Ιαπωνικό, υβριδικό SUV με 583 lt πορτμπαγκάζ και 6 χρόνια εγγύηση – Σου αρέσει;

Το οικογενειακό SUV έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα πρακτικό αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση. Πρέπει να έχει χώρους, τεχνολογία, άνεση, σωστό εξοπλισμό, λογικό κόστος χρήσης και, κυρίως, μια αίσθηση ποιότητας που να δικαιολογεί τα χρήματα που ζητά.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο έρχεται να πατήσει το νέο Mazda CX-5, ένα μοντέλο που παραμένει πιστό στη φιλοσοφία της ιαπωνικής μάρκας, αλλά πλέον εμφανίζεται πιο ώριμο, πιο ευρύχωρο και πιο τεχνολογικά ενημερωμένο.

Το Mazda CX-5 διατίθεται στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης από 34.960,81 ευρώ, συνδυάζοντας έναν βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων e-Skyactiv G με mild hybrid τεχνολογία, αυτόματο κιβώτιο και επιλογή ανάμεσα σε προσθιοκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις. Δεν μιλάμε δηλαδή για full hybrid σύστημα, αλλά για μια ήπια υβριδική λύση που υποστηρίζει τον κινητήρα, βελτιώνει την αποδοτικότητα και κρατά το σύνολο πιο πολιτισμένο στην καθημερινή χρήση.

Κάτω από το καπό του νέου CX-5 βρίσκεται ο 2.5 e-Skyactiv G κινητήρας βενζίνης, ο οποίος αποδίδει 141 ίππους και συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων. Η Mazda, όπως συνηθίζει, δεν ακολουθεί απαραίτητα τη λογική του downsizing με μικρούς turbo κινητήρες, αλλά επιμένει σε έναν ατμοσφαιρικό χαρακτήρα μεγαλύτερου κυβισμού, με στόχο την ομαλή λειτουργία, τη γραμμική απόκριση και την αξιοπιστία.

Το σύνολο πληροί τις προδιαγραφές Euro 6e, ενώ οι εκπομπές CO2 διαμορφώνονται στα 165 g/km για τις προσθιοκίνητες εκδόσεις και στα 174 g/km για τις τετρακίνητες. Σημαντικό στοιχείο για όσους χρησιμοποιούν συχνά το αυτοκίνητο σε ταξίδια ή για δραστηριότητες είναι και η δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 kg με φρένο, στοιχείο που δίνει στο CX-5 πιο ολοκληρωμένο οικογενειακό και lifestyle χαρακτήρα.

Ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του νέου Mazda CX-5 είναι η πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 583 λίτρα, τιμή που το βάζει με άνεση στην καρδιά της οικογενειακής χρήσης. Δεν είναι μόνο ο αριθμός, αλλά και η φιλοσοφία της καμπίνας. Η Mazda κάνει λόγο για μεγαλύτερους χώρους για κεφάλι, ώμους και πόδια, ενώ ο πίσω πάγκος είναι διαιρούμενος σε διάταξη 40:20:40, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα ανάμεσα σε επιβάτες και αποσκευές.

Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι περισσότερο premium από όσο αφήνει να εννοηθεί η ψύχραιμη σχεδίαση του αμαξώματος. Υπάρχει ψηφιακή οθόνη οργάνων 10,25 ιντσών, μεγάλη κεντρική οθόνη και αρκετή έμφαση στην ανθεκτικότητα των υλικών, κάτι που έχει νόημα σε ένα αυτοκίνητο που προορίζεται να ζήσει με παιδιά, αποσκευές, καθημερινές μετακινήσεις και ταξίδια.

Το νέο CX-5 είναι το πρώτο Mazda με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, στοιχείο που φέρνει στην καμπίνα λειτουργίες όπως Google Maps, Google Play και Google Gemini. Η κεντρική οθόνη είναι 12,9 ιντσών στις εκδόσεις Prime-Line, Centre-Line και Exclusive-Line, ενώ στην Homura φτάνει έως τις 15,6 ίντσες, δίνοντας στο εσωτερικό σαφώς πιο μοντέρνα εικόνα.

Παράλληλα, υπάρχουν Apple CarPlay και Android Auto, εφαρμογή MyMazda, head-up display από τις πιο πλούσιες εκδόσεις, αλλά και ένα πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης. Ανάλογα με την έκδοση, το CX-5 μπορεί να εξοπλιστεί με 360° κάμερα, Mazda Radar Cruise Control, παρακολούθηση τυφλού σημείου, έξυπνη υποστήριξη φρένων και σύστημα Cruising & Traffic Support, που προσφέρει υποβοήθηση σε τιμόνι, επιτάχυνση και πέδηση.

Η γκάμα ξεκινά από την Prime-Line, η οποία περιλαμβάνει ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, κεντρική οθόνη 12,9 ιντσών και ενσωματωμένο Google. Η Centre-Line ανεβάζει το επίπεδο με ζάντες 19 ιντσών, head-up display και ηλεκτρικό άνοιγμα πορτμπαγκάζ, στοιχεία που την κάνουν ίσως την πιο ισορροπημένη επιλογή για κάποιον που θέλει πλούσιο εξοπλισμό χωρίς να περάσει στις ακριβότερες εκδόσεις.

Η Exclusive-Line προσθέτει πιο premium χαρακτήρα, με ηχοσύστημα Bose 12 ηχείων, κάμερα 360° και δυνατότητα επιλογής πανοραμικής οροφής. Στην κορυφή βρίσκεται η Homura, με πιο δυναμική αισθητική, ατμοσφαιρικό φωτισμό, δερμάτινες επενδύσεις σε μαύρο ή ανοιχτό καφέ, ρυθμιζόμενα LED εμπρός φώτα και προαιρετική πανοραμική οροφή.

Έκδοση Τύπος κινητήρα Ιπποδύναμη Κίνηση Κιβώτιο Τιμή Prime-Line 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid βενζίνης 141 PS FWD Αυτόματο 6 σχέσεων 34.960,81 € Centre-Line 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid βενζίνης 141 PS FWD Αυτόματο 6 σχέσεων 38.905,57 € Exclusive-Line 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid βενζίνης 141 PS FWD Αυτόματο 6 σχέσεων 41.272,42 € Homura 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid βενζίνης 141 PS FWD Αυτόματο 6 σχέσεων από 44.383,88 € Centre-Line 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid βενζίνης 141 PS AWD Αυτόματο 6 σχέσεων 41.272,42 € Exclusive-Line 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid βενζίνης 141 PS AWD Αυτόματο 6 σχέσεων 43.477,43 € Homura 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid βενζίνης 141 PS AWD Αυτόματο 6 σχέσεων από 46.423,40 €

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