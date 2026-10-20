Mercedes-AMG GT 4 Door Coupe: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η Mercedes-AMG GT 4 Door Coupe μπαίνει στην ηλεκτρική εποχή με τρεις εκδόσεις, ισχύ από 544 έως 1.169 ίππους και τιμές που ξεκινούν στην ελληνική αγορά από 121.200 ευρώ. Πόσο απέχουν μεταξύ τους οι GT 53, GT 55 και GT 63 και πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός με τον προαιρετικό εξοπλισμό;

Για μια Mercedes-AMG, οι απαιτήσεις ξεκινούν πολύ πριν από την πρώτη επιτάχυνση. Η εμφάνιση, το εσωτερικό, οι δυνατότητες εξατομίκευσης και, φυσικά, η ισχύς πρέπει να δικαιολογούν τόσο το σήμα όσο και το ποσό που καλείται να διαθέσει ο αγοραστής. Στην περίπτωση της αμιγώς ηλεκτρικής GT 4 Door Coupe, πάντως, οι αριθμοί που εμφανίζονται στον ελληνικό διαμορφωτή αρκούν για να τραβήξουν την προσοχή. Ακόμη και η εισαγωγική έκδοση αποδίδει 544 ίππους, ενώ η κορυφαία ανεβάζει τον πήχη στους 1.169 ίππους. Η ελληνική γκάμα αποτελείται από τις GT 53, GT 55 και GT 63, με διαφορετική απόδοση και σημαντικές αποστάσεις στις τιμές. Κοινό στοιχείο τους είναι η ηλεκτρική κίνηση, όπως αναγράφεται στις καταχωρίσεις της Mercedes-Benz Ελλάς. Έτσι, πίσω από τις γνώριμες ονομασίες των εκδόσεων βρίσκεται πλέον μια διαφορετική πρόταση για όποιον αναζητά ένα τετράθυρο μοντέλο υψηλών επιδόσεων με την υπογραφή του Affalterbach.

Η αφετηρία τοποθετείται στα 121.200 ευρώ για τη Mercedes-AMG GT 53 4-door Coupé, η οποία αποδίδει 400 kW ή 544 ίππους. Πρόκειται για την πιο προσιτή επιλογή της συγκεκριμένης γκάμας, αν και τόσο η τιμή όσο και η ισχύς της δείχνουν ξεκάθαρα τον προσανατολισμό του μοντέλου. Η GT 53 απευθύνεται σε εκείνον που θέλει να μπει στον κόσμο της ηλεκτρικής AMG GT, χωρίς να ανέβει στα ακόμη υψηλότερα επίπεδα απόδοσης και κόστους των δύο επόμενων εκδόσεων. Στην ανάλυση της τιμής της GT 53, ο διαμορφωτής αναγράφει 97.741,94 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με τον φόρο προστιθέμενης αξίας 24% να αντιστοιχεί σε 23.458,06 ευρώ. Το τέλος ταξινόμησης εμφανίζεται μηδενικό, διαμορφώνοντας το τελικό ποσό στα 121.200 ευρώ. Αυτή είναι η βάση πάνω στην οποία προστίθενται οι χρεώσεις για πακέτα εξοπλισμού και επιμέρους επιλογές εξατομίκευσης, ανάλογα με τη διαμόρφωση που θα επιλέξει ο αγοραστής.

