ΑΓΟΡΑ

Ιαπωνικό υβριδικό C-SUV με 10 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 21.990 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 11.02.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
iaponiko-yvridiko-c-suv-me-10-chronia-engyisi-timi-apo-21-990-evro-725219

Σε μια αγορά όπου το υβριδικό έχει εξελιχθεί από εναλλακτική λύση σε βασικό ζητούμενο για τον οικογενειάρχη οδηγό, η Suzuki έρχεται να δώσει μια ολοκληρωμένη απάντηση στην κατηγορία των C-SUV.

Το Suzuki S-Cross αποτελεί τον βασικό εκπρόσωπο της μάρκας στην κατηγορία και ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα που μπορεί να βρει σήμερα κανείς σε ιαπωνικό υβριδικό C-SUV. Με τιμή εκκίνησης από 21.990 ευρώ, τοποθετείται με σαφή εμπορική στόχευση, συνδυάζοντας τεχνολογία, χώρους και κυρίως ένα από τα πιο ισχυρά after-sales χαρτιά της αγοράς: εγγύηση έως 10 χρόνια.

S-Cross

Το ανανεωμένο Suzuki S-Cross έχει απομακρυνθεί αισθητά από τη σχεδιαστική απλότητα του παρελθόντος. Η εμπρός μάσκα είναι πλέον πιο επιβλητική, με έντονη χρωμιωμένη επιφάνεια και φωτιστικά σώματα LED που δίνουν σύγχρονη ταυτότητα. Οι αναλογίες του αμαξώματος παραμένουν ισορροπημένες, με έντονους θόλους και αυξημένη απόσταση από το έδαφος που ενισχύουν τον SUV χαρακτήρα χωρίς υπερβολές. Δεν προσπαθεί να γίνει κουπέ ούτε να δείξει πιο σπορ απ’ όσο είναι. Παραμένει πιστό στον οικογενειακό του ρόλο. Στο πίσω μέρος, τα φωτιστικά σώματα ενώνονται οπτικά, δημιουργώντας πιο σύγχρονη εικόνα, ενώ οι προστατευτικές ποδιές τονίζουν τον περιπετειώδη προσανατολισμό.

S-Cross

Στο εσωτερικό, το Suzuki S-Cross ακολουθεί τη γνώριμη ιαπωνική φιλοσοφία πρακτικότητας. Η εργονομία είναι ξεκάθαρη από τα πρώτα λεπτά, με φυσική τοποθέτηση διακοπτών και απλό χειρισμό των βασικών λειτουργιών. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων συνδυάζεται με κεντρική οθόνη infotainment, η οποία υποστηρίζει συνδεσιμότητα smartphone και κάμερα οπισθοπορείας. Το σύστημα είναι εύχρηστο, χωρίς περίπλοκα μενού, κάτι που εκτιμά ιδιαίτερα το οικογενειακό κοινό. Οι χώροι για επιβάτες κινούνται σε πολύ καλό επίπεδο για την κατηγορία, ενώ ο χώρος αποσκευών καλύπτει άνετα ανάγκες ταξιδιού, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του μοντέλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

S-Cross

Η καρδιά του Suzuki S-Cross είναι το σύστημα υβριδικής τεχνολογίας 48V. Ο turbo βενζινοκινητήρας συνεργάζεται με ήπιο ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης, το οποίο λειτουργεί υποστηρικτικά σε φάσεις επιτάχυνσης και εκκίνησης. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης διάταξης είναι ότι δεν απαιτεί φόρτιση. Ο οδηγός χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο όπως ένα συμβατικό μοντέλο, απολαμβάνοντας όμως τα οφέλη ενός υβριδικού συστήματος σε κατανάλωση και εκπομπές. Η λειτουργία είναι πολιτισμένη, με γραμμική παροχή ισχύος και επαρκή ροπή για καθημερινές μετακινήσεις αλλά και ταξίδι.

suzuki s-cross

Στον δρόμο, το Suzuki S-Cross δείχνει ξεκάθαρα τον προσανατολισμό του. Η ανάρτηση έχει ρυθμιστεί με έμφαση στην άνεση, απορροφώντας αποτελεσματικά κακοτεχνίες και εγκάρσιες ανωμαλίες. Η θέση οδήγησης είναι ψηλή, με καλή περιμετρική ορατότητα, ενώ το τιμόνι έχει ελαφριά ρύθμιση που διευκολύνει τις αστικές μετακινήσεις. Σε ταξίδι, το πάτημα παραμένει σταθερό, με χαμηλά επίπεδα θορύβου και το υβριδικό σύστημα να συμβάλλει στη συγκράτηση της κατανάλωσης.

suzuki s-cross

Η ήπια υβριδική υποβοήθηση αποδίδει κυρίως στην πόλη, όπου οι συχνές εκκινήσεις επιτρέπουν στο ηλεκτρικό σύστημα να μειώσει την επιβάρυνση του θερμικού κινητήρα. Στον μικτό κύκλο, η κατανάλωση διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα για τα δεδομένα της κατηγορίας, ενισχύοντας τον οικονομικό χαρακτήρα χρήσης που αναζητά το κοινό των C-SUV.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Suzuki S-Cross είναι η εγγύηση που φτάνει έως και τα 10 χρόνια μέσω προγράμματος επέκτασης. Σε μια εποχή όπου το κόστος ιδιοκτησίας παίζει καθοριστικό ρόλο, η κάλυψη αυτή λειτουργεί ως ισχυρό επιχείρημα αγοράς, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας του ιδιοκτήτη.

S-Cross

Με τιμή εκκίνησης από 21.990 ευρώ, το Suzuki S-Cross τοποθετείται επιθετικά στην κατηγορία των υβριδικών C-SUV, προσφέροντας πλήρες πακέτο εξοπλισμού και τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό πλαίσιο. Η εμπορική του στόχευση είναι ξεκάθαρη: να αποτελέσει value for money επιλογή για οικογένειες που θέλουν υβριδική τεχνολογία χωρίς να μπουν σε κόστος plug-in ή αμιγώς ηλεκτρικού.


Τι κρατάμε

  • Υβριδική τεχνολογία 48V χωρίς ανάγκη φόρτισης
  • Εγγύηση έως 10 χρόνια
  • Τιμή εκκίνησης από 21.990 ευρώ

Tags
#Suzuki#Suzuki S-Cross
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
