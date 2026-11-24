Από το Fiat Pandina των 16.290 ευρώ μέχρι το Nissan Qashqai των 158 ίππων, βρήκαμε 12 ήπια υβριδικά που αφήνουν τον συμπλέκτη στη θέση του. Πόσο κοστίζουν, τι παίρνεις στα χρήματά σου και πόσο έκαψαν στις δοκιμές μας;

Το αριστερό πόδι έχει ακόμη ρόλο στο υβριδικό αυτοκίνητο, ακόμα και αν το αυτόματο κιβώτιο γίνεται η προτίμηση όλο και περισσότερων οδηγών. Για όσους εξακολουθούν να αναζητούν χειροκίνητο κιβώτιο, όμως, και με «ταβάνι» τα 27.000 ευρώ, υπάρχουν τα mild hybrid μοντέλα που ακολουθούν. Σε αυτά, ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας-γεννήτρια ανακτά ενέργεια όταν κόβεις ταχύτητα και τη χρησιμοποιεί για να βοηθήσει τον βενζινοκινητήρα όταν ξαναπατάς γκάζι.

Το ενδιαφέρον είναι πόσο διαφορετικά αυτοκίνητα χωρούν στην ίδια περιγραφή. Με λιγότερα από 20.000 ευρώ βρίσκεις από ένα τρίθυρο ιταλικό μίνι μέχρι ένα κορεατικό crossover. Πάμε, λοιπόν, να δούμε όλα τα μοντέλα που χωρούν σε αυτήν την λίστα:

Μοντέλο και έκδοση Ισχύς Χειροκίνητο κιβώτιο Τιμή από Fiat Pandina 1.0 Hybrid Icon 65 ίπποι 6 σχέσεων 16.290 € Suzuki Swift 1.2 Hybrid GL 2WD 81 ίπποι 5 σχέσεων 17.090 € Fiat 500 1.0 Hybrid Pop Hatchback 65 ίπποι 6 σχέσεων 18.990 € Kia Stonic 1.0T Hybrid GL Inmotion 115 ίπποι 6 σχέσεων 19.990 € Suzuki Vitara 1.4 Hybrid GL 2WD 110 ίπποι 6 σχέσεων 20.880 € Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid Titanium 125 ίπποι 6 σχέσεων 21.528 € Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid GL 2WD 110 ίπποι 6 σχέσεων 22.190 € Kia XCeed 1.0T Hybrid Premium 115 ίπποι 6 σχέσεων 22.390 € Dacia Bigster mild hybrid 140 Essential 140 ίπποι 6 σχέσεων 23.990 € Dacia Duster mild hybrid 140 Expression 140 ίπποι 6 σχέσεων 24.000 € Mitsubishi ASX 1.3T MHEV Invite+ 140 ίπποι 6 σχέσεων 24.900 € Nissan Qashqai 1.3 Hybrid Unique 158 ίπποι 6 σχέσεων 26.490 €

Οι τιμές περιλαμβάνουν τις αναφερόμενες εμπορικές εκπτώσεις όπου ισχύουν αυτήν τη στιγμή.

Fiat Pandina – 16.290 ευρώ

Το Fiat Pandina έχει μια απλή απάντηση στο ερώτημα «μπορεί ένα μικρό αυτοκίνητο να είναι αρκετό;». Οι πέντε πόρτες, η σχεδόν κατακόρυφη ουρά και τα 225 λίτρα του πορτμπαγκάζ κάνουν εύκολη τη ζωή μέσα στην πόλη. Ειδικά οι πίσω πόρτες αξίζουν μια δεύτερη σκέψη αν βάζεις συχνά παιδί στο κάθισμα.

Στην έκδοση Icon ο ατμοσφαιρικός τρικύλινδρος 1.000άρης με ήπια υβριδική υποβοήθηση αποδίδει 65 ίππους και συνεργάζεται με εξάρι χειροκίνητο. Τα 14,9 δλ. για τα 0-100 χλμ./ώρα μπορεί να σημαίνουν πως μία προσπέραση θέλει προγραμματισμό, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός του. Είναι φτιαγμένο για να κινείται οικονομικά μέσα στον αστικό κύκλο, χωρίς να θυσιάζει την πρακτικότητα. Και με αυτήν την τιμή, είναι δύσκολο να το δεις με κακό μάτι.

