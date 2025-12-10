Η νέα Mercedes-Benz GLC στην Ελλάδα – Εκδόσεις και τιμές

Η νέα, αμιγώς ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των μεσαίων premium SUV. Σχεδιασμένη πάνω σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V, συνδυάζει υψηλή απόδοση, μεγάλη αυτονομία, ταχεία φόρτιση και ένα πλήρως cloud-native ψηφιακό περιβάλλον με MB.OS (Mercedes-Benz Operating System). Από την έναρξη διάθεσης λανσάρεται η GLC 400 4MATIC με EQ Technology. Θα ακολουθήσουν επιπλέον εκδόσεις από το 3ο τρίμηνο του 2026.

Σχεδίαση & καμπίνα

Η GLC επαναπροσδιορίζει το «πρόσωπο» της Mercedes-Benz με τη νέα φωτιζόμενη μάσκα και καθαρές, μυώδεις επιφάνειες. Στο εσωτερικό, την παράσταση κλέβει η MBUX Hyperscreen μήκους 99,3 cm (39,1″) – η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Mercedes-Benz – ενσωματωμένη σε περιβάλλον ambient φωτισμού με προαιρετική SKY CONTROL πανοραμική οροφή που δημιουργεί «έναστρο» νυχτερινό σκηνικό (162 φωτεινά «αστέρια»). Η μάρκα λανσάρει και Vegan Package πιστοποιημένο από τη Vegan Society, με υλικά μη ζωικής προέλευσης.

Η καμπίνα είναι ουσιαστικά μεγαλύτερη: +84 mm μεταξόνιο σε σχέση με τις ICE εκδόσεις, με έως +47 mm χώρο για τα πόδια πίσω. Ο χώρος αποσκευών 570 L (έως 1.740 L με αναδίπλωση) συνδυάζεται με frunk 128 L.

MB.OS & MBUX: το ψηφιακό περιβάλλον

Το MB.OS ενοποιεί infotainment, άνεση, ασφάλεια και φόρτιση σε έναν «υπερ-εγκέφαλο» με AI. Η νέα τέταρτη γενιά MBUX υποστηρίζει MBUX Virtual Assistant (πολυπρακτορική AI με εργαλεία Microsoft και Google), οθόνες υψηλής ανάλυσης με matrix-backlight, πάνω από 40 apps και πλήρεις OTA αναβαθμίσεις. Η πλοήγηση Mercedes-Benz Navigation με Electric Intelligence σχεδιάζει διαδρομές με βέλτιστες στάσεις φόρτισης, ενώ η υπηρεσία MB.CHARGE Public προσθέτει κράτηση θέσης σε επιλεγμένους σταθμούς (unique στην αγορά αυτή τη στιγμή).

Κίνηση, απόδοση, φόρτιση

Η GLC 400 4MATIC με EQ Technology αποδίδει 360 kW (489 PS) και 800 Nm, επιταχύνει 0–100 km/h σε 4,3 s και περιορίζεται στα 210 km/h. Η μπαταρία 94 kWh (ωφέλιμη) υποστηρίζει φόρτιση DC έως 330 kW (αρχιτεκτονική 800V) με 10–80% σε 22’ και ανάκτηση 240–305 km μέσα σε 10 λεπτά. Σε AC δέχεται 11 kW ή προαιρετικά 22 kW (ενδεικτικά 10–100% σε ~10 h στα 11 kW). Δηλωμένη κατανάλωση 14,9–18,9 kWh/100 km σε WLTP και αυτονομία 568–715 km.

Το νέο σύστημα πέδησης One-Box βελτιστοποιεί τη μετάβαση ανάμεσα σε ανάκτηση και μηχανική πέδηση (ανάκτηση έως 300 kW), με επιλογές D- / D / D+ / D Auto. Στάνταρ αντλία θερμότητας για χειμερινή απόδοση και προετοιμασία μπαταρίας. Υποστηρίζεται αμφίδρομη φόρτιση (V2H/V2G) σε συμβατούς σταθμούς DC.

