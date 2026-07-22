Η Porsche που ξεκινά από 111.700 ευρώ και πούλησε 21 αυτοκίνητα μέσα στον Ιούνιο στην Ελλάδα

Ένα πολυτελές Porsche με τιμή άνω των 100.000 ευρώ κατάφερε να ξεπεράσει αρκετά σαφώς φθηνότερα μοντέλα στην ελληνική αγορά.

Οι 21 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μήνα δεν αποτελούν συνηθισμένη επίδοση για ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας και, κυρίως, αυτής της τιμής. Πρόκειται για ένα μοντέλο που ακόμη και στη βασική του έκδοση κινείται σε εξαψήφια επίπεδα, ενώ οι ισχυρότερες και πλουσιότερα εξοπλισμένες εκδόσεις του μπορούν εύκολα να κοστίσουν πολύ περισσότερο. Ο λόγος για την Porsche Cayenne, η οποία πραγματοποίησε 21 νέες ταξινομήσεις στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 2026. Με αυτή την επίδοση κατέκτησε μερίδιο 42% στην κατηγορία E-SUV, μπροστά από τη Mercedes GLE και το Range Rover Sport. Από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίου, οι ταξινομήσεις της Cayenne ανήλθαν συνολικά στις 48.

Τέσσερις από τις 21 ήταν ηλεκτρικές

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι από τις 21 Cayenne που ταξινομήθηκαν τον Ιούνιο, οι τέσσερις ήταν αμιγώς ηλεκτρικές. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιπες 17 αφορούσαν τις συμβατικές βενζινοκίνητες και plug-in hybrid εκδόσεις του μεγάλου SUV. Μάλιστα, συνολικά στην ηλεκτρική υποκατηγορία E-SUV ταξινομήθηκαν μόλις έξι αυτοκίνητα τον συγκεκριμένο μήνα. Οι τέσσερις Cayenne Electric αντιστοιχούσαν επομένως στο 66,67% της κατηγορίας, αφήνοντας από μία ταξινόμηση στις Xpeng G9 και Nio EL6. Η εμπορική αυτή επίδοση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Cayenne Electric αποτελεί τη νέα, αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή ενός μοντέλου που για περισσότερο από δύο δεκαετίες έχει συνδεθεί με ισχυρούς κινητήρες εσωτερικής καύσης και επιδόσεις σπορ αυτοκινήτου.

Η φθηνότερη Cayenne είναι πλέον ηλεκτρική

Η Porsche Cayenne Electric ξεκινά στην Ελλάδα από 111.700 ευρώ, γεγονός που την καθιστά αισθητά φθηνότερη από τη βασική βενζινοκίνητη έκδοση. Η συμβατική Cayenne με τον βενζινοκινητήρα των 353 ίππων έχει προτεινόμενη λιανική τιμή από 154.100 ευρώ. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο βασικές εκδόσεις φτάνει επομένως τις 42.400 ευρώ, πριν προστεθεί οποιοσδήποτε προαιρετικός εξοπλισμός. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη ανατροπή, καθώς στα περισσότερα μοντέλα της αγοράς η ηλεκτρική έκδοση παραμένει ακριβότερη από την αντίστοιχη βενζινοκίνητη. Στην περίπτωση της Cayenne, όμως, η είσοδος στην οικογένεια του μεγάλου SUV της Porsche πραγματοποιείται πλέον μέσω της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης.

442 ίπποι και επιτάχυνση σε 4,8 δευτερόλεπτα

Η βασική Cayenne Electric αποδίδει έως 442 ίππους και 325 kW με ενεργοποιημένο το Launch Control και τη λειτουργία overboost. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα. Για σύγκριση, η βασική βενζινοκίνητη Cayenne αποδίδει 353 ίππους, χρειάζεται 6 δευτερόλεπτα για τα 0-100 χλμ./ώρα και μπορεί να αναπτύξει τελική ταχύτητα 248 χλμ./ώρα. Παρά τις επιδόσεις της, η ηλεκτρική Cayenne δεν περιορίζεται στον ρόλο ενός σπορ SUV. Με το προαιρετικό πακέτο Off-Road μπορεί να ρυμουλκήσει φορτίο έως 3.500 κιλά, διατηρώντας ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά πρακτικότητας του μοντέλου. Στον βασικό εξοπλισμό συναντάμε επίσης προσαρμοζόμενη αερανάρτηση σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα απόσβεσης Porsche Active Suspension Management, ώστε να συνδυάζονται η άνεση στις καθημερινές μετακινήσεις με τον αυστηρότερο έλεγχο του αμαξώματος όταν ο οδηγός κινηθεί γρηγορότερα.

Αυτονομία έως 643 χιλιόμετρα

Η συνδυαστική ηλεκτρική αυτονομία της Cayenne Electric κυμαίνεται, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό, από 576 έως 643 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP. Η επίσημη κατανάλωση τοποθετείται μεταξύ 19,7 και 21,8 kWh ανά 100 χιλιόμετρα. Ένα από τα ισχυρότερα σημεία της είναι η δυνατότητα εξαιρετικά γρήγορης φόρτισης. Υπό ιδανικές συνθήκες, σε ταχυφορτιστή ισχύος άνω των 390 kW, η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από το 10% έως το 80% μέσα σε 16 λεπτά. Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος χρόνος απαιτούνται κατάλληλος φορτιστής, θερμοκρασία μπαταρίας περίπου 15 βαθμών Κελσίου και αρχικό επίπεδο φόρτισης κοντά στο 9%. Στην πράξη, λοιπόν, ο χρόνος μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τη θερμοκρασία, την κατάσταση του συσσωρευτή και την πραγματική ισχύ που παρέχει ο σταθμός.

Εγγύηση μπαταρίας οκτώ ετών

Η Porsche συνοδεύει την μπαταρία υψηλής τάσης με εγγύηση οκτώ ετών ή 160.000 χιλιομέτρων, ανάλογα με το ποιο όριο θα συμπληρωθεί πρώτο. Παράλληλα, εγγυάται ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα δεν θα πέσει κάτω από το 80% της αρχικής τιμής για τα πρώτα τρία χρόνια ή 60.000 χιλιόμετρα. Για το υπόλοιπο διάστημα της εργοστασιακής εγγύησης προβλέπεται ελάχιστη εναπομένουσα χωρητικότητα 70%. Με τιμή εκκίνησης χαμηλότερη κατά περισσότερα από 42.000 ευρώ σε σχέση με τη βασική βενζινοκίνητη Cayenne, επιδόσεις 442 ίππων, αυτονομία έως 643 χιλιόμετρα και φόρτιση 10-80% σε 16 λεπτά, η ηλεκτρική έκδοση δεν αποτελεί απλώς μια εναλλακτική επιλογή. Είναι πλέον ο οικονομικότερος τρόπος εισόδου στην οικογένεια της Porsche Cayenne.

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