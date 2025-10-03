Με 329 ευρώ τον μήνα οδηγείς υβριδικό SUV BMW με όλα πληρωμένα – Δες πώς

Η ιδέα να βρεθείς πίσω από το τιμόνι μιας BMW χωρίς να χρειαστεί να πληρώσεις δεκάδες χιλιάδες ευρώ μοιάζει δελεαστική.

Κι όμως, η BMW Hellas δίνει σήμερα αυτή τη δυνατότητα μέσα από το πρόγραμμα λειτουργικού leasing, με μια πρόταση που έχει προκαλέσει αίσθηση: 329 ευρώ τον μήνα για μια X1, με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Η τιμή των 329 ευρώ αφορά τη BMW X1 sDrive20i, η οποία χρησιμοποιεί ένα ήπια υβριδικό σύστημα κίνησης με ιπποδύναμη 170 ίππων και χαμηλή κατανάλωση βενζίνης, συνδυάζοντας έναν τρικύλινδρο turbo 1.500άρη κινητήρα βενζίνης, με έναν ηλεκτροκινητήρα ο οποίος τοποθετείται μέσα στο κιβώτιο ταχυτήτων. Η κίνηση μεταφέρεται αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς και η επιτάχυνση από τη στάση στα 100 χλμ./ώρα χρειάζεται 8.3 δευτερόλεπτα.

Ο εξοπλισμός της περιλαμβάνει:

Αυτόματο κιβώτιο Steptronic με διπλό συμπλέκτη

Parking Assistant

Μεγαλύτερη χωρητικότητα ντεπόζιτου καυσίμων

Σύστημα Ανάκτησης Ενέργειας

Ζάντες ελαφρού κράματος 17”

Κιτ επισκευής ελαστικών

Προειδοποιητικό τρίγωνο και σετ πρώτων βοηθειών

Στήριξη παιδικού καθίσματος i-Size εμπρός

Διακοσμητικές επενδύσεις εσωτερικού Quartz Silver matt

Active Guard

Κλήση έκτατης ανάγκης

Προσωπική κάρτα eSIM

Ενεργή προστασία πεζών

Το πακέτο που τα καλύπτει όλα

Η ουσία του προγράμματος είναι η απλότητα. Με ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα, ο οδηγός ξέρει ακριβώς τι θα πληρώνει και δεν χρειάζεται να ασχολείται με ασφάλειες, service ή τέλη. Στην πράξη, στο ποσό περιλαμβάνονται πλήρης ασφάλιση με κάλυψη ζημιών και κλοπής, όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευών σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία, τα τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια 24/7 και ακόμη και αυτοκίνητο αντικατάστασης όταν χρειαστεί. Ουσιαστικά, το μόνο έξοδο που μένει στον οδηγό είναι το καύσιμο.

Οι όροι του προγράμματος

Το συγκεκριμένο πακέτο αφορά διάρκεια 36 μηνών με όριο 20.000 χιλιομέτρων τον χρόνο. Στο ξεκίνημα απαιτείται ένα πρώτο αυξημένο μίσθωμα που φτάνει περίπου τις 9.850 ευρώ, το οποίο μειώνει στη συνέχεια το μηνιαίο ποσό. Το μίσθωμα των 329 ευρώ υπολογίζεται προ ΦΠΑ, επομένως για ιδιώτες είναι τελικά υψηλότερο, ενώ για επαγγελματίες με ΑΦΜ μπορεί να έχει και φορολογικά οφέλη. Σημαντικό είναι να γνωρίζει κανείς πως αν ξεπεράσει τα χιλιόμετρα ή παραδώσει το αυτοκίνητο με ζημιές πέραν της φυσιολογικής φθοράς, ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις.

Συνοπτικά:

Το ετήσιο όριο των 20.000 χλμ. Αν το ξεπεράσεις, πληρώνεις επιπλέον.

Το πρώτο αυξημένο μίσθωμα. Μπορεί να είναι υψηλό, αλλά ρίχνει το μηνιαίο ποσό.

Τη φθορά του οχήματος: αν παραδοθεί με ζημιές πέραν του φυσιολογικού, υπάρχει χρέωση.

Ο ΦΠΑ δεν περιλαμβάνεται στο ποσό, άρα το τελικό μίσθωμα για ιδιώτες είναι υψηλότερο.

Σε ποιους ταιριάζει

Η πρόταση απευθύνεται σε όσους θέλουν να μπουν στον κόσμο της BMW χωρίς να δεσμεύσουν μεγάλο κεφάλαιο, σε οικογένειες που αναζητούν premium SUV με ξεκάθαρο κόστος χρήσης, αλλά και σε επαγγελματίες που θέλουν να συνδυάσουν εικόνα με φορολογικά οφέλη. Το leasing έχει τη γοητεία του γιατί απελευθερώνει τον οδηγό από την ευθύνη της μεταπώλησης και των απρόβλεπτων εξόδων, προσφέροντας σταθερότητα και διαφάνεια.

Η BMW με το συγκεκριμένο πρόγραμμα δείχνει πως το premium δεν χρειάζεται να είναι απρόσιτο. Με 329 ευρώ τον μήνα, μια υβριδική X1 μπορεί να γίνει δικό σου με όλα πληρωμένα, επιτρέποντας να απολαμβάνεις την εμπειρία οδήγησης χωρίς να σκέφτεσαι ασφάλειες και συνεργεία. Αν σε ενδιαφέρει η προβλεψιμότητα κόστους και θέλεις να ζήσεις την εμπειρία της μάρκας χωρίς οικονομικούς πονοκεφάλους, η πρόταση είναι από τις πιο ελκυστικές που θα βρεις σήμερα στην κατηγορία.

Τι κρατάμε;

Με 329 €/μήνα μπαίνεις στον κόσμο της BMW με SUV υβριδικό, χωρίς άγχος για έξοδα.

μπαίνεις στον κόσμο της BMW με SUV υβριδικό, χωρίς άγχος για έξοδα. Η πρόταση καλύπτει ασφάλιση, τέλη, συντήρηση, αντικατάσταση .

. Ιδανική λύση για όσους θέλουν premium εμπειρία χωρίς δάνειο και με προβλεψιμότητα κόστους.

