Ιαπωνικό υβριδικό supermini με 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 17.090 ευρώ

Σε μια εποχή που τα supermini έχουν γίνει αισθητά ακριβότερα, υπάρχει ακόμη μια ιαπωνική πρόταση που κρατά ζωντανή τη λογική του προσιτού, οικονομικού και ευχάριστου στην οδήγηση hatchback.

Το Suzuki Swift παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιαπωνικές προτάσεις στα μικρά αυτοκίνητα, συνδυάζοντας υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, πλήρη εξοπλισμό και τιμή εκκίνησης που το κρατά μέσα στα πιο ενδιαφέροντα μοντέλα της κατηγορίας. Σε μια εποχή όπου τα μικρά αυτοκίνητα έχουν γίνει αισθητά ακριβότερα, το Suzuki Swift Hybrid ξεχωρίζει γιατί καταφέρνει να κρατήσει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Είναι ελαφρύ, ευέλικτο, απλό στην καθημερινή χρήση και με εκείνη τη γνώριμη ιαπωνική λογική που δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει μόνο με αριθμούς, αλλά με το πόσο εύκολα και ευχάριστα κάνει κάθε διαδρομή. Η τιμή του ξεκινά από τις 17.090 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς, ενώ συνοδεύεται από 10 χρόνια εγγύηση, στοιχείο που ενισχύει σημαντικά την αξία του για τον ιδιώτη αγοραστή.

Το νέο Swift διατηρεί τη βασική φιλοσοφία που το έκανε γνωστό. Δεν είναι ένα supermini που περιορίζεται στον ρόλο του οικονομικού μέσου μετακίνησης, αλλά ένα μοντέλο που θέλει να έχει οδηγικό χαρακτήρα. Η ίδια η Suzuki το παρουσιάζει ως ένα hatchback που αλλάζει την οδηγική εμπειρία, με έμφαση στη διασκέδαση, στην απόκριση και στην αίσθηση πίσω από το τιμόνι. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο νέος τρικύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,2 λίτρων, ο οποίος συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα 12V SHVS. Ο κινητήρας αποδίδει 81 ίππους και 109 Nm ροπής, ενώ στην έκδοση CVT η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 km/h και η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 11,9 δευτερόλεπτα. Δεν μιλάμε για αριθμούς που σε κολλάνε στο κάθισμα, αλλά για ένα σύνολο που βασίζεται στο χαμηλό βάρος, στην άμεση απόκριση και στην ευκολία χειρισμού. Το ήπιο υβριδικό σύστημα SHVS περιλαμβάνει ενσωματωμένη ηλεκτρογεννήτρια και μπαταρία ιόντων λιθίου. Στην πράξη, υποβοηθά τον κινητήρα στις εκκινήσεις και στις επιταχύνσεις, ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης. Η συνδυασμένη κατανάλωση στην έκδοση CVT ανακοινώνεται στα 4,7 l/100 km, με εκπομπές CO2 106-107 g/km.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι το Suzuki Swift δεν προσπαθεί να δελεάσει μόνο με τη χαμηλή τιμή εκκίνησης. Η βασική έκδοση GL Hybrid ξεκινά από τις 17.090 ευρώ και έρχεται ήδη με εξοπλισμό που καλύπτει ουσιαστικά τις ανάγκες της καθημερινότητας. Στον εξοπλισμό της GL περιλαμβάνονται προβολείς LED, έγχρωμη οθόνη LCD 4,2 ιντσών στον πίνακα οργάνων, οθόνη πολυμέσων 9 ιντσών με κάμερα οπισθοπορείας και navigation, air condition με ψηφιακή οθόνη, θύρα USB type A, σύστημα αυτόματης εναλλαγής μεγάλης σκάλας φώτων, Suzuki Safety Support, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί, Hill Hold και Suzuki Connect.

Η έκδοση GL+ ανεβάζει την τιμή στις 18.090 ευρώ και προσθέτει ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, φιμέ πίσω κρύσταλλα, δερμάτινο τιμόνι, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και περισσότερες θύρες USB. Πιο πάνω, η GLX ξεκινά από τις 19.590 ευρώ και προσθέτει δίχρωμες ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες με ενσωματωμένο φλας και αυτόματο κλιματισμό. Υπάρχει και έκδοση GL+ Hybrid CVT από 19.890 ευρώ, ενώ η GLX Hybrid CVT φτάνει τις 21.590 ευρώ. Έτσι, ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε χειροκίνητο κιβώτιο και αυτόματο CVT, ανάλογα με το αν δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην οδηγική αίσθηση ή στην άνεση μέσα στην πόλη.