Suzuki Swift – 17.090 ευρώ

Με 800 ευρώ παραπάνω στον τιμοκατάλογο περνάς από το Pandina σε ένα πεντάθυρο σουπερμίνι. Το Suzuki Swift κρατά χαμηλά το βάρος, συνδυάζει τον τρικύλινδρο 1.2 με ήπια υβριδική υποβοήθηση 12V και είναι το μόνο από τα δώδεκα που αρκείται σε πέντε σχέσεις. Αποδίδει 81 ίππους και 109 Nm ροπής. Αυτό που έχει περισσότερη σημασία, είναι πως στη δοκιμή μας το χειροκίνητο Swift 1.2 Hybrid έκαψε 5,1 λ./100 χλμ.

Η βασική έκδοση έχει ήδη αυτόματους προβολείς LED, οθόνη 9 ιντσών με πλοήγηση, κάμερα οπισθοπορείας και πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος. Το Swift αυτής της γενιάς ζυγίζει 957 κιλά. Εκεί βρίσκεται μεγάλο μέρος της γοητείας του. Έχει λίγο βάρος να κινήσει κάθε φορά που ξεκινάς στο φανάρι.

Γι΄ αυτό και στη δοκιμή μας, το χειροκίνητο Swift 1.2 Hybrid έκαψε 5,1 λ./100 χλμ.

Fiat 500 Hybrid – 18.990 ευρώ

Το σημερινό Fiat 500 Hybrid έχει το αμάξωμα της γενιάς που γνωρίσαμε με το ηλεκτρικό 500e. Σε μήκος 3,63 μέτρων η Fiat χώρεσε τον ατμοσφαιρικό 1.000άρη 65 ίππων, το ήπια υβριδικό σύστημα 12V και τον λεβιέ του κιβωτίου έξι σχέσεων ψηλά στην κονσόλα. Το τρίθυρο αμάξωμα και το πορτμπαγκάζ των 183 λίτρων το τοποθετούν κάτω από το Pandina σε πρακτικότητα, αλλά το στυλ του είναι αρκετό για να μπει στην κορυφή για πολλούς. Για την έκδοση Pop, η Fiat ανακοινώνει 0-100 χλμ./ώρα σε 16,2 δλ. και τελική 155 χλμ./ώρα.

Σημαντικότερο και γι΄ αυτό μάλλον είναι πως στη δοκιμή μας το 500 Hybrid Cabrio έκαψε 6,2 λ./100 χλμ.

Kia Stonic – 19.990 ευρώ

Το ανανεωμένο Kia Stonic βάζει το πρώτο SUV της λίστας οριακά κάτω από τις 20.000 ευρώ. Η έκδοση που μας ενδιαφέρει είναι η 1.0 turbo των 115 ίππων με σύστημα 48V. Θέλει προσοχή στον τιμοκατάλογο, γιατί στα ίδια 19.990 ευρώ εμφανίζεται και Stonic Optimum 100 ίππων με απλό βενζινοκινητήρα. Στο υβριδικό, η αντίστοιχη τιμή αφορά την έκδοση GL Inmotion. Με το εξάρι χειροκίνητο το Stonic φτάνει τα 100 χλμ./ώρα από στάση σε 10,7 δλ. και προσφέρει 352 λίτρα για αποσκευές.

Εμείς δοκιμάσαμε το Kia Stonic 115 ίππων με αυτόματο κιβώτιο και είδαμε κατανάλωση 6,3 λ./100 χλμ. Στην χειροκίνητη έκδοση, λοιπόν, θα περιμέναμε λίγο λιγότερο από αυτό.

Suzuki Vitara – 20.880 ευρώ

Τα 20.880 ευρώ αγοράζουν το Suzuki Vitara με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τετρακύλινδρος 1.4 Boosterjet με turbo, ήπια υβριδική υποβοήθηση 48V και ισχύ 110 ίππων. Εξάρι χειροκίνητο κι εδώ, δίνει στον οδηγό την ευχέρεια να κρατήσει την ίδια σχέση σε μια ανηφόρα ή να κατεβάσει πριν από την προσπέραση.

