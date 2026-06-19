Η πιο δημοφιλής B-SUV επιλογή: Κοστίζει 16.900 ευρώ με παράδοση σε 48 ώρες

Σε μια αγορά όπου ο χρόνος παράδοσης παραμένει συχνά εξίσου σημαντικός με την τιμή αγοράς, μια προσιτή πρόταση με SUV χαρακτήρα, σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση διαθεσιμότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το νέο Citroen C3 βρίσκεται πλέον άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, στην πιο δημοφιλή του έκδοση, με βενζινοκινητήρα Turbo 100 ίππων και μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση προσφέρεται μέσω του επίσημου δικτύου διανομέων της Citroen στην Ελλάδα, με δυνατότητα ταξινόμησης και παράδοσης σε μόλις 48 ώρες, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους θέλουν να αποκτήσουν άμεσα ένα καινούργιο αυτοκίνητο, χωρίς αναμονές και καθυστερήσεις.

Η τιμή εκκίνησης για το Citroen C3 Turbo 100 hp Manual διαμορφώνεται από 16.900 ευρώ, ποσό στο οποίο περιλαμβάνεται και όφελος απόσυρσης. Πρόκειται για μια τιμή που το τοποθετεί σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική θέση, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι μιλάμε για ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο, με σύγχρονη σχεδίαση, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και συνολική φιλοσοφία που φλερτάρει έντονα με τον κόσμο των B-SUV. Το νέο C3 δεν ακολουθεί την κλασική συνταγή ενός χαμηλού supermini. Αντίθετα, υιοθετεί μια πιο δυναμική αισθητική, με πιο όρθια σιλουέτα, καθαρότερες επιφάνειες και μεγαλύτερη οπτική παρουσία στον δρόμο. Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που το κάνει να ξεχωρίζει στην κατηγορία του, αφού απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα προσιτό αυτοκίνητο πόλης, αλλά με την αίσθηση, την πρακτικότητα και την εικόνα ενός μικρού SUV.

Η πιο δημοφιλής έκδοση του μοντέλου εφοδιάζεται με τον Turbo βενζινοκινητήρα των 100 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Είναι ένα σύνολο που ταιριάζει στον καθημερινό χαρακτήρα του C3, προσφέροντας την απαραίτητη ευελιξία μέσα στην πόλη, αλλά και την ισχύ που χρειάζεται για πιο άνετες μετακινήσεις εκτός αστικού ιστού. Το σημαντικό εδώ δεν είναι μόνο η ισχύς, αλλά η συνολική απλότητα της έκδοσης. Σε μια εποχή όπου πολλά μοντέλα γίνονται ολοένα πιο σύνθετα, το C3 Turbo 100 hp διατηρεί έναν πιο άμεσο και προσιτό χαρακτήρα. Είναι μια επιλογή για τον οδηγό που θέλει ένα καινούργιο, οικονομικά προσβάσιμο αυτοκίνητο, χωρίς να μπαίνει σε πιο ακριβές υβριδικές ή ηλεκτρικές εκδόσεις. Παράλληλα, η γκάμα του νέου Citroen C3 δεν περιορίζεται στη βενζίνη. Το μοντέλο διατίθεται και ως Hybrid 110 hp Automatic, για όσους επιθυμούν μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινή χρήση και αυτόματο κιβώτιο, ενώ υπάρχουν και οι 100% ηλεκτρικές εκδόσεις e-C3 Urban και e-C3 Comfort Range, που απευθύνονται σε όσους αναζητούν μηδενικούς ρύπους και χαμηλότερο κόστος χρήσης.

Η Citroen έχει χτίσει εδώ και χρόνια τη δική της ταυτότητα γύρω από την άνεση, και το νέο C3 συνεχίζει σε αυτή τη λογική. Το εσωτερικό του έχει σχεδιαστεί με στόχο την καθημερινή ευκολία, την πρακτικότητα και την άνετη μετακίνηση, είτε πρόκειται για μικρές διαδρομές στην πόλη είτε για μεγαλύτερα ταξίδια. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν τα Citroen Advanced Comfort καθίσματα, αλλά και η συνολική ρύθμιση της ανάρτησης, που δίνει έμφαση στην απορρόφηση των ανωμαλιών και στη χαλαρή μετακίνηση. Το C3 δεν προσπαθεί να γίνει σπορ, ούτε να εντυπωσιάσει με υπερβολές. Θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του, προσφέροντας ένα πολιτισμένο, άνετο και φιλικό περιβάλλον για τον οδηγό και τους επιβάτες. Η πρακτικότητα παραμένει επίσης ένα από τα δυνατά του σημεία. Η καμπίνα είναι διαμορφωμένη με γνώμονα την καθημερινή χρήση, με χώρους που καλύπτουν τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας ή ενός οδηγού που θέλει ένα ευέλικτο αυτοκίνητο για όλες τις δουλειές. Σε αυτό βοηθά και η crossover λογική του αμαξώματος, που προσφέρει καλύτερη αίσθηση ορατότητας και πιο εύκολη πρόσβαση στην καμπίνα.

Το νέο Citroen C3 διαθέτει επίσης σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, όπως απαιτεί πλέον η κατηγορία, ενώ οι διαθέσιμες εκδόσεις εξοπλισμού προσφέρουν λύσεις συνδεσιμότητας και άνεσης που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού. Η φιλοσοφία της Citroen είναι ξεκάθαρη. Το C3 δεν θέλει να είναι ένα ακριβό ή περίπλοκο μικρό αυτοκίνητο. Θέλει να παραμείνει προσιτό, πρακτικό και ανθρώπινο, χωρίς να δείχνει φθηνό ή παρωχημένο. Και αυτό ακριβώς είναι το σημείο που το κάνει ενδιαφέρον: συνδυάζει την προσιτή τιμή με την εικόνα ενός μοντέρνου, στιβαρού και πιο περιπετειώδους μοντέλου.

Η δυνατότητα παράδοσης σε 48 ώρες είναι ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης προσφοράς. Ειδικά αυτή την περίοδο, λίγο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, πολλοί αγοραστές αναζητούν ένα αυτοκίνητο που να μπορούν να αποκτήσουν άμεσα και όχι μετά από μήνες αναμονής. Με τιμή από 16.900 ευρώ, βενζινοκινητήρα Turbo 100 ίππων, πρακτικό αμάξωμα και άνεση που παραμένει βασικό στοιχείο της ταυτότητάς του, το νέο Citroen C3 αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές της αγοράς για όσους θέλουν ένα προσιτό μοντέλο με B-SUV αύρα, χωρίς να ξεφεύγουν οικονομικά. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι δεν μιλάμε για μια θεωρητική προσφορά ή για ένα μοντέλο που θα έρθει κάποια στιγμή. Το αυτοκίνητο είναι ετοιμοπαράδοτο, διαθέσιμο στο επίσημο δίκτυο της Citroen και μπορεί να βρεθεί στα χέρια του νέου ιδιοκτήτη του μέσα σε δύο ημέρες. Σε μια εποχή όπου η αμεσότητα μετράει, αυτό από μόνο του κάνει τη διαφορά.

Τι κρατάμε;