Leapmotor B10 Hybrid: To C-SUV με τιμή κάτω από 30.000 ευρώ, 218 PS και 900 km αυτονομία

Το Leapmotor B10 Hybrid ξεκινά από 29.623 €, αποδίδει 218 PS και υπόσχεται έως 900 km αυτονομίας με λογική range extender.

Η Leapmotor έχει ως πιο πρόσφατη προσθήκη στη γκάμα της στην Ελλάδα μια έκδοση που έχει ξεκάθαρο εμπορικό ενδιαφέρον. Το B10 Hybrid EV με τιμή εκκίνησης 29.623 €, ισχύ 218 PS και συνολική αυτονομία που φτάνει έως τα 900 km. Το νέο C-SUV έρχεται να καλύψει εκείνο το κοινό που θέλει ηλεκτρική αίσθηση στην καθημερινότητα, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμο να περάσει σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο η τιμή. Είναι το ότι η Leapmotor δεν ακολουθεί την κλασική συνταγή ενός plug-in hybrid όπως τη γνωρίζουμε από τα περισσότερα ευρωπαϊκά SUV. Το B10 Hybrid EV κινείται πάντα ηλεκτρικά, με τον βενζινοκινητήρα να λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας. Αυτό αλλάζει τον χαρακτήρα του μοντέλου στην πράξη, καθώς υπόσχεται πιο ομαλή και “EV-like” λειτουργία, χωρίς το γνωστό άγχος αυτονομίας που συνοδεύει αρκετούς υποψήφιους αγοραστές.

Ένα SUV με στόχο το ευρωπαϊκό κοινό

Με μήκος περίπου 4,52 m, το B10 τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των οικογενειακών C-SUV, εκεί όπου ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά είναι ήδη πολύ πυκνός. Η διαφορά είναι ότι η Leapmotor δεν μπαίνει στη μάχη μόνο με εξοπλισμό ή τιμή, αλλά και με μια διαφορετική τεχνολογική πρόταση. Το B10 Hybrid EV απευθύνεται σε όποιον θέλει SUV οικογενειακών διαστάσεων, ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη και τη δυνατότητα για μεγάλες αποστάσεις χωρίς να εξαρτάται από υποδομές φόρτισης.

Αυτό έχει ειδικό βάρος για την Ελλάδα. Παρά τη σταδιακή ανάπτυξη του δημόσιου δικτύου, υπάρχουν ακόμη αρκετοί οδηγοί που βλέπουν το αμιγώς ηλεκτρικό ως καλή λύση για αστικές και περιαστικές μετακινήσεις, αλλά κρατούν επιφυλάξεις για ταξίδι, επαρχία ή νησιά. Το B10 Hybrid EV έρχεται να “μιλήσει” ακριβώς σε αυτό το κοινό. Σε κάποιον που θέλει να κινείται όσο γίνεται ηλεκτρικά στην καθημερινότητα, χωρίς να αλλάξει συνήθειες όταν χρειαστεί να διανύσει εκατοντάδες χιλιόμετρα. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που η τιμή του κάτω από τις 30.000 € αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Πώς λειτουργεί το υβριδικό σύστημα στην πράξη

Το B10 Hybrid EV χρησιμοποιεί ηλεκτροκινητήρα 218 PS που κινεί τους πίσω τροχούς, ενώ η μπαταρία των 18,8 kWh προσφέρει έως 82 km ηλεκτρικής αυτονομίας σεWLTP. Όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει χαμηλά ή όταν το απαιτήσουν οι συνθήκες λειτουργίας, ενεργοποιείται ένας τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 lt, ο οποίος όμως δεν συνδέεται μηχανικά με τους τροχούς. Ο ρόλος του είναι να παράγει ενέργεια, ώστε να τροφοδοτεί τη μπαταρία και να διατηρεί το αυτοκίνητο σε ηλεκτρική λειτουργία.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το B10 Hybrid EV βρίσκεται πιο κοντά στη φιλοσοφία ενός range extender παρά σε ένα παραδοσιακό PHEV. Για τον οδηγό, αυτό μεταφράζεται σε πιο αθόρυβη και γραμμική λειτουργία, χωρίς αλλαγές στη μετάδοση ή τη γνωστή εναλλαγή χαρακτήρα που συναντάς σε πολλά συμβατικά υβριδικά. Βέβαια, το τελικό αποτέλεσμα στην κατανάλωση και στην αίσθηση ταξιδιού θα κριθεί στην πράξη, ειδικά όταν η μπαταρία αδειάσει και το σύστημα αρχίσει να δουλεύει συστηματικά με τη γεννήτρια. Ωστόσο ως αρχιτεκτονική, η πρόταση της Leapmotor έχει σαφή λογική για μια αγορά που αναζητά μεταβατικές λύσεις με λιγότερους συμβιβασμούς.