Για όποιον έχει συνδέσει το όνομα Vitara με την τετρακίνηση, έχει σημασία το «2WD» δίπλα στην τιμή. Η Suzuki προσφέρει και έκδοση AllGrip για όσους το χρειάζονται. Για τον οδηγό που κινείται κυρίως στην άσφαλτο, η δικίνητη GL κρατά την ψηλή θέση οδήγησης και τις μαζεμένες διαστάσεις, αφήνοντας και 1.310 ευρώ στην τσέπη σε σχέση με το μεγαλύτερο S-Cross.

Και σε αυτή την περίπτωση, το υβριδικό Vitara που δοκιμάσαμε είχε αυτόματο κιβώτιο. Mετρήσαμε 6,7 λτ./100 χλμ.

Ford Puma – 21.528 ευρώ

Το Ford Puma είναι από τα αυτοκίνητα που δίνουν έναν επιπλέον λόγο να διαλέξεις χειροκίνητο. Στη δοκιμή μας ξεχωρίσαμε την αμεσότητα με την οποία ανταποκρίνεται στις εντολές του οδηγού σε μια σειρά από στροφές και το θεωρούμε ένα από τα πιο fun to drive μικρά SUV της αγοράς. Η βασική έκδοση Titanium συνδυάζει τον τρικύλινδρο 1.0 EcoBoost των 125 ίππων με ήπια υβριδική υποβοήθηση 48V και κίνηση εμπρός.

Με 0-100 χλμ./ώρα σε 9,8 δλ., το Ford κατεβαίνει κάτω από τα δέκα δευτερόλεπτα ήδη στη βασική του έκδοση. Στη συμβίωση, πάντως, μπορεί να εκτιμήσεις περισσότερο το βαθύ MegaBox – τον πλενόμενο χώρο με τάπα αποστράγγισης κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ. Εκεί όπου σε άλλα μικρά SUV ψάχνεις τρόπο να σφηνώσεις ένα ψηλό αντικείμενο, στο Puma ανοίγεις το δάπεδο και το βάζεις όρθιο.

Στη δοκιμή μας το χειροκίνητο Puma των 125 PS έκαψε 6,5 λ./100 χλμ.

Suzuki S-Cross – 22.190 ευρώ

Για το S-Cross η Suzuki χρησιμοποιεί την ίδια βασική συνταγή με το Vitara. Ο τετρακύλινδρος 1.4 turbo των 110 ίππων συνεργάζεται με κύκλωμα 48V, εξάρι χειροκίνητο και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Για τη δικίνητη έκδοση η εταιρεία δίνει 11,4 δλ. για τα 0-100 χλμ./ώρα και μικτή κατανάλωση 5,4 λ./100 χλμ. κατά WLTP.

Τι αγοράζουν λοιπόν τα επιπλέον 1.310 ευρώ σε σχέση με το Vitara; Κυρίως χώρο. Το S-Cross φτάνει τα 4,30 μέτρα σε μήκος και διαθέτει πορτμπαγκάζ 430 λίτρων. Για την οικογένεια που χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο για τα πάντα, από τις σχολικές διαδρομές μέχρι τις διακοπές, αυτός είναι πιο ουσιαστικός λόγος αναβάθμισης από ένα μεγαλύτερο νούμερο στην ιπποδύναμη.

Εμείς οδηγήσαμε το τετρακίνητο S-Cross AllGrip εκτός δρόμου, χωρίς να επικεντρωθούμε στο νούμερο κατανάλωσης.

Kia XCeed – 22.390 ευρώ

Με το XCeed η Kia δίνει μια διαφορετική απάντηση σε όποιον θέλει λίγο παραπάνω ύψος από ένα συμβατικό χάτσμπακ, αλλά του αρέσει η χαμηλή γραμμή οροφής. Το MY2026 εξοπλίζεται με τρικύλινδρο 1.0 turbo με υβριδική υποβοήθηση 48V και αποδίδει 115 ίππους.

Η ίδια ισχύς με το Stonic έχει διαφορετικό αποτέλεσμα στο μεγαλύτερο αμάξωμα. Το XCeed χρειάζεται 11,9 δλ. για τα 0-100 χλμ./ώρα και φτάνει τα 182 χλμ./ώρα. Το κέρδος φαίνεται και στις αποσκευές, με 380 λίτρα διαθέσιμα κάτω από την εταζέρα της ήπια υβριδικής έκδοσης. Για το ταξίδι δύο ενηλίκων με παιδιά, η επιπλέον χωρητικότητα έχει μεγαλύτερη αξία από τη μικρή διαφορά στην επιτάχυνση.

