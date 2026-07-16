Kia: Όλη η υβριδική γκάμα και οι τιμές

Η Kia διαθέτει στην ελληνική αγορά μία ολοκληρωμένη υβριδική γκάμα, η οποία καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες και επίπεδα τιμής.

Από το compact Stonic έως το οικογενειακό Sportage, ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ήπια υβριδικά συστήματα 48V, diesel hybrid και full hybrid τεχνολογία, χωρίς να είναι απαραίτητη η φόρτιση σε πρίζα. Τα τρία μοντέλα που συνθέτουν σήμερα τον βασικό κορμό της υβριδικής γκάμας είναι τα Kia Stonic, Kia XCeed και Kia Sportage. Οι τιμές ξεκινούν από τις 19.190 ευρώ, ενώ κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η επταετής εργοστασιακή εγγύηση της κορεατικής μάρκας.

Kia Stonic Hybrid από 19.190 ευρώ

Το Kia Stonic είναι η πιο προσιτή είσοδος στην υβριδική γκάμα της μάρκας και ταυτόχρονα το μικρότερο από τα τρία crossover. Στη νέα του μορφή έχει αποκτήσει πλήρως ανασχεδιασμένη εμφάνιση, ακολουθώντας τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της Kia, αλλά και ένα σημαντικά αναβαθμισμένο εσωτερικό. Η υβριδική του έκδοση χρησιμοποιεί τον τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1.0 T-GDi, ο οποίος αποδίδει 115 ίππους και συνεργάζεται με σύστημα ήπιας υβριδικής υποβοήθησης. Η μπαταρία και το ηλεκτρικό κύκλωμα υποστηρίζουν τον κινητήρα κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, ενώ ανακτούν ενέργεια κατά την επιβράδυνση. Το Stonic Hybrid προσφέρεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων είτε με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7DCT.

Έτσι, ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στη χαμηλότερη τιμή της χειροκίνητης έκδοσης και στην περισσότερη άνεση που εξασφαλίζει το αυτόματο κιβώτιο, ιδιαίτερα στην καθημερινή κίνηση της πόλης. Η τιμή εκκίνησης των 19.190 ευρώ αφορά το Stonic 1.0 T-GDi 115 PS Hybrid με χειροκίνητο κιβώτιο και εξοπλισμό Inmotion. Στην καμπίνα ξεχωρίζει η κεντρική οθόνη αφής 12,3 ιντσών, ενώ ανάλογα με την έκδοση διατίθεται ψηφιακός πίνακας οργάνων έως 12,3 ίντσες. Από πλευράς ασφάλειας, διαθέτει συστήματα όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση ορίων ταχύτητας και, στις πλουσιότερες εκδόσεις, έλεγχο τυφλού σημείου και έξυπνο cruise control. Οι εκδόσεις εξοπλισμού περιλαμβάνουν τις Inmotion, Optimum, Platinum και GT-Line, με την τελευταία να ενισχύει κυρίως τη δυναμική σχεδίαση του αυτοκινήτου με διαφορετικούς προφυλακτήρες, διακοσμητικές λεπτομέρειες και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών.

Kia XCeed Hybrid από 22.390 ευρώ

Το Kia XCeed απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο από ένα B-SUV, χωρίς όμως να περάσουν στις διαστάσεις ενός κλασικού οικογενειακού SUV. Συνδυάζει τη χαμηλότερη και πιο δυναμική σιλουέτα ενός hatchback με την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και την πρακτικότητα ενός crossover. Κάτω από το καπό βρίσκεται επίσης ο 1.0 T-GDi Hybrid των 115 ίππων, σε συνδυασμό με ηλεκτρικό σύστημα 48V και μπαταρία ιόντων λιθίου. Το mild hybrid σύστημα προσφέρει ηλεκτρική υποβοήθηση κατά την επιτάχυνση, ομαλότερη λειτουργία του Stop & Start και ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα. Μία ακόμη λειτουργία του συστήματος είναι το e-sailing, μέσω του οποίου ο θερμικός κινητήρας μπορεί να απενεργοποιείται όταν ο οδηγός αφήνει το γκάζι και οι συνθήκες το επιτρέπουν. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται η κατανάλωση και οι εκπομπές ρύπων χωρίς να αλλάζει ο τρόπος χρήσης του αυτοκινήτου.