Για όσους θέλουν περισσότερη δύναμη, η Mercedes-AMG GT 55 4-door Coupé κοστίζει 158.700 ευρώ και ανεβάζει την απόδοση στα 600 kW, δηλαδή στους 816 ίππους. Σε σχέση με την GT 53, η επιπλέον δαπάνη φτάνει τα 37.500 ευρώ, ενώ η διαφορά ισχύος είναι 272 ίπποι. Ουσιαστικά, η μεσαία έκδοση προσφέρει κατά 50% μεγαλύτερη ισχύ από τη βασική, τοποθετώντας την αισθητά πιο κοντά στις τετραψήφιες αποδόσεις που μέχρι πρόσφατα συνδέονταν κυρίως με εξωτικές κατασκευές.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, τουλάχιστον σε επίπεδο αριθμών, συγκεντρώνει η GT 63, η οποία εμφανίζεται με τιμή 196.700 ευρώ. Η ισχύς της φτάνει τα 860 kW ή 1.169 ίππους, ξεπερνώντας κατά 353 ίππους την GT 55. Η οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδόσεις διαμορφώνεται στα 38.000 ευρώ, ενώ σε σύγκριση με την GT 53 η κορυφαία GT 63 κοστίζει 75.500 ευρώ περισσότερο και διαθέτει υπερδιπλάσια ισχύ. Η κλιμάκωση έχει ενδιαφέρον, καθώς τα δύο βήματα αναβάθμισης απαιτούν σχεδόν το ίδιο επιπλέον ποσό. Από την GT 53 στην GT 55 χρειάζονται 37.500 ευρώ και από την GT 55 στην GT 63 άλλα 38.000 ευρώ. Βέβαια, η επιλογή δεν εξαντλείται σε μια σύγκριση ευρώ ανά ίππο. Για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των εκδόσεων χρειάζεται να συνυπολογιστούν οι αναλυτικές διαφορές εξοπλισμού και τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

Πέρα από την έκδοση, σημαντικό ρόλο στον τελικό λογαριασμό παίζουν τα διαθέσιμα πακέτα. Στη διαμόρφωση της GT 53, το Advanced Plus με Ψηφιακά Πρόσθετα εμφανίζεται χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ το Premium με Digital Extras κοστίζει 4.947,60 ευρώ. Ακριβότερη επιλογή είναι το Premium Plus με Ψηφιακά Πρόσθετα στα 12.108,60 ευρώ. Με το συγκεκριμένο πακέτο και χωρίς άλλες προσθήκες, η τιμή της GT 53 ανεβαίνει στα 133.308,60 ευρώ.

Αντίστοιχα εκτεταμένες είναι οι επιλογές για το εσωτερικό. Η βασική επένδυση συνδυάζει τεχνητό δέρμα Artico με όψη Nappa και μικροΐνες Microcut σε μαύρο χρώμα. Για δέρμα Nappa, οι επιλογές που εμφανίζονται περιλαμβάνουν μαύρο, καφέ με μαύρο, ανοιχτό μπεζ με μαύρο και ιβουάρ μπεζ με γκρι, με χρέωση 2.864,40 ευρώ. Στον διάκοσμο, τα στοιχεία σε ασημί χρώμιο εμφανίζονται χωρίς επιβάρυνση, ενώ η επένδυση από ανθρακονήματα προσθέτει 3.840,90 ευρώ.

Οι δυνατότητες διαμόρφωσης συνεχίζονται στην εξωτερική εμφάνιση, με διαφορετικά χρώματα και σχέδια τροχών. Ενδεικτικά, οι ζάντες AMG 20 ιντσών με σχέδιο δέκα ακτίνων εμφανίζονται στα 2.148,30 ευρώ, ενώ οι σφυρήλατες ζάντες 20 ιντσών στα 2.864,40 ευρώ. Το AMG Night Package κοστίζει 1.236,90 ευρώ, ενώ οι κόκκινες δαγκάνες φρένων προσθέτουν 885,36 ευρώ. Στις επιλογές για την καμπίνα περιλαμβάνεται επίσης ο αυτόματος κλιματισμός Thermotronic, με χρέωση 1.106,70 ευρώ. Επομένως, τα 121.200 ευρώ αποτελούν την αφετηρία για την απόκτηση της ηλεκτρικής Mercedes-AMG GT 4 Door Coupe στην Ελλάδα, με αρκετό περιθώριο ανόδου μέσω του προαιρετικού εξοπλισμού. Στην άλλη άκρη, η GT 63 πλησιάζει ήδη τις 200.000 ευρώ πριν από πρόσθετες επιλογές. Οι τιμές που αναγράφονται στον διαμορφωτή για τις GT 55 και GT 63 είναι, με ακρίβεια λεπτού, 158.699,99 και 196.699,99 ευρώ αντίστοιχα.