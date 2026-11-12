Με 25.000 ευρώ, είναι καλύτερα να πάρεις ένα πλούσιο supermini ή ένα μεγαλύτερο SUV ;

Στην ίδια έκθεση και με τα ίδια χρήματα, μπορείς να βρεθείς ανάμεσα σε ένα καλά εξοπλισμένο supermini και στο SUV της ίδιας μάρκας. Σε τρία ζευγάρια της ελληνικής αγοράς, η διαφορά ξεκινά από μόλις 210 €.

Μπαίνεις στην έκθεση για ένα supermini, ζητάς αυτόματο κιβώτιο, διαλέγεις την έκδοση με τα καθίσματα και την οθόνη που σου αρέσουν και, μέχρι να φτάσεις στην τελική τιμή, έχεις αρχίσει να κοιτάζεις το SUV που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Με προϋπολογισμό 25.000 €, πρόκειται για ένα από τα πιο ενδιαφέροντα διλήμματα της ελληνικής αγοράς. Ειδικά όταν το μεγαλύτερο από τα δύο αυτοκίνητα καταλήγει να κοστίζει και λιγότερο. Στην Toyota, η επιλογή αφορά δύο υβριδικά με την ίδια ισχύ και με ελάχιστη διαφορά στην τιμή. Στη Renault, μετράει περισσότερο το αν θέλεις αυτόματο κιβώτιο ή περισσότερο χώρο για την οικογένεια. Στη SEAT, πάλι, τα 25.000 € φτάνουν για να συγκρίνεις τα δύο μοντέλα ακόμη και στην ίδια σπορ έκδοση. Τι παίρνεις, λοιπόν, για τα χρήματά σου σε κάθε περίπτωση;

Toyota Yaris ή Yaris Cross; Τι αλλάζει με 210 €;

Το Toyota Yaris 1.5 Hybrid Style κοστίζει 24.260 €, ενώ το Yaris Cross 1.5 Hybrid Active ξεκινά από 24.470 €. Μόλις 210 € χωρίζουν τα δύο αυτοκίνητα και στα μηχανικά μέρη ο αγοραστής βρίσκει πολλά κοινά. Και τα δύο διαθέτουν πλήρως υβριδικό σύστημα 116 ίππων, κινούν τους εμπρός τροχούς και έχουν αυτόματη μετάδοση e-CVT. Το Yaris Style αξιοποιεί το ποσό σε στοιχεία που βλέπεις και χρησιμοποιείς καθημερινά. Έχει ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, σπορ εμπρός καθίσματα, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί και ασύρματη φόρτιση κινητού. Το μικρότερο αμάξωμα έχει όφελος και στον δρόμο. Παρά την ίδια ισχύ, το Yaris χρειάζεται 9,7 δευτερόλεπτα για τα 0-100 km/h, έναντι 11,2 δευτερολέπτων του Yaris Cross. Στην πόλη, το μήκος του, κάτω από τα τέσσερα μέτρα, διευκολύνει και το καθημερινό παρκάρισμα. Από την πλευρά του, το Yaris Cross απαντά με ένα νούμερο που για αρκετούς αγοραστές αρκεί. Το προσθιοκίνητο SUV έχει πορτμπαγκάζ 397 λίτρων, έναντι 286 λίτρων του Yaris. Με τα επιπλέον 210 € αγοράζεις, επομένως, 111 λίτρα παραπάνω για αποσκευές, ψηλότερη θέση οδήγησης και πιο εύκολη πρόσβαση όταν χρειάζεται να δέσεις ένα παιδί στο πίσω κάθισμα. Για ένα ζευγάρι που κινείται κυρίως στο κέντρο, το Yaris Style έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Για μια οικογένεια που φορτώνει καθημερινά καρότσι, η μικρή διαφορά τιμής γέρνει την πλάστιγγα προς το Cross.

Renault Clio ή Captur; Αυτόματο κιβώτιο ή 3.800 € στην τσέπη;

