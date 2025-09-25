Μικρά αυτοκίνητα πόλης με κατανάλωση κάτω από 5 lt/100 km

Σε μια εποχή που η βενζίνη κινείται κοντά στα 2 €/λίτρο, τα μικρά αυτοκίνητα πόλης συνεχίζουν να έχουν το δικό τους, ξεχωριστό κοινό. Δεν είναι μόνο η τιμή αγοράς που τα κάνει ελκυστικά, αλλά και η εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Αν υπάρχει ένα όριο που θεωρείται «μαγικό» για την οικονομία, αυτό είναι τα 5 λίτρα/100 χλμ. Δύο μοντέλα που καταφέρνουν να μένουν κάτω από αυτό το νούμερο είναι το Toyota Aygo X και το Hyundai i10, με τον καθένα να ακολουθεί διαφορετική προσέγγιση.

Toyota Aygo X – Το baby SUV

Το Aygo X είναι το πιο «φρέσκο» από τα δύο, και ανήκει στην κατηγορία των A-SUV. Βασίζεται στην πλατφόρμα GA-B της Toyota, την ίδια που χρησιμοποιεί και το Yaris, αλλά με μικρότερο αποτύπωμα. Με μήκος 3,70 μ. και ύψος 1,53 μ., προσφέρει την αίσθηση ενός μικρού crossover, κάτι που ταιριάζει στις σημερινές τάσεις.

Ο κινητήρας του είναι ένας τρικύλινδρος 1.0 VVT-i με 72 ίππους, συνδυασμένος είτε με 5άρι χειροκίνητο είτε με CVT. Το βάρος παραμένει χαμηλό (περίπου 1.000 κιλά), με αποτέλεσμα η μέση κατανάλωση να φτάνει τα 4,7 lt/100 km WLTP (ή 4,9 λίτρα με το αυτόματο κιβώτιο CVT), κάνοντας το Aygo X ένα τα πιο οικονομικά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα της αγοράς.

Εσωτερικά, η Toyota έχει επενδύσει σε μοντέρνο design και σε εξοπλισμό που θυμίζει μεγαλύτερη κατηγορία: οθόνη αφής 9 ιντσών, συστήματα Toyota Safety Sense, κάμερα οπισθοπορείας και πλούσιες δυνατότητες συνδεσιμότητας. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 231 λίτρα, νούμερο αξιοπρεπές για τις διαστάσεις του.

Hyundai i10 – Το αγαπημένο μας city car

Το Hyundai i10 αντιπροσωπεύει την πιο «παραδοσιακή» σχολή μικρού αυτοκινήτου πόλης. Με μήκος 3,67 μ., είναι παρόμοιο σε μέγεθος με το Aygo X, αλλά με πιο χαμηλό προφίλ και πιο «καθαρόαιμο» hatchback χαρακτήρα.

Η βασική έκδοση φορά τον τρικύλινδρο 1.0 με 63 ίππους, ενώ διαθέσιμη είναι και μια πιο ισχυρή έκδοση 1.2 με 79 ίππους. Το βάρος κυμαίνεται γύρω στα 950 κιλά, κάτι που βοηθά στην ευελιξία και φυσικά στην οικονομία. Η μέση κατανάλωση για το i10 ξεκινά από 4,9 lt/100 km WLTP για την έκδοση με το χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, ελάχιστα πιο πάνω από το Aygo X, αλλά παραμένει εντός του «μαγικού» ορίου.

Στην καμπίνα, το i10 κερδίζει πόντους χάρη στην εργονομία και στην αίσθηση ποιότητας που θυμίζει μεγαλύτερα Hyundai. Ο χώρος αποσκευών είναι στα 252 λίτρα, δηλαδή λίγο μεγαλύτερος από του Aygo X, ενώ πίσω υπάρχει ικανοποιητικός χώρος για δύο ενήλικες. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται οθόνη αφής, Apple CarPlay/Android Auto, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και άλλα συστήματα ασφάλειας.

Στην πράξη: Κατανάλωση και καθημερινότητα

Και τα δύο μοντέλα έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την ευελιξία μέσα στην πόλη. Ο κύκλος στροφής είναι εξαιρετικά μικρός, η ορατότητα καλή και η αίσθηση οδήγησης απλή και φιλική. Στο ταξίδι, το Aygo X δείχνει λίγο πιο σταθερό λόγω του crossover χαρακτήρα του, ενώ το i10 υπερτερεί σε άνεση αν το φορτώσεις με επιβάτες.

Σε πραγματικές συνθήκες, η κατανάλωση δύσκολα θα μείνει κάτω από 5 lt/100 km αν οδηγείς αποκλειστικά στην εθνική με υψηλές ταχύτητες. Ωστόσο, στην πόλη –εκεί που απευθύνονται– οι τιμές των 5,0-5,5 lt/100 km είναι απόλυτα ρεαλιστικές.

Πόσο κοστίζουν στην Ελλάδα;

Toyota Aygo X : από 16.670 € στη βασική έκδοση X-Play

Hyundai i10: από περίπου 17.090 € στην έκδοση STYLE

Τι κρατάμε;

Aygo X: Μοντέρνο design, SUV στιλ, χαμηλή κατανάλωση 4,8 lt/100 km

i10: Προσιτή τιμή, πρακτικοί χώροι, οικονομία στα 4,9 lt/100 km

Και τα δύο προσφέρουν εξαιρετική ευελιξία στην πόλη

Ιδανικές λύσεις για όσους θέλουν χαμηλό κόστος χρήσης χωρίς να στραφούν σε υβριδικά ή ηλεκτρικά

