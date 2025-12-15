quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Ήρθε στην Ελλάδα το πιο premium μικρομεσαίο οικογενειακό από τη Γαλλία – Τιμές και εκδόσεις

ΔΕΥΤΕΡΑ | 15.12.2025
Στέλιος Παππάς
irthe-stin-ellada-to-pio-premium-mikromesaio-oikogeneiako-apo-ti-gallia-times-kai-ekdoseis-786654

Το νέο DS είναι διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα. Υβριδικό, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό. Δες εκδόσεις & τιμές.

Το νέο DS N°4 κάνει πρεμιέρα στην ελληνική αγορά συνεχίζοντας τη γαλλική συνταγή της μάρκας: κομψή αισθητική, προσεγμένα υλικά και ένα σαφώς premium προφίλ σε αμάξωμα που συνδυάζει hatchback γραμμές με crossover αναλογίες. Η νεότερη γενιά ανεβάζει τον τεχνολογικό πήχη και –για πρώτη φορά– προσφέρεται και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Το αποτέλεσμα είναι μια γκάμα που καλύπτει πραγματικές ανάγκες οικογενειακής χρήσης, με επιλογές από ήπιο υβριδικό μέχρι Plug-in Hybrid και BEV.

Σχεδίαση & καμπίνα

Η σχεδιαστική υπογραφή είναι άμεσα αναγνωρίσιμη με νέα φωτεινή υπογραφή εμπνευσμένη από το DS E-TENSE PERFORMANCE και το Ν°8, μυώδεις επιφάνειες και λεπτομέρειες που τονίζουν την αεροδυναμική. Στο εσωτερικό, η DS εστιάζει στην ακουστική άνεση, την εργονομία και τις υφές με υλικά υψηλής ποιότητας, νέο ψηφιακό πίνακα 10,25’’, προσεγμένη συναρμολόγηση και πλούσιες λύσεις συνδεσιμότητας (ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto). Σημαντικό στοιχείο που αφορά την πρακτικότητα είναι ότι το υβριδικό σύστημα δεν μειώνει τον χώρο αποσκευών, που παραμένει από τους μεγαλύτερους της κατηγορίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κινητήριες εκδόσεις

  • HYBRID 145: 1.2 λίτρων με 145 PS. Σε αστικό περιβάλλον κινείται συχνά ηλεκτρικά σε χαμηλό φορτίο, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση.

  • PLUG-IN HYBRID 225: συνδυαστική ισχύς 225 PS και 360 Nm, νέο eDCT7 (κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων), 0–100 km/h σε 7,4 s (-0,3 s σε σχέση με το προγενέστερο DS 4) και ηλεκτρική αυτονομία 81 km.

  • E-TENSE (BEV) 213: 213 PS και 343 Nm, μπαταρία 58,3 kWh με δυνατότητα φόρτισης που δίνει 100 km σε 11 λεπτά και αυτονομία έως 450 km (WLTP).

Εξοπλιστικά επίπεδα

Η γκάμα διαρθρώνεται γύρω από τις Pallas και Étoile, με ειδικές εκδόσεις Jules Verne και Étoile+ να εμπλουτίζουν τον εξοπλισμό.

Pallas

Επένδυση Diamond Tungsten (ύφασμα/TEP), διακοσμήσεις Belem Bronze και μαύρος βασάλτης σε ταμπλό/πόρτες. Στάνταρ: ψηφιακός πίνακας 10,25’’, διζωνικός αυτόματος κλιματισμός, LED προβολείς & Full LED πίσω, αυτόματη μεγάλη σκάλα, θερμαινόμενοι/αναδιπλούμενοι καθρέφτες, ηχομονωτικά κρύσταλλα εμπρός, Adaptive Cruise Control Stop & Go, AEB (κάμερα & ραντάρ), εμπρός/πίσω υποβοήθηση στάθμευσης με κάμερα οπισθοπορείας, ασύρματο CarPlay/Android Auto. Στις E-TENSE περιλαμβάνονται φορτιστής 11 kW, Mode 3 καλώδιο και αντλία θερμότητας.

Étoile / Étoile+

Ανεβάζουν την πολυτέλεια και την τεχνολογία με επιπλέον διακοσμήσεις, εξοπλισμό άνεσης/ασφάλειας και αισθητικές λεπτομέρειες που διαφοροποιούν οπτικά το μοντέλο. Η Jules Verne τοποθετείται ως ειδική πρόταση με στοχευμένες αναβαθμίσεις εξοπλισμού.

Τιμές Ελλάδας (λιανικές)

Υβριδικά (MHEV)

  • DS N°4 HYBRID PALLAS: 33.900 €

  • DS N°4 HYBRID JULES VERNE: 36.900 €

  • DS N°4 HYBRID ÉTOILE: 37.900 €

  • DS N°4 HYBRID ÉTOILE+: 40.500 €

Plug-in Hybrid (PHEV)

  • DS N°4 PLUG-IN HYBRID PALLAS: 47.500 €

  • DS N°4 PLUG-IN HYBRID JULES VERNE: 50.500 €

  • DS N°4 PLUG-IN HYBRID ÉTOILE: 51.500 €

  • DS N°4 PLUG-IN HYBRID ÉTOILE+: 54.100 €

Αμιγώς ηλεκτρικά (E-TENSE)

  • DS N°4 E-TENSE PALLAS: 46.000 €

  • DS N°4 E-TENSE JULES VERNE: 48.500 €

  • DS N°4 E-TENSE ÉTOILE: 49.500 €

Σημ.: Οι τιμές της ηλεκτρικής έκδοσης δεν περιλαμβάνουν κρατική επιδότηση.

Τεχνολογία & ασφάλεια

Το νέο DS N°4 φέρνει αναβαθμισμένα ADAS με Adaptive Cruise Control Stop & Go, AEB με αισθητήρες κάμερας & ραντάρ, πλήρες πακέτο υποβοηθήσεων στάθμευσης και ενισχυμένη ηχομόνωση για ταξιδιωτική άνεση. Η πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης υποστηρίζεται από αντλία θερμότητας (E-TENSE) για σταθερή απόδοση/κατανάλωση σε κρύο, ενώ ο ενσωματωμένος φορτιστής 11 kW καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες AC φόρτισης (δημοτική, δουλειά, σπίτι). Το PHEV με το νέο eDCT7 προσφέρει αμεσότερη απόκριση και καλύτερη απόδοση σε μικτές διαδρομές.

Τι κρατάμε;

  • Τρεις τεχνολογικές διαδρομές: HYBRID 145 PS, PHEV 225 PS (81 km EV) και E-TENSE 213 PS / 450 km.

  • Premium εξοπλισμός ήδη από Pallas, με πλήρη συνδεσιμότητα και ADAS.

  • Τιμές από 33.900 € (Hybrid) και 46.000 € (E-TENSE), με ευρεία κλιμάκωση έως Étoile+.

Στέλιος Παππάς

