Μεγάλο υβριδικό SUV που καίει 0,54 lt/100km και έχει 7 χρόνια εγγύηση – Κοστίζει 32.900 ευρώ

Σε μια αγορά όπου ένα plug-in υβριδικό SUV συνοδεύεται πάντοτε από με υψηλό κόστος, υπάρχουν πλέον προτάσεις που αλλάζουν την εξίσωση.

Το MG HS PHEV+ έρχεται να αποδείξει ότι μπορείς να έχεις μεγάλους χώρους, plug-in hybrid τεχνολογία και ισχυρές επιδόσεις, χωρίς να ξεφύγεις οικονομικά, με τιμή εκκίνησης από 32.900 ευρώ. Για τα δεδομένα της κατηγορίας D-SUV, πρόκειται για μια τοποθέτηση που τραβά αμέσως το ενδιαφέρον, ειδικά όταν συνοδεύεται από 272 PS, ηλεκτρική αυτονομία έως 103 km και εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών / 150.000 km.

Στην plug-in hybrid έκδοση, το νέο MG HS PHEV+ συνδυάζει θερμικό κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα για συνολική ισχύ 272 PS και ροπή 350 Nm. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 183 PS και 340 Nm, ενώ ο βενζινοκινητήρας αποδίδει 142 PS και λειτουργεί με θερμική απόδοση 43%, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας. Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση 0-100 km/h σε 6,8 sec, τιμή που για μεγάλο οικογενειακό SUV είναι απολύτως ανταγωνιστική.

Το σύστημα συνοδεύεται από μπαταρία 21,4 kWh, ενώ η MG αναφέρει ότι το μοντέλο μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά για έως 103 km. Πρόκειται για πολύ καλό νούμερο για plug-in hybrid SUV και είναι ίσως το πιο ουσιαστικό στοιχείο του μοντέλου στην καθημερινή χρήση, γιατί δίνει τη δυνατότητα σε αρκετούς οδηγούς να καλύπτουν μεγάλο μέρος των καθημερινών διαδρομών χωρίς κατανάλωση βενζίνης, αρκεί να υπάρχει τακτική φόρτιση. Η MG μιλά για συνδυαστική αυτονομία έως 1.065 km, αριθμό που δείχνει καθαρά τον ταξιδιωτικό προσανατολισμό του μοντέλου. Όμως το πιο κρίσιμο μέγεθος για τον αγοραστή plug-in hybrid δεν είναι μόνο η συνολική αυτονομία. Είναι το πόσα χιλιόμετρα μπορεί να κάνει καθημερινά ως EV πριν μπει στη μέση ο θερμικός κινητήρας. Και εδώ τα 103 km είναι πολύ ισχυρό χαρτί.

Η ανακοινωμένη κατανάλωση ξεκινά από 0,54 lt/100 km, με εκπομπές 46 g CO2/km. Όπως συμβαίνει πάντα στα plug-in hybrid, αυτό το νούμερο προϋποθέτει συγκεκριμένη χρήση και τακτική φόρτιση, οπότε δεν πρέπει να διαβάζεται ως “πραγματική” κατανάλωση για κάθε σενάριο. Παρ’ όλα αυτά, το στοιχείο δείχνει ότι το HS PHEV+ στοχεύει ξεκάθαρα σε αγοραστές που θέλουν να εκμεταλλευτούν σοβαρά το ηλεκτρικό σκέλος του συστήματος και όχι απλώς να αποκτήσουν ένα υβριδικό αυτοκίνητο.

Η MG δίνει έμφαση και στο γεγονός ότι το HS PHEV+ ξεκινά με πλούσιο βασικό εξοπλισμό από την έκδοση Exclusive. Στο πακέτο περιλαμβάνονται το MG Pilot, LED προβολείς και φώτα ημέρας, ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη αφής επίσης 12,3 ιντσών, δορυφορική πλοήγηση με αναγνώριση ορίων ταχύτητας, Apple CarPlay, Android Auto, πίσω αισθητήρες και κάμερα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, συνδεδεμένες λειτουργίες iSmart και δυνατότητα Vehicle-to-Load (V2L).

Η έκδοση Luxury προσθέτει κάμερα 360°, εμπρός αισθητήρες, θερμαινόμενα καθίσματα, διζωνικό κλιματισμό, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών με hands-free λειτουργία, ασύρματη φόρτιση κινητού και ηχοσύστημα 8 ηχείων. Αυτό σημαίνει ότι η βασική έκδοση δεν έρχεται “γυμνή”, ενώ η ανώτερη δίνει μια πιο ολοκληρωμένη premium αίσθηση για τον αγοραστή που θέλει κάτι παραπάνω σε άνεση και καθημερινή ευκολία. Με μήκος 4.655 mm και μεταξόνιο 2.765 mm, το νέο HS PHEV+ παίζει ξεκάθαρα στο γήπεδο των μεγάλων οικογενειακών SUV. Η MG δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους χώρους, και ειδικά στον χώρο αποσκευών, που φτάνει τα 507 λίτρα και μπορεί να αυξηθεί έως 1.484 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Για χρήση οικογένειας ή για ταξίδι, αυτά τα νούμερα είναι απολύτως ουσιαστικά.

Η εταιρεία αναφέρει επίσης προσεγμένη ηχομόνωση και ειδική ρύθμιση της ανάρτησης με στόχο την άνεση, στοιχεία που έχουν ιδιαίτερη σημασία για ένα μοντέλο αυτής της κατηγορίας. Γιατί σε ένα D-SUV ο αγοραστής δεν ζητά μόνο τεχνολογία και επιδόσεις, αλλά και ποιοτική κύλιση, ησυχία και αίσθηση “μεγάλου” αυτοκινήτου.

Το MG HS PHEV+ δεν προσπαθεί απλώς να μπει στην κατηγορία. Προσπαθεί να την ανατρέψει από πλευράς value. Γιατί συνδυάζει στοιχεία που συνήθως τα βρίσκεις σε ακριβότερα μοντέλα, αλλά τα προσφέρει σε τιμή που παραμένει προσβάσιμη. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ακόμα plug-in hybrid, αλλά για ένα πλήρες οικογενειακό SUV που μπορεί να κινηθεί καθημερινά σαν ηλεκτρικό, να ταξιδέψει σαν συμβατικό και να κοστίζει λιγότερο από ό,τι περιμένεις.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την αναλυτική δοκιμή μας