Dacia Bigster – 23.990 ευρώ

Το μεγαλύτερο από τα δύο Dacia είναι και το φθηνότερο, έστω για δέκα ευρώ. Η εξήγηση βρίσκεται στον εξοπλισμό. Το Bigster προσφέρεται με τον ήπια υβριδικό κινητήρα ήδη από τη βασική Essential, ενώ ο ίδιος συνδυασμός στο Duster ξεκινά από την πλουσιότερη Expression. Έτσι, με τα ίδια σχεδόν χρήματα αποκτάς ένα πενταθέσιο SUV μήκους 4,57 μέτρων.

Ο τρικύλινδρος 1.2 turbo λειτουργεί σε κύκλο Miller, έχει υποβοήθηση 48V και αποδίδει 140 ίππους και 230 Nm. Με έξι χειροκίνητες σχέσεις και κίνηση εμπρός, το Bigster επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 9,8 δλ. Έχει λοιπόν και το απόθεμα ισχύος που περιμένεις από ένα αυτοκίνητο φτιαγμένο για οικογενειακά ταξίδια.

Dacia Duster – 24.000 ευρώ

Αν το Bigster ποντάρει στον χώρο, το Duster διατηρεί ένα πλεονέκτημα που το νιώθεις προτού καν βγεις από την πόλη. Με μήκος περίπου 4,34 μέτρα θέλει σχεδόν 23 εκατοστά λιγότερα για να παρκάρεις. Στα 24.000 ευρώ παίρνεις την Expression με τον 1.2 turbo mild hybrid, εξάρι χειροκίνητο και κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Με 140 ίππους, 230 Nm και 0-100 χλμ./ώρα σε 9,9 δλ., η απόφαση ανάμεσα στα δύο Dacia δύσκολα θα κριθεί στο γκάζι. Η μικτή κατανάλωση του Duster ανακοινώνεται στα 5,4 λ./100 χλμ.

Mitsubishi ASX – 24.900 ευρώ

Το σημερινό Mitsubishi ASX μοιράζεται τη βάση του με το Renault Captur. Η ήπια υβριδική έκδοση της Mitsubishi ξεκινά από την Invite+, με τετρακύλινδρο 1.3 turbo, 140 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Στα 24.900 ευρώ περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό, είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί, αισθητήρα βροχής και ράγες οροφής.

Το 0-100 χλμ./ώρα έρχεται σε 10,3 δλ. και η εργοστασιακή μικτή κατανάλωση ανακοινώνεται στα 5,8 λ./100 χλμ. Εδώ αξίζει να κοιτάξεις προσεκτικά τον κινητήρα όταν συγκρίνεις προσφορές. Στην ίδια γκάμα υπάρχει και ο χιλιάρης turbo των 91 ίππων.

Nissan Qashqai – 26.490 ευρώ

Η πιο ισχυρή πρόταση της δωδεκάδας χωρά στο όριο των 27.000 ευρώ χάρη στην τρέχουσα προσφορά της Nissan. Το Qashqai στην εισαγωγική έκδοση Unique με τον τετρακύλινδρο 1.3 turbo των 158 ίππων, υποβοήθηση 12V και εξάρι χειροκίνητο έχει τιμή καταλόγου 31.590 ευρώ. Με έκπτωση 5.100 ευρώ φτάνει στα 26.490. Πρόκειται για το ανανεωμένο μοντέλο της τρίτης γενιάς.

Τα 260 Nm και τα 9,5 δλ. για το 0-100 χλμ./ώρα το τοποθετούν στην άλλη άκρη της λίστας από τα μικρά πόλης και σε επιδόσεις. Η Unique διαθέτει οθόνη 12,3 ιντσών και κάμερα οπισθοπορείας, ενώ η αντίστοιχη αυτόματη έκδοση ανεβαίνει στα 28.990 ευρώ. Για όποιον προτιμά να αλλάζει μόνος του σχέσεις, εδώ η προτίμησή του μεταφράζεται σε διαφορά 2.500 ευρώ.

Στην δοκιμή μας, το ανανεωμένο ήπια υβριδικό Qashqai 158 ίππων «φορούσε» το αυτόματο X-Tronic και σημείωσε κατανάλωση 8,4 λτ./100 χλμ.