Νέα Mercedes-Benz C-Class Electric: Πόσο κοστίζει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα; – Πού είναι φθηνότερη;

Η νέα Mercedes-Benz C-Class Electric ξεκίνησε να εμφανίζεται σε ευρωπαϊκούς τιμοκαταλόγους. Δες τιμές ανά χώρα και πού είναι φθηνότερη.

Η νέα Mercedes-Benz C-Class Electric αρχίζει να εμφανίζεται στους επίσημους τιμοκαταλόγους αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, δίνοντάς μας μια πρώτη εικόνα για το πώς τοποθετείται εμπορικά η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή ενός από τα πιο σημαντικά μοντέλα της γερμανικής μάρκας.

Οι τιμές που συγκεντρώσαμε αφορούν όσες χώρες είχαν ήδη διαθέσιμες τιμές στα επίσημα site τους και επικεντρώνονται στην έκδοση C 400 4MATIC electric, δηλαδή στην πρώτη ισχυρή τετρακίνητη έκδοση του μοντέλου. Η σύγκριση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η διαφορά από τη φθηνότερη έως την ακριβότερη αγορά ξεπερνά τις 6.500 ευρώ, χωρίς καν να μπαίνουν στην εξίσωση ειδικά πακέτα εξοπλισμού ή τοπικές διαφοροποιήσεις.

Πού είναι φθηνότερη η νέα C-Class Electric

Με βάση τις τιμές που έχουν ήδη αναρτηθεί στους επίσημους ευρωπαϊκούς τιμοκαταλόγους, η φθηνότερη αγορά για τη νέα Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric είναι η Ρουμανία, όπου η τιμή ξεκινά από 63.990 ευρώ.

Ακολουθεί η Ολλανδία, με τιμή 65.875 ευρώ για την έκδοση C 400 4MATIC Business Solution, ενώ πολύ κοντά βρίσκεται και η Γαλλία, όπου η C-Class 400 4M Electric Avantgarde Line κοστίζει 66.399 ευρώ.

Στον αντίποδα, η ακριβότερη τιμή από τις αγορές που εντοπίσαμε εμφανίζεται στην Πορτογαλία, με 70.600 ευρώ, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με 70.269 ευρώ και η Ισπανία με 69.800 ευρώ.

Αναλυτικά οι τιμές ανά χώρα

Χώρα Έκδοση Τιμή Ρουμανία C 400 4MATIC electric 63.990 € Ολλανδία C 400 4MATIC Business Solution 65.875 € Γαλλία C-Class 400 4M Electric Avantgarde Line 66.399 € Βέλγιο C 400 4MATIC electric 67.034 € Γερμανία C 400 4MATIC electric 67.711 € Αυστρία C 400 4MATIC elektrisch 68.550 € Ισπανία C 400 4MATIC 69.800 € Ιταλία C 400 4MATIC with EQ technology 70.269 € Πορτογαλία C 400 4MATIC elétrico 70.600 € Τσεχία C 400 4MATIC electric 1.633.500 Kč Ουγγαρία C 400 4MATIC electric 27.051.000 Ft

Για την Τσεχία και την Ουγγαρία, οι τιμές εμφανίζονται στα τοπικά νομίσματα, επομένως η απευθείας σύγκριση σε ευρώ απαιτεί μετατροπή με βάση την ισοτιμία της εκάστοτε περιόδου. Με μετατροπή, βρίσκουμε πως στην Τσεχία η νέα C-Class Electric κοστίζει 67.199,74 ευρώ και στην Ουγγαρία 75.992,81 Ευρώ.

Διαφορά πάνω από 6.500 ευρώ ανάμεσα σε Ρουμανία και Πορτογαλία

Αν συγκρίνουμε μόνο τις χώρες της Ευρωζώνης, η χαμηλότερη τιμή εντοπίζεται στη Ρουμανία, με 63.990 ευρώ, και η υψηλότερη στην Πορτογαλία, με 70.600 ευρώ. Η διαφορά φτάνει τα 6.610 ευρώ, ποσό αρκετά μεγάλο για το ίδιο βασικό μοντέλο.

Η εικόνα αυτή δεν είναι ασυνήθιστη στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι τελικές τιμές επηρεάζονται από διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα, τοπικές χρεώσεις, επίπεδα εξοπλισμού, πακέτα λανσαρίσματος και εμπορική πολιτική της κάθε χώρας. Γι’ αυτό και δύο θεωρητικά ίδιες εκδόσεις μπορεί να εμφανίζονται με αισθητές αποκλίσεις από αγορά σε αγορά.

