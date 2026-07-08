Κίνα: Ακόμα ένα BYD γίνεται ανάρπαστο με 65.000 παραγγελίες σε 30 ώρες

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε την εμπορική του πορεία το νέο μοντέλο της BYD στην Κίνα, με 65.000 παραγγελίες σε 30 ώρες

Άλλο ένα νέο μοντέλο της BYD γίνεται ανάρπαστο στην εγχώρια αγορά της Κίνας. O λόγος για το νέο BYD Seal 08, το οποίο κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 65.000 παραγγελίες μόλις 30 ώρες μετά την επίσημη παρουσίασή του. Η μεγάλη ηλεκτρική ναυαρχίδα της BYD λανσαρίστηκε στις 2 Ιουλίου 2026, φέρνοντας στην κατηγορία προηγμένη τεχνολογία σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Μόλις 23.300 ευρώ στην Κίνα

Με μήκος 5.150 χιλιοστά, πλάτος 1.999 χιλιοστά, ύψος 1.505 χιλιοστά και μεταξόνιο 3.030 χιλιοστά, το BYD Seal 08 βασίζεται σε αρχιτεκτονική 800V, ενώ εξοπλίζεται με την αερανάρτηση DiSus-A, που βελτιώνει τόσο την άνεση όσο και την οδική συμπεριφορά. Η βασική του τιμή στην κινεζική αγορά διαμορφώνεται στα 196.900 γουάν (περίπου 23.300 ευρώ).

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε ο ερευνητής της BYD, Andy Ding, οι συνολικές «κλειδωμένες» παραγγελίες έφτασαν περίπου τις 65.000 μέσα στις πρώτες 30 και πλέον ώρες από την έναρξη των πωλήσεων. Από αυτές, περίπου 40.000 προέρχονταν από προπαραγγελίες που είχαν καταχωρηθεί από τις 12 Ιουνίου, ενώ περισσότερες από 25.000 νέες παραγγελίες πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την ανακοίνωση των τιμών. Παράλληλα, περισσότερο από το 65% των αγοραστών επέλεξε την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση αντί της plug-in υβριδικής.

Όπως επισημαίνεται, τα στοιχεία ενδέχεται να έχουν περιθώριο απόκλισης της τάξης του 10%-15%.

Η κορυφαία έκδοση συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Η μεγαλύτερη ζήτηση αφορά την κορυφαία τετρακίνητη ηλεκτρική έκδοση του BYD Seal 08, η οποία αποδίδει 510 kW (694 ίππους) χάρη στους δύο ηλεκτροκινητήρες της. Η συγκεκριμένη έκδοση μπορεί να κάνει το 0-100 km/h σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα, ενώ η αυτονομία της φτάνει τα 905 km σύμφωνα με το κινεζικό πρότυπο CLTC. Η αυξημένη ζήτηση έχει ήδη δημιουργήσει μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για τις πλουσιότερες εκδόσεις, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας ορισμένων εξαρτημάτων.

Εκτός από τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, η BYD προσφέρει το Seal 08 και ως plug-in hybrid. Η υβριδική έκδοση μπορεί να διανύσει έως 400 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η συνολική συνδυαστική αυτονομία φτάνει τα 1.660 χιλιόμετρα, δίνοντας στους αγοραστές τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο διαφορετικές φιλοσοφίες.

Η παραγωγή αυξάνεται για να καλυφθεί η ζήτηση

Η μεγάλη ανταπόκριση έχει ήδη δημιουργήσει λίστα αναμονής. Η παραγωγική δυνατότητα των εργοστασίων ανέρχεται σήμερα σε περίπου 8.000 αυτοκίνητα τον μήνα, γεγονός που μεταφράζεται σε χρόνο παράδοσης 2 έως 3 μηνών για τις δημοφιλέστερες εκδόσεις. Η BYD έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή διπλές βάρδιες παραγωγής, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, ενώ παράλληλα επεκτείνει την παραγωγή των μπαταριών δεύτερης γενιάς Blade, ώστε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση.

Πριν από την άφιξη του Seal 08, τα μοντέλα με τις υψηλότερες πωλήσεις της BYD στην Κίνα για τον Μάιο του 2026 ήταν το Sealion 06 με 18.856 ταξινομήσεις, το Yuan UP με 17.043, καθώς και το Song Pro DM-i με 15.497 πωλήσεις.

Στη συνέχεια ακολουθούν τα Qin Plus EV και Dolphin, τα οποία σημείωσαν 12.971 και 12.819 πωλήσεις αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της BYD στη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων του κόσμου.

Πηγή: Carnewschina.com