Οδική εμπειρία & ασφάλεια

Το Agility & Comfort Package συνδυάζει AIRMATIC αερανάρτηση με τετραδιεύθυνση πίσω άξονα έως 4,5°, για άνεση μεγάλων αποστάσεων και ευελιξία στην πόλη. Το MB.DRIVE (έως 10 κάμερες, 5 ραντάρ, 12 υπερηχητικοί) τροφοδοτεί τα προηγμένα ADAS με επεξεργασία AI σε πραγματικό χρόνο. Διατίθενται DIGITAL LIGHT προβολείς (micro-LED) με δυναμικές δέσμες, ενώ λειτουργίες όπως TERRAIN MODE και «Transparent Bonnet» ενισχύουν τον έλεγχο σε χωμάτινες/κακότεχνες επιφάνειες. Ικανότητα ρυμούλκησης 2,4 t (με φρένα), ESP trailer και Trailer Manoeuvring Assist.

Εκδόσεις & βασικός εξοπλισμός στην Ελλάδα

Στην έναρξη διατίθεται αποκλειστικά η GLC 400 4MATIC με EQ Technology σε τρεις εκδόσεις εξοπλισμού:

Launch : βαφή μαύρη (μεταλλικό προαιρετικά), επένδυση ARTICO , Apple CarPlay/Smartphone Integration , κάμερα selfie/video, ηλεκτρικά καθίσματα εμπρός, PRE-SAFE , κεντρικός αερόσακος, αισθητήρες βροχής, πανοραμική οροφή , θερμο-ηχομονωτικά κρύσταλλα, THERMATIC , ambient φωτισμός με προβολή, DC 800V φόρτιση, πακέτο USB, EASY-PACK πόρτας/κάλυμμα χώρου, Blind Spot , Lane Assist , DISTRONIC , κάμερα οπισθοπορείας, PARKTRONIC , πακέτο καθρεπτών, AVANTGARDE line, MB.CHARGE Public , μετατροπέας DC 400V , ζάντες 19″ . Επιλογές: Agility & Comfort Package (AIRMATIC + rear-steer), Superscreen/Hyperscreen , Parking Assist 360 , ζάντες 20″ κ.ά.

Long Range Edition : περιλαμβάνει Πακέτο Long Range , ζάντες 19″ , μεταλλική βαφή, εμπλουτισμένο στάνταρ εξοπλισμό (βλ. πίνακα).

AMG Edition: AMG Line εμφάνιση/εξοπλισμός, ζάντες 20″, διαφοροποιήσεις επενδύσεων/λεπτομερειών.

Σημ.: Η Hyperscreen και η Superscreen προσφέρονται όπου αναφέρεται, ανά έκδοση/πακέτο.