Όπως και στο Stonic, ο κινητήρας διατίθεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων ή με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων. Η βασική έκδοση Premium ξεκινά από 22.390 ευρώ και διαθέτει από το αρχικό επίπεδο Full LED φωτιστικά σώματα, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, air condition, cruise control και κεντρική οθόνη αφής 10,25 ιντσών με εργοστασιακή πλοήγηση και υπηρεσίες Kia Connect. Ακολουθεί η έκδοση Platinum, η οποία προσθέτει μεταξύ άλλων αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρικό χειρόφρενο με Auto Hold, επενδύσεις από ύφασμα και συνθετικό δέρμα, φιμέ πίσω κρύσταλλα και ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών. Στην κορυφή τοποθετείται η GT-Line, με πιο δυναμική εμφάνιση, διαφορετική μάσκα και προφυλακτήρες, αποκλειστικές ζάντες 18 ιντσών, σπορ τιμόνι D-Cut, ασύρματη φόρτιση κινητού, έξυπνο κλειδί και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με μνήμες.

Kia Sportage Hybrid από 30.990 ευρώ

Το Kia Sportage αποτελεί την πιο μεγάλη, ισχυρή και οικογενειακή πρόταση της υβριδικής γκάμας. Στη νέα του έκδοση έχει αποκτήσει ανασχεδιασμένο εμπρός μέρος, νέα φωτιστική υπογραφή και αναβαθμισμένη καμπίνα, διατηρώντας παράλληλα τους μεγάλους χώρους και την πρακτικότητα που χαρακτηρίζουν το μοντέλο. Σε αντίθεση με τα Stonic και XCeed, το Sportage δεν περιορίζεται σε μία μόνο μορφή υβριδικής τεχνολογίας. Η γκάμα περιλαμβάνει Diesel Hybrid και Full Hybrid, επιτρέποντας στον αγοραστή να επιλέξει ανάλογα με το είδος των διαδρομών που πραγματοποιεί. Η εισαγωγική υβριδική επιλογή βασίζεται στον πετρελαιοκινητήρα 1.6 CRDi των 136 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με σύστημα ήπιας υβριδικής υποβοήθησης. Η συγκεκριμένη έκδοση ταιριάζει περισσότερο σε όσους καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις ή κινούνται συχνά σε αυτοκινητόδρομο, εκμεταλλευόμενοι τη χαμηλή κατανάλωση και τη ροπή του diesel κινητήρα.

Η τιμή του Sportage ξεκινά από τις 30.990 ευρώ, με την τιμή εκκίνησης να αφορά το 1.6D 136 PS 6MT 2WD Platinum Hybrid, με χειροκίνητο κιβώτιο και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Για περισσότερη άνεση στην πόλη, η γκάμα περιλαμβάνει το Sportage Full Hybrid, το οποίο συνδυάζει βενζινοκινητήρα και ισχυρότερο ηλεκτρικό μοτέρ. Το σύστημα μπορεί να κινεί το αυτοκίνητο αποκλειστικά ηλεκτρικά για μικρά χρονικά διαστήματα, κυρίως σε χαμηλές ταχύτητες, και δεν χρειάζεται φόρτιση από εξωτερική πηγή. Η full hybrid έκδοση είναι καταλληλότερη για μικτή χρήση και συχνές αστικές διαδρομές, καθώς εκμεταλλεύεται περισσότερο την ηλεκτρική λειτουργία και την ανάκτηση ενέργειας. Το Sportage Full Hybrid διατίθεται σε διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων και η πιο δυναμική GT-Line.

Τι κρατάμε;

Το Stonic Hybrid είναι η καλύτερη αφετηρία για κάποιον που θέλει ένα οικονομικό και ευέλικτο crossover, με χαμηλό κόστος αγοράς και σύγχρονη τεχνολογία. Το XCeed Hybrid προσφέρει περισσότερους χώρους, πιο ολοκληρωμένο βασικό εξοπλισμό και πιο ώριμη συμπεριφορά στο ταξίδι, παραμένοντας σημαντικά χαμηλότερα από το όριο των 25.000 ευρώ. Το Sportage Diesel Hybrid ταιριάζει περισσότερο σε οδηγούς που πραγματοποιούν πολλά χιλιόμετρα, ενώ το Sportage Full Hybrid είναι η πιο ολοκληρωμένη επιλογή για οικογενειακή χρήση, συνδυάζοντας μεγαλύτερους χώρους, αυτόματη μετάδοση και ουσιαστικότερη ηλεκτρική υποβοήθηση. Όλα τα μοντέλα συνοδεύονται από την εργοστασιακή εγγύηση της Kia, διάρκειας 7 ετών ή 150.000 km, στοιχείο που εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της μάρκας.