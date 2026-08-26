Μοντέρνο Peugeot με diesel μοτέρ 130 ίππων, αυτόματο κιβώτιο και τιμή κάτω από 25.000 ευρώ

Τη στιγμή που οι diesel κινητήρες εξαφανίζονται από την αγορά, ένα καλοεξοπλισμένο Peugeot προσφέρει αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Τα diesel μοντέλα έχουν περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όμως εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις καλύτερες επιλογές για όσους πραγματοποιούν πολλά χιλιόμετρα, ταξιδεύουν συχνά ή αναζητούν μεγάλη αυτονομία χωρίς συνεχείς στάσεις για ανεφοδιασμό. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει όταν ο πετρελαιοκινητήρας συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο, ισχύ 130 ίππων και τιμή χαμηλότερη από εκείνη αρκετών μικρότερων SUV. Το αυτοκίνητο που συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι το ανανεωμένο Peugeot 308, το οποίο διατηρεί στη διαθέσιμη γκάμα του τον γνωστό κινητήρα 1.5 BlueHDi. Με την τρέχουσα προωθητική ενέργεια της ελληνικής αντιπροσωπείας, η συγκεκριμένη έκδοση ξεκινά από τα 24.900 ευρώ, αποτελώντας μία από τις ελάχιστες αντίστοιχες προτάσεις που έχουν απομείνει στην ελληνική αγορά.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τετρακύλινδρος 1.5 BlueHDi, ο οποίος αποδίδει 130 ίππους και συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο EAT8 των οκτώ σχέσεων. Ο συνδυασμός αυτός δεν κυνηγά τις απόλυτες επιδόσεις, αλλά δίνει έμφαση στην άνεση, στην ομαλή λειτουργία και κυρίως στην περιορισμένη κατανάλωση καυσίμου. Η παρουσία του αυτόματου κιβωτίου διευκολύνει σημαντικά την καθημερινή οδήγηση μέσα στην πόλη, ενώ οι οκτώ σχέσεις επιτρέπουν στον κινητήρα να λειτουργεί σε χαμηλές στροφές στον αυτοκινητόδρομο. Εκεί βρίσκεται και το ισχυρότερο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου Peugeot: μπορεί να καλύψει πολύ μεγάλες αποστάσεις χωρίς να απαιτεί συχνές επισκέψεις στο πρατήριο. Η επίσημη μέση κατανάλωση κατά WLTP διαμορφώνεται στα 4,9 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 52 λίτρων, η θεωρητική αυτονομία ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα. Με έναν απλό υπολογισμό, μπορεί να φτάσει περίπου τα 1.060 χιλιόμετρα, εφόσον φυσικά οι συνθήκες και ο τρόπος οδήγησης επιτρέψουν την επίτευξη της εργοστασιακής κατανάλωσης.