Τι αυτοκίνητο παίρνεις με αυτά τα χρήματα

Η έκδοση C 400 4MATIC electric είναι αυτή που ανοίγει ουσιαστικά τη νέα εποχή της ηλεκτρικής C-Class στην Ευρώπη. Η Mercedes τη χαρακτηρίζει ως την πιο σπορ C-Class που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας τετρακίνηση, μεγάλη ισχύ και πολύ υψηλή αυτονομία.

Το μοντέλο αποδίδει 360 kW, δηλαδή περίπου 490 PS, και επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 4,0 sec. Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 94 kWh, ενώ η αυτονομία φτάνει έως 762 km WLTP, ένα από τα πιο ισχυρά νούμερα της κατηγορίας.

Η αρχιτεκτονική 800V επιτρέπει φόρτιση DC έως 330 kW, με τη Mercedes να ανακοινώνει ότι μπορούν να ανακτηθούν έως 325 km αυτονομίας σε 10 λεπτά. Πρόκειται για στοιχείο που δείχνει ότι η ηλεκτρική C-Class δεν σχεδιάστηκε μόνο για αστική ή προαστιακή χρήση, αλλά και για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Νέα πλατφόρμα, περισσότεροι χώροι και πιο premium εσωτερικό

Η ηλεκτρική C-Class δεν είναι απλώς μια συμβατική C-Class με μπαταρία. Βασίζεται σε νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική και διαφοροποιείται έντονα σε σχεδίαση, τεχνολογία και χωροταξία.

Το μεταξόνιο φτάνει τα 2.962 mm, δηλαδή είναι κατά 97 mm μεγαλύτερο σε σχέση με τη συμβατική C-Class Sedan. Αυτό έχει άμεσο όφελος στην καμπίνα, ενώ στο πρακτικό κομμάτι υπάρχει πορτμπαγκάζ 470 λίτρων και επιπλέον εμπρός χώρος αποθήκευσης 101 λίτρων.

Στο εσωτερικό, η Mercedes επενδύει πολύ στη νέα ψηφιακή εμπειρία. Η προαιρετική MBUX Hyperscreen 39,1 ιντσών καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το ταμπλό, ενώ το νέο MB.OS επιτρέπει over-the-air αναβαθμίσεις και πιο προηγμένη λειτουργία του ψηφιακού οικοσυστήματος.

Η νέα γενιά MBUX ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη από ChatGPT4o, Microsoft Bing και Google Gemini, ενώ η πλοήγηση βασίζεται σε δεδομένα Google Maps και λειτουργία Electric Intelligence για καλύτερο προγραμματισμό φόρτισης και διαδρομής.

Γιατί οι τιμές έχουν τόσο ενδιαφέρον

Η νέα ηλεκτρική C-Class μπαίνει σε μια κατηγορία όπου ο ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο έντονος. Η Mercedes δεν απευθύνεται μόνο σε όσους ήδη οδηγούν C-Class, αλλά και σε πελάτες που κοιτούν premium ηλεκτρικά sedan με μεγάλη αυτονομία, ισχυρή φόρτιση και υψηλό τεχνολογικό επίπεδο.

Με τιμές που στις περισσότερες αγορές κινούνται ανάμεσα στις 66.000 και 70.000 ευρώ, η C 400 4MATIC electric τοποθετείται σε ένα σημείο που δεν είναι χαμηλό, αλλά ούτε και απρόσμενο για premium ηλεκτρικό με σχεδόν 490 PS, τετρακίνηση και αυτονομία έως 762 km.

Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι η Mercedes ξεκινά την ηλεκτρική C-Class από μια ιδιαίτερα ισχυρή έκδοση. Αργότερα αναμένονται και άλλες εκδόσεις, μεταξύ των οποίων και πισωκίνητη με ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία, περίπου 800 km, που πιθανότατα θα αλλάξει ξανά την εικόνα της γκάμας και της τιμολόγησης.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη τιμή για την ελληνική αγορά. Ωστόσο, οι πρώτες ευρωπαϊκές τιμές δίνουν ένα χρήσιμο πλαίσιο. Με βάση τις αγορές που έχουν ήδη ανακοινώσει τιμές, η νέα Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric κινείται περίπου από 64.000 έως 70.600 ευρώ, ανάλογα με τη χώρα.

Η ελληνική τιμή θα εξαρτηθεί από τη φορολογική επιβάρυνση, την έκδοση εξοπλισμού που θα επιλεγεί για λανσάρισμα και την εμπορική πολιτική της ελληνικής αντιπροσωπείας. Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι η νέα ηλεκτρική C-Class θα τοποθετηθεί στο πάνω άκρο της premium μεσαίας κατηγορίας, με βασικά της όπλα την αυτονομία, τη φόρτιση, την τεχνολογία και τον χαρακτήρα Mercedes.

Τι κρατάμε;