Το Suzuki Swift δεν μεγάλωσε για να γίνει κάτι που δεν είναι. Παραμένει συμπαγές, με μήκος 3,86 μέτρα, μεταξόνιο 2,45 μέτρα και πλάτος 1,735 μέτρα, διαστάσεις που το κάνουν ιδανικό για την πόλη, αλλά και αρκετά ολοκληρωμένο για καθημερινή χρήση εκτός αστικού περιβάλλοντος. Σχεδιαστικά, έχει πιο φρέσκια και νεανική εικόνα, με αιχμηρό εμπρός μέρος, μαύρη οβάλ μάσκα και φωτιστικά σώματα LED σε σχήμα L. Στο πίσω μέρος, τα τρισδιάστατα φωτιστικά σώματα και ο φαρδύς προφυλακτήρας δίνουν πιο δυναμική εικόνα, χωρίς υπερβολές. Είναι ένα supermini που θέλει να δείχνει ευχάριστο και ελαφρύ, όχι επιτηδευμένα επιθετικό. Η γκάμα χρωμάτων περιλαμβάνει μονόχρωμες και δίχρωμες επιλογές, με αποχρώσεις όπως Frontier Blue Pearl Metallic, Burning Red Pearl Metallic, Cool Yellow Metallic, Pure White Pearl, Premium Silver Metallic, Mineral Gray Metallic και Super Black Pearl. Η χρέωση για μεταλλικό χρώμα στο Swift είναι 550 ευρώ, ενώ η διχρωμία κοστίζει 800 ευρώ.

Στο εσωτερικό, το Swift ακολουθεί την ίδια λογική: απλό, λειτουργικό και οδηγοκεντρικό. Το ταμπλό έχει σχεδίαση δύο τόνων, η οθόνη πολυμέσων είναι τοποθετημένη ψηλά και με κλίση προς τον οδηγό, ενώ ο πίνακας οργάνων με την οθόνη LCD εμφανίζει βασικές πληροφορίες όπως κατανάλωση, αυτονομία, όρια ταχύτητας και προειδοποιήσεις από τα συστήματα υποβοήθησης. Η οθόνη πολυμέσων των 9 ιντσών υποστηρίζει λειτουργίες συνδεσιμότητας, ενώ προσφέρει προβολή για το σύστημα πλοήγησης και την κάμερα οπισθοπορείας. Υπάρχει σύνδεση smartphone μέσω USB και WiFi, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth και δυνατότητα αναπαραγωγής ήχου. Σημαντικό στοιχείο είναι και το Suzuki Connect, η εφαρμογή που επιτρέπει στον οδηγό να παρακολουθεί το αυτοκίνητο από απόσταση. Περιλαμβάνει λειτουργίες όπως ειδοποίηση κατάστασης, εντοπισμό σταθμευμένου αυτοκινήτου, ιστορικό οδήγησης, γεωπεριορισμό, ειδοποιήσεις ασφαλείας, προειδοποιητικές λυχνίες και ενημερώσεις συντήρησης ή ανάκλησης.

Εκεί που το Swift δείχνει ότι έχει εξελιχθεί σημαντικά είναι στον τομέα της ασφάλειας. Το πακέτο Suzuki Safety Support περιλαμβάνει συστήματα που πριν από λίγα χρόνια δεν θεωρούνταν αυτονόητα σε ένα supermini αυτής της τιμής. Το Dual Sensor Brake Support II χρησιμοποιεί χιλιοστομετρικό ραντάρ και κάμερα για την ανίχνευση οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών, ακόμη και διαγώνια της πορείας του αυτοκινήτου. Εφόσον το σύστημα κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, προειδοποιεί τον οδηγό και μπορεί να ενισχύσει ή να εφαρμόσει αυτόματα πέδηση. Υπάρχει επίσης Adaptive Cruise Control, σύστημα διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας, σύστημα αυτόματης εναλλαγής μεγάλης σκάλας, αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας, Blind Spot Monitor και Rear Cross Traffic Alert. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το Driver Monitoring System, με κάμερα που παρακολουθεί το πρόσωπο του οδηγού και μπορεί να ανιχνεύσει υπνηλία, κλειστά μάτια ή απόσπαση προσοχής. Προστίθενται επίσης πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, eCall και Hill Hold, με το τελευταίο να κρατά το αυτοκίνητο για περίπου δύο δευτερόλεπτα σε ανηφόρα, ώστε να μη γυρίσει προς τα πίσω κατά την εκκίνηση.

Το Suzuki Swift δεν είναι το πιο ισχυρό supermini της αγοράς, ούτε προσπαθεί να παρουσιαστεί ως premium. Η δύναμή του βρίσκεται αλλού. Είναι ένα ελαφρύ, υβριδικό, ιαπωνικό hatchback με πραγματικά χαμηλή κατανάλωση, πλούσιο εξοπλισμό από τη βασική έκδοση, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και τιμή που ξεκινά από τις 17.090 ευρώ. Για τον οδηγό που θέλει ένα supermini πόλης, αλλά δεν θέλει κάτι αδιάφορο, το Swift παραμένει μια από τις πιο καθαρές προτάσεις της κατηγορίας. Είναι οικονομικό, πρακτικό, ευέλικτο και με αρκετό fun to drive χαρακτήρα ώστε να θυμίζει ότι ένα supermini μπορεί ακόμα να προσφέρει χαμόγελο στην καθημερινή οδήγηση. Με την προσθήκη της 10ετούς εγγύησης, το πακέτο γίνεται ακόμη πιο δυνατό. Το Suzuki Swift απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα προσιτό υβριδικό με ιαπωνική αξιοπιστία, χαμηλό κόστος χρήσης και εξοπλισμό που δεν μοιάζει βασικός, ακόμη και στην πιο προσιτή έκδοση.

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