέον εκδόσεις από το 3ο τρίμηνο του 2026.

Σχεδίαση & καμπίνα

Η GLC επαναπροσδιορίζει το «πρόσωπο» της Mercedes-Benz με τη νέα φωτιζόμενη μάσκα και καθαρές, μυώδεις επιφάνειες. Στο εσωτερικό, την παράσταση κλέβει η MBUX Hyperscreen μήκους 99,3 cm (39,1″) – η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Mercedes-Benz – ενσωματωμένη σε περιβάλλον ambient φωτισμού με προαιρετική SKY CONTROL πανοραμική οροφή που δημιουργεί «έναστρο» νυχτερινό σκηνικό (162 φωτεινά «αστέρια»). Η μάρκα λανσάρει και Vegan Package πιστοποιημένο από τη Vegan Society, με υλικά μη ζωικής προέλευσης.

Η καμπίνα είναι ουσιαστικά μεγαλύτερη: +84 mm μεταξόνιο σε σχέση με τις ICE εκδόσεις, με έως +47 mm χώρο για τα πόδια πίσω. Ο χώρος αποσκευών 570 L (έως 1.740 L με αναδίπλωση) συνδυάζεται με frunk 128 L.

MB.OS & MBUX: το ψηφιακό περιβάλλον

Το MB.OS ενοποιεί infotainment, άνεση, ασφάλεια και φόρτιση σε έναν «υπερ-εγκέφαλο» με AI. Η νέα τέταρτη γενιά MBUX υποστηρίζει MBUX Virtual Assistant (πολυπρακτορική AI με εργαλεία Microsoft και Google), οθόνες υψηλής ανάλυσης με matrix-backlight, πάνω από 40 apps και πλήρεις OTA αναβαθμίσεις. Η πλοήγηση Mercedes-Benz Navigation με Electric Intelligence σχεδιάζει διαδρομές με βέλτιστες στάσεις φόρτισης, ενώ η υπηρεσία MB.CHARGE Public προσθέτει κράτηση θέσης σε επιλεγμένους σταθμούς (unique στην αγορά αυτή τη στιγμή).

Κίνηση, απόδοση, φόρτιση

Η GLC 400 4MATIC με EQ Technology αποδίδει 360 kW (489 PS) και 800 Nm, επιταχύνει 0–100 km/h σε 4,3 s και περιορίζεται στα 210 km/h. Η μπαταρία 94 kWh (ωφέλιμη) υποστηρίζει φόρτιση DC έως 330 kW (αρχιτεκτονική 800V) με 10–80% σε 22’ και ανάκτηση 240–305 km μέσα σε 10 λεπτά. Σε AC δέχεται 11 kW ή προαιρετικά 22 kW (ενδεικτικά 10–100% σε ~10 h στα 11 kW). Δηλωμένη κατανάλωση 14,9–18,9 kWh/100 km σε WLTP και αυτονομία 568–715 km.

Το νέο σύστημα πέδησης One-Box βελτιστοποιεί τη μετάβαση ανάμεσα σε ανάκτηση και μηχανική πέδηση (ανάκτηση έως 300 kW), με επιλογές D- / D / D+ / D Auto. Στάνταρ αντλία θερμότητας για χειμερινή απόδοση και προετοιμασία μπαταρίας. Υποστηρίζεται αμφίδρομη φόρτιση (V2H/V2G) σε συμβατούς σταθμούς DC.

Οδική εμπειρία & ασφάλεια

Το Agility & Comfort Package συνδυάζει AIRMATIC αερανάρτηση με τετραδιεύθυνση πίσω άξονα έως 4,5°, για άνεση μεγάλων αποστάσεων και ευελιξία στην πόλη. Το MB.DRIVE (έως 10 κάμερες, 5 ραντάρ, 12 υπερηχητικοί) τροφοδοτεί τα προηγμένα ADAS με επεξεργασία AI σε πραγματικό χρόνο. Διατίθενται DIGITAL LIGHT προβολείς (micro-LED) με δυναμικές δέσμες, ενώ λειτουργίες όπως TERRAIN MODE και «Transparent Bonnet» ενισχύουν τον έλεγχο σε χωμάτινες/κακότεχνες επιφάνειες. Ικανότητα ρυμούλκησης 2,4 t (με φρένα), ESP trailer και Trailer Manoeuvring Assist.

Εκδόσεις & βασικός εξοπλισμός στην Ελλάδα

Στην έναρξη διατίθεται αποκλειστικά η GLC 400 4MATIC με EQ Technology σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού:

  • Launch: βαφή μαύρη (μεταλλικό προαιρετικά), επένδυση ARTICO, Apple CarPlay/Smartphone Integration, κάμερα selfie/video, ηλεκτρικά καθίσματα εμπρός, PRE-SAFE, κεντρικός αερόσακος, αισθητήρες βροχής, πανοραμική οροφή, θερμο-ηχομονωτικά κρύσταλλα, THERMATIC, ambient φωτισμός με προβολή, DC 800V φόρτιση, πακέτο USB, EASY-PACK πόρτας/κάλυμμα χώρου, Blind Spot, Lane Assist, DISTRONIC, κάμερα οπισθοπορείας, PARKTRONIC, πακέτο καθρεπτών, AVANTGARDE line, MB.CHARGE Public, μετατροπέας DC 400V, ζάντες 19″. Επιλογές: Agility & Comfort Package (AIRMATIC + rear-steer), Superscreen/Hyperscreen, Parking Assist 360, ζάντες 20″ κ.ά.