Το Peugeot 308 BlueHDi απευθύνεται κυρίως στον οδηγό που διανύει πολλά ετήσια χιλιόμετρα και όχι σε κάποιον που χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο αποκλειστικά για σύντομες αστικές μετακινήσεις. Σε διαδρομές εθνικής οδού, επαρχιακού δικτύου ή συχνά επαγγελματικά ταξίδια, η χαμηλή κατανάλωση και η μεγάλη αυτονομία μπορούν να περιορίσουν αισθητά το λειτουργικό κόστος. Παράλληλα, το diesel μοτέρ προσφέρει την πλούσια ροπή που χρειάζεται ένα οικογενειακό αυτοκίνητο όταν ταξιδεύει φορτωμένο. Οι προσπεράσεις πραγματοποιούνται χωρίς να απαιτείται συνεχής πίεση του κινητήρα, ενώ το αυτόματο κιβώτιο αναλαμβάνει να επιλέγει την κατάλληλη σχέση. Αντίθετα, ένας οδηγός που πραγματοποιεί κυρίως μικρές διαδρομές μέσα στην πόλη θα πρέπει να εξετάσει και τις εξηλεκτρισμένες επιλογές της γκάμας. Ο BlueHDi λειτουργεί αποδοτικότερα όταν προλαβαίνει να φτάσει στη σωστή θερμοκρασία και χρησιμοποιείται τακτικά σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η οικονομία καυσίμου δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που κάνει το Peugeot 308 diesel ενδιαφέρον. Το γαλλικό hatchback ξεχωρίζει σχεδιαστικά με τη χαμηλή σιλουέτα, τις έντονες ακμές και τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή της Peugeot. Στο ανανεωμένο εμπρός μέρος κυριαρχεί η νέα μάσκα, η οποία ενσωματώνεται πιο ομαλά στο αμάξωμα. Τα επιμέρους στοιχεία της γίνονται πυκνότερα προς τα άκρα, δημιουργώντας μία αίσθηση κίνησης και βελτιώνοντας παράλληλα τη διαχείριση του αέρα. Το φωτιζόμενο έμβλημα της Peugeot και οι τρεις LED «νυχιές» κάνουν το αυτοκίνητο άμεσα αναγνωρίσιμο, ιδιαίτερα τη νύχτα. Τα κυρίως φωτιστικά σώματα έχουν τοποθετηθεί χαμηλότερα στον προφυλακτήρα και οργανώνονται σε δύο οριζόντιες σειρές, ενισχύοντας το πλάτος και τη δυναμική εικόνα του αυτοκινήτου.

Στο εσωτερικό συναντάμε την ιδιαίτερη φιλοσοφία Peugeot i-Cockpit, με το μικρής διαμέτρου τιμόνι και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων τοποθετημένο ψηλότερα, ώστε οι βασικές πληροφορίες να βρίσκονται κοντά στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Στο κέντρο του ταμπλό βρίσκεται μία οθόνη αφής 10 ιντσών, η οποία συγκεντρώνει τις λειτουργίες πολυμέσων και συνδεσιμότητας. Παρόντα είναι και τα πέντε διαμορφώσιμα i-Toggles, μέσω των οποίων ο οδηγός μπορεί να δημιουργήσει συντομεύσεις για τις λειτουργίες που χρησιμοποιεί συχνότερα. Στην έκδοση GT, ο ψηφιακός πίνακας αποκτά ακόμη πιο εντυπωσιακά τρισδιάστατα γραφικά. Ο χώρος αποσκευών διαμορφώνεται, ανάλογα με το σύστημα κίνησης, από 312 έως 416 λίτρα, προσφέροντας την πρακτικότητα που περιμένει κανείς από ένα μοντέλο της μικρομεσαίας κατηγορίας. Για όσους χρειάζονται μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ, διατίθεται και το μακρύτερο Peugeot 308 SW.

Με την τρέχουσα εμπορική πολιτική, το Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 EAT8 προσφέρεται από 24.900 ευρώ στην έκδοση Style. Η τιμή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορά ένα ολοκληρωμένο μικρομεσαίο μοντέλο με ισχυρό diesel κινητήρα και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων. Η γκάμα του 308 δεν περιορίζεται, βέβαια, στο πετρέλαιο. Περιλαμβάνει επίσης ήπια υβριδική έκδοση 145 ίππων, αμιγώς ηλεκτρική επιλογή 156 ίππων και Plug-in Hybrid με 195 ίππους. Με αυτόν τον τρόπο, η Peugeot καλύπτει διαφορετικές ανάγκες χωρίς να εγκαταλείπει τον οδηγό που εξακολουθεί να χρειάζεται την οικονομία και την αυτονομία ενός σύγχρονου diesel. Στα 24.900 ευρώ, πάντως, η έκδοση BlueHDi παρουσιάζεται ως μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική επιλογή για όποιον θέλει ένα εντυπωσιακό, άνετο και τεχνολογικά προηγμένο αυτοκίνητο, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος να περάσει σε υβριδική ή ηλεκτρική πρόταση.