Εξοπλισμός / Χαρακτηριστικό Launch Long Range Edition AMG Edition Χρώμα βαφής: Μαύρο x x o Χρώμα βαφής: Μεταλλικό o o x Εσωτερική επένδυση: ARTICO τεχνόδερμα μαύρο x x o Εσωτερική επένδυση: ARTICO τεχνόδερμα μαύρο Microcut o o x Ενσωμάτωση Smartphone x x x Apple CarPlay x x x Κάμερα για selfie & video x x x Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα αριστερά x x x Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα δεξιά x x x Αντιθαμβωτικός καθρέπτης x x x Αναδιπλούμενα καθίσματα πίσω x x x PRE-SAFE® system x x x Κεντρικός αερόσακος x x x Υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρες βροχής x x x Πανοραμική οροφή x x x Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες x x x Επένδυση οροφής σε μαύρο χρώμα x x x Αυτόματος κλιματισμός THERMATIC x x x Ατμοσφαιρικός φωτισμός με προβολή x x x Σύστημα φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC – 800 V) x x x EASY-PACK τυλισσόμενο κάλυμα χώρου φόρτωσης x x x Πακέτο θυρών USB x x x Θερμό-ηχομονωτικά τζάμια x x x EASY-PACK εύκολη πρόσβαση πόρτας χώρου αποσκευών x x x Ακουστική ένδειξη ηλεκτρικού οχήματος x x x Digital Extra: Distance Assist DISTRONIC x x x Υποβοήθηση τυφλού σημείου (Blind Spot Assist) x x x Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας x x x Manoeuvring Assist x x x Κάμερα οπισθοπορείας x x x PARKTRONIC x x x Υποβοήθηση στάθμευσης x x x Πακέτο καθρεπτών x x x Γραμμή εξοπλισμού AVANTGARDE x x o Γραμμή εξοπλισμού AMG o – x Digital Extra: MB.CHARGE Public x x x Μετατροπέας συνεχούς φόρτισης (DC – 400 V) x x x Πακέτο εξοπλισμού Advanced Plus o x x Ατμοσφαιρικός φωτισμός (έξτρα επιλογές) o x x Καθίσματα οδηγού–συνοδηγού με μνήμη o x x Superscreen o x x Πακέτο Long Range o x – Πακέτο Agility & Comfort o x – Τετραδιεύθυνση πίσω άξονα (4,5°) o x – Αερανάρτηση AIRMATIC o x – Hyperscreen o o x Digital Extra: MB.DRIVE PARKING ASSIST 360 o o x Ζάντες ελαφρού κράματος 19″ x x o Ζάντες ελαφρού κράματος 20″ o o x Υπόμνημα: x = βασικός εξοπλισμός, o = προαιρετικός, – = δεν διατίθεται

Τιμές στην Ελλάδα

GLC 400 4MATIC with EQ Technology (Launch) : 71.950 €

GLC 400 4MATIC with EQ Technology (Long Range Edition) : 77.950 €

GLC 400 4MATIC with EQ Technology (AMG Edition): 81.250 €

Πρακτικότητα & χρήση

Πέρα από τους αυξημένους χώρους και τον μεγάλο χώρο φόρτωσης, η GLC διαθέτει frunk 128 L για καθημερινά αντικείμενα, μέγιστο φορτίο οροφής 75 kg και πλήθος λύσεων οργάνωσης. Με 2,4 t ρυμούλκηση και τα ADAS για trailer, καλύπτει από οικογενειακές διακοπές με τροχόσπιτο μέχρι θαλάσσια σπορ.

Τι κρατάμε;

Αμιγώς ηλεκτρική GLC 400 4MATIC : 489 PS , 800 Nm , 0–100 km/h σε 4,3 s , 715 km WLTP μέγιστη αυτονομία.

Ταχεία φόρτιση 800V : 330 kW DC , 10–80% σε 22’ , +240–305 km σε 10’ .

MB.OS & MBUX Hyperscreen 39,1″ : AI, OTA, κράτηση θέσης φόρτισης MB.CHARGE Public .

Πρακτικότητα κορυφής : 570–1.740 L πορτμπαγκάζ + 128 L frunk , ρυμούλκηση 2,4 t .

Άνεση/οδηγικά : AIRMATIC και τετραδιεύθυνση 4,5° , DIGITAL LIGHT , One-Box πέδηση.

Ελλάδα – τιμές: από 71.950 € (Launch), 77.950 € (Long Range), 81.250 € (AMG Edition).

Αγρότες (LIVE): Δες που βρίσκονται τα μπλόκα σε πραγματικό χρόνο σε όλη την Ελλάδα – Ενημερώσεις αστυνομίας

Αυτό είναι το φθηνότερο SUV της Mercedes-Benz στην Ελλάδα – Τώρα διαθέσιμο με 299 ευρώ/μήνα

7 παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα SUV: Ποιο είναι το υβριδικό 7-θέσιο που ξεκινά κάτω από τις 30.000 ευρώ;