Κινεζικό υβριδικό SUV 537 ίππων, με αυτονομία 1.100 km και ασύλληπτη τιμή

Με ισχύ που παραπέμπει σε super SUV, δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης για τις καθημερινές διαδρομές και τιμή χαμηλότερη από εκείνη αρκετών οικογενειακών plug-in hybrid, το νέο μοντέλο αλλάζει τα δεδομένα της κατηγορίας.

Η παρουσία των κινεζικών εταιρειών στην ευρωπαϊκή αγορά δεν περιορίζεται πλέον στα προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Οι νέες προτάσεις τους ανεβαίνουν κατηγορία, αποκτούν ισχυρότερα συστήματα κίνησης και προσφέρουν τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε πολύ ακριβότερα premium μοντέλα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το OMODA 9 SHS-P, ένα μεγάλο coupe-crossover που συνδυάζει 537 ίππους, τετρακίνηση και μπαταρία σχεδόν αντίστοιχη ενός μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο, όμως, είναι η τιμή του στην ελληνική αγορά, η οποία ξεκινά από τις 48.500 ευρώ.

Το OMODA 9 SHS-P είναι ένα plug-in hybrid SUV, χωρίς όμως να ακολουθεί τη συνηθισμένη λογική των εξηλεκτρισμένων οικογενειακών μοντέλων. Κάτω από το αμάξωμά του βρίσκεται το σύστημα Super Hybrid System, το οποίο συνδυάζει κινητήρα βενζίνης, ηλεκτροκινητήρες και ένα εξελιγμένο υβριδικό κιβώτιο DHT τριών σχέσεων. Η συνολική απόδοση φτάνει τα 395 kW, ισχύς που αντιστοιχεί σε περίπου 537 ίππους. Η κίνηση μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς, με το σύστημα να μπορεί να μεταβάλλει την κατανομή της ροπής και να ενεργοποιεί τον πίσω άξονα ανάλογα με τις συνθήκες. Έτσι, ο οδηγός δεν έχει απλώς στη διάθεσή του ένα ιδιαίτερα ισχυρό SUV, αλλά και ένα αυτοκίνητο που μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα την απόδοσή του σε βρεγμένο οδόστρωμα, σε δρόμους με μειωμένη πρόσφυση ή κατά τη γρήγορη επιτάχυνση.

Βασικό στοιχείο του συστήματος είναι η μεγάλη μπαταρία ιόντων λιθίου, με χωρητικότητα 34,46 kWh. Πρόκειται για τιμή που βρίσκεται αισθητά ψηλότερα από τον μέσο όρο των plug-in hybrid μοντέλων και επιτρέπει στο OMODA 9 να λειτουργεί ως ηλεκτρικό αυτοκίνητο στις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις. Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία μπορεί να φτάσει έως τα 169 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που έχει τη δυνατότητα να φορτίζει τακτικά μπορεί να πραγματοποιεί τις διαδρομές στην πόλη, την καθημερινή μετάβαση στην εργασία και αρκετές κοντινές αποδράσεις χωρίς να χρησιμοποιεί βενζίνη. Όταν η ενέργεια της μπαταρίας μειωθεί ή απαιτηθεί περισσότερη ισχύς, ενεργοποιείται ο θερμικός κινητήρας. Ο συνδυασμός της γεμάτης μπαταρίας και του ρεζερβουάρ προσφέρει συνολική αυτονομία που φτάνει περίπου τα 1.100 χιλιόμετρα, περιορίζοντας τις στάσεις στα μεγάλα ταξίδια.

Η επίσημη συνδυασμένη κατανάλωση του OMODA 9 SHS-P διαμορφώνεται στα 1,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 38 g/km. Όπως συμβαίνει σε όλα τα plug-in hybrid αυτοκίνητα, η συγκεκριμένη τιμή προϋποθέτει ότι η μπαταρία φορτίζεται συστηματικά και ότι σημαντικό μέρος της διαδρομής πραγματοποιείται με ηλεκτρική ενέργεια. Με άδεια μπαταρία ή σε ένα μεγάλο ταξίδι, η πραγματική κατανάλωση θα είναι αναπόφευκτα υψηλότερη. Η μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, πάντως, δίνει στο μοντέλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Ο οδηγός δεν χρειάζεται να φορτίζει καθημερινά για να καλύπτει αποκλειστικά ηλεκτρικά τις συνηθισμένες αποστάσεις, ενώ παράλληλα δεν αντιμετωπίζει το άγχος αυτονομίας ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Το OMODA 9 SHS-P υποστηρίζει φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος με ισχύ έως 6,6 kW, επομένως μπορεί να φορτίσει σε οικιακό wallbox ή δημόσιο φορτιστή AC. Η παρουσία δυνατότητας ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύρεύματος είναι ακόμη σημαντικότερη, καθώς δεν αποτελεί δεδομένο για όλα τα plug-in hybrid. Η μέγιστη ισχύς DC φτάνει τα 65 kW, με τη διαδικασία από το 30% έως το 80% να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 28 λεπτά. Επομένως, ο οδηγός μπορεί να ανακτήσει σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής αυτονομίας ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας σύντομης στάσης σε ταξίδι.

Η εξωτερική σχεδίαση ακολουθεί τη φιλοσοφία ενός σύγχρονου coupe-crossover, με κεκλιμένη γραμμή οροφής, αναδυόμενες χειρολαβές και έντονα διαμορφωμένο εμπρός μέρος. Τα κάθετα φώτα ημέρας δημιουργούν μια χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή, ενώ στο πίσω μέρος τα LED φωτιστικά σώματα εκτείνονται σε μεγάλο μέρος του πλάτους του αυτοκινήτου. Για την ανάρτηση χρησιμοποιείται ανεξάρτητη διάταξη, σε συνδυασμό με σύστημα Συνεχούς Ελέγχου Απόσβεσης – CDC. Το σύστημα προσαρμόζει τη λειτουργία των αμορτισέρ ανάλογα με την ποιότητα του οδοστρώματος και τον τρόπο οδήγησης, επιδιώκοντας να συνδυάσει την άνεση με τον καλύτερο έλεγχο του αμαξώματος.

Το OMODA 9 SHS-P είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή που ξεκινά από τις 48.500 ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν αναλογιστεί κανείς ότι το μοντέλο προσφέρει τετρακίνηση, 537 ίππους, μεγάλη μπαταρία, δυνατότητα ταχείας φόρτισης και ηλεκτρική αυτονομία έως 169 χιλιόμετρα. Δεν πρόκειται για ένα οικονομικό αυτοκίνητο με την απόλυτη έννοια. Συγκριτικά, όμως, με τα δεδομένα της κατηγορίας και κυρίως με το επίπεδο ισχύος και τεχνολογίας που προσφέρει, η τιμή του είναι ιδιαίτερα επιθετική. Το OMODA 9 SHS-P δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι οι κινεζικές εταιρείες δεν επιδιώκουν πλέον απλώς να ανταγωνιστούν τις καθιερωμένες μάρκες, αλλά να πιέσουν συνολικά προς τα κάτω το κόστος των ισχυρών και προηγμένων εξηλεκτρισμένων SUV.