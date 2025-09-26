quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Kia XCeed: Δες αναλυτικά την ανανεωμένη γκάμα εκδόσεων – Τιμές

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 26.09.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
kia-xceed-des-analytika-tin-ananeomeni-gkama-ekdoseon-times-776613

Σε μια αγορά που στρέφεται ολοένα και περισσότερο προς τα υβριδικά και τα SUV, η Kia δεν θα μπορούσε να μείνει πίσω. Το XCeed, ένα από τα πιο πετυχημένα crossover της εταιρείας, ανανεώνεται με νέους κινητήρες και ακόμη πιο ολοκληρωμένη γκάμα, διατηρώντας όμως τον νεανικό και σπορ χαρακτήρα που το έκανε να ξεχωρίσει.

Η γκάμα του νέου Kia XCeed ξεκινά με τους υβριδικούς κινητήρες 115 ίππων, διαθέσιμους τόσο με μηχανικό κιβώτιο όσο και με το αυτόματο 7DCT. Για όσους αναζητούν περισσότερη ισχύ, η Kia προσφέρει εκδόσεις με 150 PS αλλά και μια κορυφαία με 180 ίππους, που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο, που απευθύνεται τόσο σε οδηγούς με καθημερινές μετακινήσεις όσο και σε εκείνους που θέλουν δυναμισμό στον δρόμο.

Αυτόματο κιβώτιο χωρίς χρέωση!

Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα κίνηση της Kia είναι ότι πλέον το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρεται στην ίδια τιμή με το μηχανικό. Μια στρατηγική απόφαση που καταργεί το συνηθισμένο δίλημμα μεταξύ άνεσης και κόστους. Έτσι, οι αγοραστές μπορούν να απολαμβάνουν την άνεση του 7DCT χωρίς να πληρώνουν παραπάνω, κάτι που σπάνια συναντάμε στην κατηγορία.

Σχεδίαση με crossover χαρακτήρα

Η σχεδιαστική ταυτότητα του XCeed παραμένει τολμηρή. Οι μυώδεις γραμμές, η έντονη μάσκα και οι σπορ λεπτομέρειες συνθέτουν ένα crossover με ξεχωριστή παρουσία στον δρόμο. Το μοντέλο καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα σε hatchback σπορ εμφάνιση και SUV πρακτικότητα, στοιχείο που αποτέλεσε εξαρχής το δυνατό του σημείο.

Επίπεδα εξοπλισμού

Το XCeed διατίθεται σε τρεις εκδόσεις:

  • Premium – από 24.690€: Η πιο προσιτή επιλογή, αλλά με πλήρη στάνταρ εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας.
  • Platinum – από 26.290€: Με περισσότερα στοιχεία τεχνολογίας και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
  • GT-Line – 28.290€: Η πιο σπορ έκδοση, με ιδιαίτερα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και δυναμικό προσανατολισμό.

Κοινός παρονομαστής σε όλες τις εκδόσεις είναι η πλούσια τεχνολογική λίστα, που περιλαμβάνει σύγχρονα infotainment συστήματα, συνδεσιμότητα τελευταίας γενιάς και κορυφαία πακέτα ενεργητικής ασφάλειας. Οι παραπάνω τιμές αφορούν την έκδοση με τον εισαγωγικό mild hybrid, τρικύλινδρο κινητήρα 1.0 λίτρου, που αποδίδει 115 ίππους και 200Nm ροπής, κάνοντας το 0-100 σε περίπου 11.5 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα τα 182 χλμ./ώρα.

Η Kia έχει εφοδιάσει το XCeed με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), που ενισχύουν την καθημερινή οδήγηση. Από adaptive cruise control μέχρι υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και προειδοποίηση σύγκρουσης, όλα συνδυάζονται με την εικόνα ενός crossover που δεν περιορίζεται στην εμφάνιση αλλά δίνει έμφαση και στην ουσία.

Η στρατηγική της Kia

Η κίνηση να προσφέρει το αυτόματο κιβώτιο στην ίδια τιμή με το μηχανικό δείχνει μια σαφή στρατηγική: να κάνει το XCeed ακόμη πιο ελκυστικό, ειδικά για το ελληνικό κοινό που τα τελευταία χρόνια στρέφεται μαζικά σε SUV και Crossover. Παράλληλα, με την ευρεία γκάμα κινητήρων, η Kia καλύπτει διαφορετικά προφίλ οδηγών – από εκείνους που προτεραιότητα έχουν οι οικονομικές μετακινήσεις, μέχρι όσους ζητούν σπορ επιδόσεις.

Τι κρατάμε;

  • Το Kia XCeed ανανεώθηκε με νέα γκάμα κινητήρων 115–180 ίππων.
  • Αυτόματο κιβώτιο χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα.
  • Διατίθεται σε τρεις εκδόσεις (Premium, Platinum, GT-Line) με πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό.
  • Συνδυάζει δυναμική σχεδίαση και crossover πρακτικότητα, στοχεύοντας σε ευρύ κοινό.

Αποστολή στην Ολλανδία: Οδηγούμε το νέο Nissan Micra

Δακτύλιος: Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του – Τι πρέπει να προσέχουμε

Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο: Τι να ελέγξεις πριν αγοράσεις – Αναλυτική λίστα

