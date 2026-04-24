ΑΓΟΡΑ

Μήνας-ρεκόρ ο Μάρτιος για αυτή την κινεζική μάρκα στην Ευρώπη – Έρχεται και στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.04.2026
Autotypos Team
minas-rekor-o-martios-gia-afti-tin-kineziki-marka-stin-evropi-erchetai-kai-stin-ellada-788601

Συνεχίζει με σταθερό ρυθμό την ανοδική της πορεία στην Ευρώπη, καταγράφοντας μια ακόμη πολύ δυνατή επίδοση τον Μάρτιο του 2026

Ο λόγος για την κινέζικη Leapmotor, της οποία οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 31% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς. Παράλληλα, στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών μοντέλων η εταιρεία έφτασε σε μερίδιο αγοράς 3,2%.

Καθοριστικός ο ρόλος του Leapmotor T03

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την επίδοση παίζει το Leapmotor T03, ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, που ξεκινά από 15.900 ευρώ με την κρατική επιδότηση. Παράλληλα, διαθέτει πλήρη εξοπλισμό και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει όχι μόνο ως το πιο εμπορικό ηλεκτρικό πόλης στην Ευρώπη, αλλά και ως ένα από τα δέκα κορυφαία σε πωλήσεις ηλεκτρικά μοντέλα συνολικά, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

To αμιγώς ηλεκτρικό μίνι πόλης είναι το πιο προσιτό ηλεκτρικό στην Ελλάδα, προσφέροντας ήσυχη λειτουργία και άμεση απόκριση. Ο ηλεκτροκινητήρας των 95 PS εξασφαλίζει ζωηρές εκκινήσεις, ενώ η αυτονομία επαρκεί για καθημερινές μετακινήσεις με φόρτιση σε AC wallbox. Η κατανάλωση ενέργειας παραμένει χαμηλή, μειώνοντας το κόστος/χλμ. Καμπίνα σύγχρονη, με ψηφιακό πίνακα, πρακτικές θήκες και απλό μενού. Ιδανικό για κέντρο/προάστια, με ευκολία στο παρκάρισμα και χαμηλό λειτουργικό κόστος. Ησυχία, πρακτικότητα και τεχνολογία σε ένα προσιτό πακέτο για να μπει κανείς στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Σημαντική συμβολή στην πορεία της μάρκας έχει και το νέο Leapmotor B10, το οποίο ξεκινά από 25.623 ευρώ στην Ελλάδα και κατέκτησε την τέταρτη θέση στις λιανικές πωλήσεις της κατηγορίας C-SUV στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Η Leapmotor περνά μια φάση ώριμης επιτάχυνσης και το B10 είναι το μοντέλο που κλειδώνει την πρόθεσή της να παίξει κανονικά στην Ευρώπη. Συνεργασίες, νέα πλατφόρμα, ευρωπαϊκή εξέλιξη σε κομβικά σημεία και μια τιμή που δεν αφήνει περιθώρια αδιαφορίας. Aυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο συστήνεται το μικρομεσαίο ηλεκτρικό SUV. Στην πράξη, το B10 υπόσχεται να ενώσει ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, σοβαρή ποιότητα κύλισης και αυτονομία/φόρτιση χωρίς «αστερίσκους» για την καθημερινότητα. Στο δρόμο, στόχος δεν είναι το «θέαμα», αλλά η ευρωπαϊκή ισορροπία.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Σχεδόν 25.000 παραδόσεις τον Μάρτιο

Συνολικά, η Leapmotor παρέδωσε 24.751 αυτοκίνητα μέσα στον Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στην αγορά. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 έκλεισε με αύξηση πωλήσεων 39% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2025, ενώ την ίδια περίοδο η εταιρεία βρέθηκε ανάμεσα στις τρεις κορυφαίες σε λιανικές πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η Leapmotor ενισχύει συνεχώς τη θέση της, διευρύνοντας το αποτύπωμά της σε μια αγορά που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική.

Τι κρατάμε:

  • Η Leapmotor συνεχίζει την ανοδική της πορεία στις αγορές της Ευρώπης
  • Οι πωλήσεις της κινέζικης μάρκας αυξήθηκαν κατά 31% τον Φεβρουάριο σε σχέση με πέρσι
  • Καθοριστικό ήταν το Leapmotor T03, μπαίνοντας στο top10 των ηλεκτρικών ανεξαρτήτως κατηγορίας
  • 24.751 παραδόσεις μέσα στον Μάρτιο και αύξηση πωλήσεων 39% το πρώτο τρίμηνο του 2026

Όλες Οι Ειδήσεις

Tags
#Leapmotor#Leapmotor B10#Leapmotor T03#Κινούμαι Ηλεκτρικά