Στη Renault, το μεγαλύτερο αυτοκίνητο είναι και το πιο προσιτό από τα δύο. Το Clio techno TCe 115 EDC κοστίζει 24.700 €, ενώ το Captur evolution TCe 115 ξεκινά από 20.900 €. Και τα δύο αποδίδουν 115 ίππους. Αυτό που αλλάζει την καθημερινότητα του οδηγού είναι το κιβώτιο. Το Clio διαθέτει αυτόματο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, ενώ το βασικό Captur έχει χειροκίνητο εξάρι. Πού πηγαίνουν τα επιπλέον χρήματα; Το χειροκίνητο Clio techno με τους ίδιους 115 ίππους κοστίζει 22.900 €. Άρα, από τη συνολική διαφορά των 3.800 €, τα 1.800 € αφορούν την επιλογή του αυτόματου κιβωτίου. Η έκδοση techno περιλαμβάνει επίσης αυτόματο κλιματισμό και σύστημα πολυμέσων openR link 10,1 ιντσών με ενσωματωμένες υπηρεσίες Google. Στον καθημερινό συνδυασμό κίνησης, πλοήγησης και συχνών στάσεων, είναι εξοπλισμός που έχεις λόγο να πληρώσεις. Το Captur, πάντως, παραμένει καλά εξοπλισμένο ακόμη και ως evolution, με κεντρική οθόνη 10,4 ιντσών και κάμερα οπισθοπορείας. Εκεί που ανοίγει η διαφορά είναι πίσω. Το βενζινοκίνητο Clio προσφέρει έως 391 λίτρα για αποσκευές. Στο αντίστοιχο Captur, η Renault ανακοινώνει 484 λίτρα με το συρόμενο πίσω κάθισμα τέρμα πίσω και έως 616 λίτρα με το κάθισμα τέρμα εμπρός. Ακόμη κι αν αφήσεις όλο τον διαθέσιμο χώρο για τα γόνατα των πίσω επιβατών, το SUV χωράει περισσότερα. Για όποιον είναι ευχαριστημένος με χειροκίνητο κιβώτιο, το Captur συνδυάζει το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ με αισθητά χαμηλότερη τιμή αγοράς.

SEAT Ibiza ή Arona; Μέχρι πού φτάνουν τα 25.000 €;

Στη SEAT, το πρώτο ζευγάρι βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από το όριο. Το Ibiza 1.0 EcoTSI FR με αυτόματο κιβώτιο DSG κοστίζει 21.490 €, ενώ το Arona 1.0 EcoTSI Style ξεκινά από 19.490 €. Το Ibiza διαθέτει τον ισχυρότερο χιλιάρη turbo των 115 ίππων, επτατάχυτο DSG και τη σπορ διαμόρφωση FR. Το βασικό Arona συνδυάζει τον 1.0 TSI των 95 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων. Με 2.000 € λιγότερα, λοιπόν, αποκτάς το SUV, αλλά αφήνεις 20 ίππους και το αυτόματο κιβώτιο. Η πιο ενδιαφέρουσα σύγκριση προκύπτει αν βάλεις και στα δύο αυτοκίνητα τον ίδιο κινητήρα, το ίδιο κιβώτιο και τα ίδια γράμματα στην πέμπτη πόρτα. Το Arona 1.0 EcoTSI FR DSG των 115 ίππων κοστίζει 23.290 €, δηλαδή 1.800 € περισσότερο από το αντίστοιχο Ibiza. Εδώ μπορείς να κρίνεις πόσο αξίζει για σένα το αμάξωμα SUV, χωρίς να μπαίνει στη μέση η διαφορά στην ισχύ ή στον εξοπλισμό. Το Arona προσφέρει ψηλότερη θέση οδήγησης και πορτμπαγκάζ 400 λίτρων, έναντι 355 λίτρων του Ibiza. Το κέρδος των 45 λίτρων είναι πιο περιορισμένο από εκείνο που συναντάμε ανάμεσα στα δύο Toyota. Αν οι αποσκευές σου χωρούν ήδη στο Ibiza, κρατάς τη διαμόρφωση FR, τον κινητήρα και το DSG, εξοικονομώντας 1.800 €. Αν προτιμάς να μπαίνεις και να βγαίνεις πιο εύκολα ή χρειάζεσαι συχνά τον επιπλέον χώρο, το Arona FR χωράει άνετα στον προϋπολογισμό, αφήνοντας και 1.710 € μέχρι το όριο των 25.000 €. Τελικά, τα τρία ζευγάρια δίνουν διαφορετική απάντηση στο ίδιο ερώτημα. Στην Toyota, τα 210 € για 111 επιπλέον λίτρα κάνουν το Yaris Cross ιδιαίτερα ελκυστικό ως μοναδικό αυτοκίνητο μιας οικογένειας. Στη Renault, η απόφαση ξεκινά από το κιβώτιο, αφού το χειροκίνητο Captur αφήνει σημαντικό ποσό στην τσέπη. Και στη SEAT η επιλογή είναι ίσως η πιο καθαρή από όλες. Με κινητήρα, κιβώτιο και έκδοση FR κοινά, το μόνο που απομένει να αποφασίσεις είναι αν η ψηλότερη θέση και τα 45 επιπλέον λίτρα του Arona αξίζουν για σένα 1.800 €.