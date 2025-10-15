Η τελευταία ευκαιρία να πάρεις diesel supermini – Πόσο κοστίζει;

Κάποτε, αν έκανες πολλά χιλιόμετρα, η απάντηση ήταν μία: πάρε diesel και καθάρισες. Σήμερα, αυτή η εποχή έχει περάσει.

Τα υβριδικά κατέλαβαν τη θέση του «λογικού αυτοκινήτου», και οι κατασκευαστές άφησαν τους μικρούς diesel κινητήρες να εξαφανιστούν αθόρυβα από τις γκάμες τους. Στην ελληνική αγορά, όμως, υπάρχει ακόμη ένα μοντέλο που στέκεται πεισματικά στη λίστα παραγγελιών – και μάλλον όχι για πολύ ακόμα.

Η επόμενη γενιά Renault Clio έχει ήδη παρουσιαστεί στο εξωτερικό και έρχεται αποκλειστικά με υβριδικά σύνολα. Αυτό σημαίνει ότι το σημερινό Clio dCi 100 δεν θα έχει άμεση διαδοχή. Δεν θα υπάρξει νέο diesel Clio. Αυτή η γενιά είναι η τελευταία που προσφέρει πετρελαιοκινητήρα, και μάλιστα σε τιμή που – όσο κι αν ακούγεται περίεργο για το 2025 – παραμένει λογική για κάποιον που γράφει πολλά χιλιόμετρα.

Clio dCi 100 – η τελευταία ευκαιρία για πραγματική κατανάλωση κάτω από 5 λτ./100 χλμ.

Στην έκδοση evolution, το Clio 1.5 Blue dCi 100 τιμολογείται στις 21.900 ευρώ. Κι εδώ είναι το ενδιαφέρον: δεν μιλάμε για «γυμνή» βασική έκδοση. Παίρνεις LED φώτα, πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7”, Apple CarPlay/Android Auto, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, ακόμη και αξιοπρεπή ποιότητα υλικών που δεν σε προδίδει όταν κάθεσαι μέσα για ώρες.

Ο κινητήρας αποδίδει 100 ίππους, αλλά αυτό που μετράει είναι η ροπή. Διαθέσιμη από χαμηλά, το Clio dCi κινείται με χαλαρό ρυθμό, χωρίς να χρειάζεται να το πιέζεις ή να αλλάζεις συνήθειες για να πετύχεις χαμηλή κατανάλωση. Απλά οδηγείς. Γεμίζεις diesel και βλέπεις 900+ χιλιόμετρα αυτονομίας χωρίς άγχος. Και αυτό, όσοι ζουν καθημερινά στο δρόμο, το εκτιμούν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Ένα αυτοκίνητο που δεν πουλά lifestyle – πουλά χρήση

Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα compact υβριδικά προσπαθούν να σε πείσουν με οθόνες, RGB φωτισμούς και “eco coaching”, το Clio dCi λειτουργεί διαφορετικά. Δεν σε μαθαίνει να οδηγείς «σωστά». Δεν απαιτεί να φορτίσεις. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τίποτα. Είναι αυτοκίνητο για όσους υπολογίζουν το κόστος ανά διανυθέν χιλιόμετρο, όχι για όσους κυνηγούν το επόμενο trend. Και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη αξία του: είναι το τελευταίο παραδοσιακό εργαλείο μετακίνησης σε μια κατηγορία που μετατρέπεται ραγδαία σε lifestyle προϊόν.

Τι κρατάμε;