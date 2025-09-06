Η νέα υβριδική έκδοση της Dacia που θα ισοπεδώσει τα πάντα στην Ελλάδα – Με υγραέριο και αυτονομία 1.500 km

Στην εποχή που η οικονομία καυσίμου μετρά περισσότερο από ποτέ, η Dacia φέρνει μια λύση που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς.

Νέο σύστημα Hybrid-G 150 4×4 με LPG και βενζίνη

Αυτονομία έως 1.500 km με διπλό ρεζερβουάρ

Μείωση κόστους καυσίμου έως 30%

Διαθέσιμο σε Duster και Bigster

Οι καιροί απαιτούν λύσεις που συνδυάζουν οικονομία, οικολογία και καθημερινή πρακτικότητα. Η αγορά δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Έλληνας οδηγός αναζητά αυτονομία, χαμηλό κόστος χρήσης και ευελιξία στις μετακινήσεις του. Σε αυτό το κενό έρχεται να απαντήσει η Dacia με το νέο Hybrid-G 150 4×4, μια καινοτόμα πρόταση που λανσάρεται σε Duster και Bigster. Η συνταγή είναι απλή αλλά εντυπωσιακή: υγραέριο (LPG) και βενζίνη, με δύο ξεχωριστά ρεζερβουάρ των 50 λίτρων το καθένα. Το αποτέλεσμα; Αυτονομία έως 1.500 km, κατανάλωση που ξεκινά από 5,5 l/100 km με βενζίνη και 7,2 l/100 km με LPG, και σημαντική μείωση εκπομπών CO₂.

Το κορυφαίο χαρτί της Dacia

Η υβριδική λύση δεν είναι απλώς μια ακόμη επιλογή στη γκάμα. Είναι το πρώτο παγκοσμίως 4×4 υβριδικό με LPG που συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και λειτουργία πολλαπλών προγραμμάτων (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand, Lock). Για τον οδηγό αυτό σημαίνει πραγματική δυνατότητα παντός εδάφους με κόστος λειτουργίας που δύσκολα θα βρει ανταγωνισμό.

Πληθώρα εκδόσεων

Η Dacia δεν περιορίστηκε σε μία μόνο πρόταση. Για το Bigster, υπάρχει και το Hybrid 155: full hybrid με κινητήρα 1.8 λίτρων, δύο ηλεκτρικά μοτέρ και κατανάλωση μόλις 4,6 l/100 km. Στην πόλη, η κίνηση γίνεται κατά 80% ηλεκτρικά. Για όσους θέλουν κάτι πιο προσιτό, το Mild-Hybrid-G 140 (1.2 λίτρα + υγραέριο + σύστημα 48V) φτάνει τα 1.450 km αυτονομίας, με ακόμα χαμηλότερη τιμή εισόδου. Με αυτό τον τρόπο, η γκάμα της Dacia καλύπτει κάθε ανάγκη: από τον πιο απαιτητικό οικογενειάρχη μέχρι τον οδηγό που ζητά ένα καθαρά οικονομικό και ανθεκτικό όχημα για όλες τις χρήσεις.

Η ελληνική αγορά ανέκαθεν ήταν δεκτική στα LPG μοντέλα χάρη στη χαμηλή τιμή του υγραερίου και το ευρύ δίκτυο πρατηρίων. Προσθέτοντας την τεράστια αυτονομία, το νέο Hybrid-G 150 4×4 ταιριάζει ιδανικά στο ελληνικό προφίλ: ταξίδια Αθήνα-Θεσσαλονίκη χωρίς ανεφοδιασμό, διακοπές σε νησιά με περιορισμένη διαθεσιμότητα πρατηρίων, αλλά και αστικές μετακινήσεις με κόστος που παραμένει ανίκητο.

Επιπλέον, η μείωση κατά 30% στο κόστος καυσίμου και τα χαμηλότερα τέλη λόγω μειωμένων εκπομπών καθιστούν την πρόταση της Dacia ένα πραγματικό «όπλο» απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η Dacia έχει ήδη αποδείξει ότι ξέρει να παίζει το χαρτί της τιμής. Η νέα σειρά αναμένεται να ξεκινά σε επίπεδα που παραμένουν προσβάσιμα, με το Bigster Mild-Hybrid-G 140 να τοποθετείται κάτω από τις 25.000 ευρώ και τις ισχυρότερες εκδόσεις να κινούνται σε λογικά επίπεδα για την κατηγορία τους. Αν σκεφτεί κανείς την αυτονομία και τον εξοπλισμό, μιλάμε για το πιο value for money πακέτο της αγοράς.

Τι κρατάμε;

Αυτονομία έως 1.500 km με διπλό καύσιμο

Σημαντική οικονομία: έως 30% χαμηλότερο κόστος καυσίμου

Πλήρης γκάμα από Mild Hybrid έως Full Hybrid και LPG

Ιδανική τοποθέτηση για την ελληνική αγορά, με έμφαση στην πρακτικότητα