Αυτονομία και φόρτιση

Το πιο ηχηρό νούμερο στο νέο B10 Hybrid EV είναι βέβαια η συνολική αυτονομία των 900 km, η οποία προκύπτει από τη συνδυαστική λειτουργία μπαταρίας και ρεζερβουάρ 50 lt. Το εξίσου σημαντικό στοιχείο, όμως, είναι ότι το μοντέλο μπορεί να φορτίσει και εξωτερικά όπως ένα plug-in. Ο on-board charger για AC έχει ισχύ 6,6 kW, με την πλήρη φόρτιση να ολοκληρώνεται σε περίπου 3,5 ώρες, ενώ σε DC η ισχύς φτάνει τα 46 kW, επιτρέποντας φόρτιση 30-80% σε περίπου 30 λεπτά.

Τι εξοπλισμό παίρνεις κάτω από τις 30.000 €

Η βασική έκδοση Life ξεκινά από 29.623 €, ενώ η Design κοστίζει 1.500 € παραπάνω, δηλαδή 31.123 €. Σημειώνεται ότι η τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα προκύπτει με προωθητική ενέργεια, στοιχείο που καλό είναι να λαμβάνει υπόψη του όποιος συγκρίνει το B10 με άλλες προτάσεις της αγοράς.

Ακόμη κι έτσι, πάντως, ο εξοπλισμός είναι πολύ ισχυρό χαρτί. Από τη βασική έκδοση το μοντέλο περιλαμβάνει πακέτο ADAS, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, κεντρική οθόνη 14,6 ιντσών, ασύρματο Apple CarPlay/Android Auto, online πλοήγηση, αυτόματο κλιματισμό, ασύρματη φόρτιση κινητού, LED προβολείς, πανοραμική ηλιοροφή και δύο καλώδια φόρτισης. Η έκδοση Design ενισχύει ακόμη περισσότερο το comfort profile με 12 ηχεία, θερμαινόμενο τιμόνι, ηλεκτρική ρύθμιση καθίσματος οδηγού, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ambient φωτισμό και φιμέ πίσω κρύσταλλα.

Ποιους βρίσκει απέναντί του στην αγορά

Σε επίπεδο διαστάσεων, το B10 Hybrid EV παίζει στο γήπεδο των mainstream C-SUV. Σε επίπεδο τεχνολογίας, όμως, η περίπτωσή του είναι πιο ιδιαίτερη. Δεν κοιτά απλώς τα κλασικά full hybrid και plug-in hybrid της αγοράς, αλλά και τα αμιγώς ηλεκτρικά SUV που κινούνται κοντά ή λίγο ψηλότερα σε τιμή. Η διαφορά είναι ότι η Leapmotor επιχειρεί να συνδυάσει ηλεκτρική αίσθηση, οικογενειακό μέγεθος, πλούσιο εξοπλισμό και μεγάλη θεωρητική αυτονομία χωρίς να ανεβάσει το κόστος σε επίπεδα που απομακρύνουν τον μέσο αγοραστή.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το B10 Hybrid EV δύσκολα θα κριθεί αποκλειστικά ως “άλλο ένα υβριδικό C-SUV”. Θα κριθεί περισσότερο ως μια εναλλακτική λύση για όποιον σκέφτεται EV αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος να κάνει το τελικό βήμα. Αν επιβεβαιώσει στην πράξη καλή ποιότητα κύλισης, σωστή ηχομόνωση και λογική κατανάλωση όταν δουλεύει η γεννήτρια, τότε θα έχει πραγματικό λόγο ύπαρξης στην αγορά.

Η εγγύηση φτάνει τα 5 έτη ή 100.000 km για τα μηχανικά μέρη και 8 έτη ή 160.000 km για τη μπαταρία υψηλής τάσης.

Τι κρατάμε;