  • Long Range Edition: περιλαμβάνει Πακέτο Long Range, ζάντες 19″, μεταλλική βαφή, εμπλουτισμένο στάνταρ εξοπλισμό (βλ. πίνακα).

  • AMG Edition: AMG Line εμφάνιση/εξοπλισμός, ζάντες 20″, διαφοροποιήσεις επενδύσεων/λεπτομερειών.

Σημ.: Η Hyperscreen και η Superscreen προσφέρονται όπου αναφέρεται, ανά έκδοση/πακέτο.

Εξοπλισμός / Χαρακτηριστικό Launch Long Range Edition AMG Edition
Χρώμα βαφής: Μαύρο x x o
Χρώμα βαφής: Μεταλλικό o o x
Εσωτερική επένδυση: ARTICO τεχνόδερμα μαύρο x x o
Εσωτερική επένδυση: ARTICO τεχνόδερμα μαύρο Microcut o o x
Ενσωμάτωση Smartphone x x x
Apple CarPlay x x x
Κάμερα για selfie & video x x x
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα αριστερά x x x
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα δεξιά x x x
Αντιθαμβωτικός καθρέπτης x x x
Αναδιπλούμενα καθίσματα πίσω x x x
PRE-SAFE® system x x x
Κεντρικός αερόσακος x x x
Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρες βροχής x x x
Πανοραμική οροφή x x x
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες x x x
Επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα x x x
Αυτόματος κλιματισμός THERMATIC x x x
Ατμοσφαιρικός φωτισμός με προβολή x x x
Σύστημα φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC – 800 V) x x x
EASY-PACK τυλισσόμενο κάλυμα χώρου φόρτωσης x x x
Πακέτο θυρών USB x x x
Θερμό-ηχομονωτικά τζάμια x x x
EASY-PACK εύκολη πρόσβαση πόρτας χώρου αποσκευών x x x
Ακουστική ένδειξη ηλεκτρικού οχήματος x x x
Digital Extra: Distance Assist DISTRONIC x x x
Υποβοήθηση τυφλού σημείου (Blind Spot Assist) x x x
Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας x x x
Manoeuvring Assist x x x
Κάμερα οπισθοπορείας x x x
PARKTRONIC x x x
Υποβοήθηση στάθμευσης x x x
Πακέτο καθρεπτών x x x
Γραμμή εξοπλισμού AVANTGARDE x x o
Γραμμή εξοπλισμού AMG o x
Digital Extra: MB.CHARGE Public x x x
Μετατροπέας συνεχούς φόρτισης (DC – 400 V) x x x
Πακέτο εξοπλισμού Advanced Plus o x x
Ατμοσφαιρικός φωτισμός (έξτρα επιλογές) o x x
Καθίσματα οδηγού–συνοδηγού με μνήμη o x x
Superscreen o x x
Πακέτο Long Range o x
Πακέτο Agility & Comfort o x
Τετραδιεύθυνση πίσω άξονα (4,5°) o x
Αερανάρτηση AIRMATIC o x
Hyperscreen o o x
Digital Extra: MB.DRIVE PARKING ASSIST 360 o o x
Ζάντες ελαφρού κράματος 19″ x x o
Ζάντες ελαφρού κράματος 20″ o o x
Υπόμνημα: x = βασικός εξοπλισμός, o = προαιρετικός, – = δεν διατίθεται

Τιμές στην Ελλάδα

  • GLC 400 4MATIC with EQ Technology (Launch): 71.950 €

  • GLC 400 4MATIC with EQ Technology (Long Range Edition): 77.950 €

  • GLC 400 4MATIC with EQ Technology (AMG Edition): 81.250 €

Πρακτικότητα & χρήση

Πέρα από τους αυξημένους χώρους και τον μεγάλο χώρο φόρτωσης, η GLC διαθέτει frunk 128 L για καθημερινά αντικείμενα, μέγιστο φορτίο οροφής 75 kg και πλήθος λύσεων οργάνωσης. Με 2,4 t ρυμούλκηση και τα ADAS για trailer, καλύπτει από οικογενειακές διακοπές με τροχόσπιτο μέχρι θαλάσσια σπορ.

mercedes glc

Τι κρατάμε;

  • Αμιγώς ηλεκτρική GLC 400 4MATIC: 489 PS, 800 Nm, 0–100 km/h σε 4,3 s, 715 km WLTP μέγιστη αυτονομία.

  • Ταχεία φόρτιση 800V: 330 kW DC, 10–80% σε 22’, +240–305 km σε 10’.

  • MB.OS & MBUX Hyperscreen 39,1″: AI, OTA, κράτηση θέσης φόρτισης MB.CHARGE Public.

  • Πρακτικότητα κορυφής: 570–1.740 L πορτμπαγκάζ + 128 L frunk, ρυμούλκηση 2,4 t.

  • Άνεση/οδηγικά: AIRMATIC και τετραδιεύθυνση 4,5°, DIGITAL LIGHT, One-Box πέδηση.

  • Ελλάδα – τιμές: από 71.950 € (Launch), 77.950 € (Long Range), 81.250 € (AMG Edition).

Αγρότες (LIVE): Δες που βρίσκονται τα μπλόκα σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Τώρα διαθέσιμο με 299 ευρώ/μήνα

7 παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα SUV: Ποιο είναι το υβριδικό 7-θέσιο που ξεκινά κάτω από τις 30.000 ευρώ;

car-prices
google-news
Tags
#Mercedes-Benz#Mercedes-Benz GLC#SUV
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
