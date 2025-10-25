Ήρθε στην Ελλάδα το κορυφαίο τετρακίνητο Peugeot E-3008 με τους 325 ίππους – Τιμή

Το νέο Peugeot E-3008 Dual Motor AWD 325 ήρθε Ελλάδα με τετρακίνηση, 325 ίππους, 0–100 σε 6,0’’, μπαταρία 73 kWh για έως 497 km σε WLTP και φόρτιση 20–80% <30’. Δες τιμή, εξοπλισμό και εγγύηση.

Η Peugeot φέρνει στη χώρα μας την πιο δυνατή και ολοκληρωμένη εκδοχή του αμιγώς ηλεκτρικού C-SUV της. Το E-3008 Dual Motor AWD 325 προσθέτει δεύτερο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, ανεβάζει τη συνολική ισχύ στους 325 ίππους, προσφέρει τετρακίνηση και παραμένει πιστό στη fastback αισθητική και το high-tech Panoramic i-Cockpit. Είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία.

Τι είναι το E-3008 Dual Motor 325

Η τρίτη ηλεκτρική επιλογή στη γκάμα του E-3008 στήνεται πάνω στις ήδη γνωστές εκδόσεις E-3008 210 και E-3008 230 Long Range (με κορυφαίες αυτονομίες στην κατηγορία), αλλά εστιάζει σε επιδόσεις και πρόσφυση. Συνδυάζει έναν εμπρός ηλεκτροκινητήρα 213 hp με έναν πίσω 112 hp (σύνολο 325 hp, 509 Nm), χαρίζοντας άμεση απόκριση και ασφάλεια σε κάθε οδόστρωμα.

Επιδόσεις & δυναμικά χαρακτηριστικά

0–100 km/h σε 6,0’’ και 80–120 km/h σε 3,8’’

και Ειδικό set-up σε αντιστρεπτικές, ελατήρια, αμορτισέρ και βαθμονόμηση τιμονιού για πιο «ζωντανό» πάτημα.

σε αντιστρεπτικές, ελατήρια, αμορτισέρ και βαθμονόμηση τιμονιού για πιο «ζωντανό» πάτημα. Τετρακίνηση κατά ζήτηση με τέσσερα προφίλ οδήγησης : Normal : προτεραιότητα στον εμπρός άξονα (έως 313 hp / 450 Nm), ο πίσω εμπλέκεται αυτόματα όταν χρειαστεί. 4WD : μόνιμη λειτουργία και των δύο (κατανομή 50/50) για μέγιστη πρόσφυση. Sport : μόνιμη λειτουργία και των δύο (κατανομή 60/40) με πιο κοφτερή απόκριση τιμονιού/γκάζι. Eco : εμπρός άξονας (έως 213 hp / 343 Nm), ενεργοποίηση πίσω σε kick-down.

:

Μπαταρία, αυτονομία & φόρτιση

Η μπαταρία ιόντων λιθίου NMC έχει καθαρή χωρητικότητα 73 kWh και προσφέρει έως 497 km WLTP (συνδυασμένος κύκλος σε λειτουργία Normal). Σε υπερταχυφορτιστή ≥160 kW, ο χρόνος 20–80% είναι λίγο κάτω από 30’. Φυσικά υποστηρίζεται και AC φόρτιση για την καθημερινότητα.

Καμπίνα, χώροι & τεχνολογία

Το E-3008 συνεχίζει να «σπάει» τα στερεότυπα με fastback σχεδίαση και το Panoramic i-Cockpit (με το γνωστό μικρό, ευέλικτο τιμόνι). Η έκδοση Dual Motor 325 παραμένει πρακτική με πορτμπαγκάζ 544–1.619 λίτρα, άνετη καμπίνα και premium φινίρισμα.

Εξοπλιστικά, έρχεται εφ’ όλης της ύλης σε επίπεδο GT, στάνταρ:

διχρωμία με μαύρη οροφή, ζάντες 20’’, Pixel LED προβολείς, ηλεκτρικό πορτμπαγκάζ Hands-Free, επενδύσεις Alcantara, εμπρός ηλεκτρικά & θερμαινόμενα καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, εργοστασιακός συναγερμός, PEUGEOT i-Connect® Advanced, VisioPark 360° (4 κάμερες HD), Drive Assist Plus 2.0 (ημιαυτόνομη οδήγηση), ανίχνευση οπίσθιας κυκλοφορίας, φωτιζόμενα μαρσπιέ, ασύρματη φόρτιση smartphone κ.ά.

Τιμή, διαθεσιμότητα & εγγυήσεις

Peugeot E-3008 Dual Motor AWD 325: 48.900 € (περιλαμβάνει κρατική επιδότηση και επιδότηση Peugeot e-Move)

Άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία .

. Εγγυήσεις: εργοστασιακή 5 έτη, μπαταρία 8 έτη / 160.000 km.

Τι κρατάμε;