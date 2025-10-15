quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Η τελευταία ευκαιρία να πάρεις diesel supermini – Πόσο κοστίζει;

ΤΕΤΑΡΤΗ | 15.10.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
i-teleftaia-efkairia-na-pareis-diesel-supermini-poso-kostizei-779322

Κάποτε, αν έκανες πολλά χιλιόμετρα, η απάντηση ήταν μία: πάρε diesel και καθάρισες. Σήμερα, αυτή η εποχή έχει περάσει.

Τα υβριδικά κατέλαβαν τη θέση του «λογικού αυτοκινήτου», και οι κατασκευαστές άφησαν τους μικρούς diesel κινητήρες να εξαφανιστούν αθόρυβα από τις γκάμες τους. Στην ελληνική αγορά, όμως, υπάρχει ακόμη ένα μοντέλο που στέκεται πεισματικά στη λίστα παραγγελιών – και μάλλον όχι για πολύ ακόμα.

Η επόμενη γενιά Renault Clio έχει ήδη παρουσιαστεί στο εξωτερικό και έρχεται αποκλειστικά με υβριδικά σύνολα. Αυτό σημαίνει ότι το σημερινό Clio dCi 100 δεν θα έχει άμεση διαδοχή. Δεν θα υπάρξει νέο diesel Clio. Αυτή η γενιά είναι η τελευταία που προσφέρει πετρελαιοκινητήρα, και μάλιστα σε τιμή που – όσο κι αν ακούγεται περίεργο για το 2025 – παραμένει λογική για κάποιον που γράφει πολλά χιλιόμετρα.

Clio dCi 100 – η τελευταία ευκαιρία για πραγματική κατανάλωση κάτω από 5 λτ./100 χλμ.

Στην έκδοση evolution, το Clio 1.5 Blue dCi 100 τιμολογείται στις 21.900 ευρώ. Κι εδώ είναι το ενδιαφέρον: δεν μιλάμε για «γυμνή» βασική έκδοση. Παίρνεις LED φώτα, πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, Apple CarPlay/Android Auto, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ακόμη και αξιοπρεπή ποιότητα υλικών που δεν σε προδίδει όταν κάθεσαι μέσα για ώρες.

Ο κινητήρας αποδίδει 100 ίππους, αλλά αυτό που μετράει είναι η ροπή. Διαθέσιμη από χαμηλά, το Clio dCi κινείται με χαλαρό ρυθμό, χωρίς να χρειάζεται να το πιέζεις ή να αλλάζεις συνήθειες για να πετύχεις χαμηλή κατανάλωση. Απλά οδηγείς. Γεμίζεις diesel και βλέπεις 900+ χιλιόμετρα αυτονομίας χωρίς άγχος. Και αυτό, όσοι ζουν καθημερινά στο δρόμο, το εκτιμούν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

renault

Ένα αυτοκίνητο που δεν πουλά lifestyle – πουλά χρήση

Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα compact υβριδικά προσπαθούν να σε πείσουν με οθόνες, RGB φωτισμούς και “eco coaching”, το Clio dCi λειτουργεί διαφορετικά. Δεν σε μαθαίνει να οδηγείς «σωστά». Δεν απαιτεί να φορτίσεις. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τίποτα. Είναι αυτοκίνητο για όσους υπολογίζουν το κόστος ανά διανυθέν χιλιόμετρο, όχι για όσους κυνηγούν το επόμενο trend. Και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη αξία του: είναι το τελευταίο παραδοσιακό εργαλείο μετακίνησης σε μια κατηγορία που μετατρέπεται ραγδαία σε lifestyle προϊόν.

Τι κρατάμε;

  • Clio dCi 100 – 21.900 €: το τελευταίο και πιο προσιτό diesel supermini που μπορείς να αγοράσεις καινούργιο σήμερα.
  • Τέλος εποχής: η επόμενη γενιά Clio δεν θα έχει diesel. Αυτό είναι το κλείσιμο του κεφαλαίου.
  • Αυτονομία 900+ km και πραγματική κατανάλωση κάτω από 5 λ./100 χλμ. χωρίς προσπάθεια.
  • Αυτοκίνητο για όσους ταξιδεύουν – όχι για όσους απλώς μετακινούνται.
Tags
#diesel#Renault#Renault Clio
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
