Νέα τιμή για τη φθηνότερη Mercedes-Benz στην Ελλάδα

Με τις πρόσφατες αναπροσαρμογές στον τιμοκατάλογο της Mercedes-Benz, το κόστος για την είσοδο στον κόσμο του γερμανικού premium κατασκευαστή ανεβαίνει αισθητά.

Αύξηση τιμής για τα μοντέλα της Mercedes στη νέα έκδοση τιμοκαταλόγου

Η A 180 hatchback είναι πλέον η πιο προσιτή Mercedes στην ελληνική αγορά

Ήπια υβριδικός βενζινοκινητήρας 136 ίππων με αυτόματο κιβώτιο

Εξοπλισμός υψηλού επιπέδου ήδη από τη βασική έκδοση

Παρότι η αύξηση αγγίζει διάφορα μοντέλα της γκάμας, ένα μοντέλο παραμένει το φθηνότερο εισιτήριο για το αστέρι.

Πρόκειται για την A-Class hatchback, η οποία στην έκδοση A 180 αποτελεί την οικονομικότερη πρόταση της Mercedes-Benz στην Ελλάδα, με νέα τιμή που ξεκινά πλέον από 38.900 ευρώ. Ενώ η ανανεωμένη A-Class ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό διαθέσιμη από την Α 200 και πάνω, πλέον η Α 180 είναι η λιγότερο ισχυρή, εισαγωγική έκδοση του hatchback.

Η αλλαγή αντικατοπτρίζει όχι μόνο τις γενικές αυξήσεις κόστους παραγωγής αλλά και την προσαρμογή της μάρκας σε μια πιο premium κατεύθυνση, με πλουσιότερο εξοπλισμό και υψηλότερα standards.

Premium σχεδίαση, compact διαστάσεις

Παραμένοντας πιστή στο hatchback DNA της, η A-Class διατηρεί το σφηνοειδές αμάξωμα με δυναμικές γραμμές και χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα LED, που πλέον περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό. Η μπροστινή μάσκα με το μοτίβο αστεριών της Mercedes-Benz και το νέο λογότυπο, ενισχύει την οπτική ταυτότητα του μοντέλου.

Παρότι πρόκειται για το entry-level μοντέλο της εταιρείας, η εικόνα παραπέμπει ξεκάθαρα σε μεγαλύτερες Mercedes, τόσο σχεδιαστικά όσο και ποιοτικά.

Εσωτερικό με ψηφιακή υπογραφή

Η καμπίνα της A-Class υιοθετεί τη φιλοσοφία MBUX, με διπλή οθόνη 10,25 ιντσών (οδηγού και infotainment), φωνητικές εντολές “Hey Mercedes”, ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και πλοήγηση με επαυξημένη πραγματικότητα.

Το σύστημα περιλαμβάνει πλέον και κάμερα οπισθοπορείας, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, sport δερμάτινο τιμόνι και πακέτο άνεσης που προσφέρει αναβαθμισμένα καθίσματα και πρακτικότερα συστήματα αποθήκευσης. Η αίσθηση ποιότητας στο εσωτερικό παραμένει το δυνατό σημείο της Mercedes, ακόμα και σε αυτή την βασική έκδοση.

Turbo κινητήρας και αυτόματο κιβώτιο

Κάτω από το καπό της A 180 συναντάμε τον γνωστό τετρακύλινδρο 1.3 turbo βενζινοκινητήρα, ο οποίος αποδίδει 136 ίππους και συνεργάζεται στάνταρ με 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7G-DCT. Η ισχύς μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς, με τις επιδόσεις να παραμένουν αξιοπρεπείς για το είδος του αυτοκινήτου: 0-100 km/h σε 9,2 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 215 km/h.

Η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,9 lt/100 km (WLTP), ενώ οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 134 g/km, εξασφαλίζοντας χαμηλά τέλη κυκλοφορίας.

Τι περιλαμβάνει η βασική έκδοση

Η A 180 δεν είναι “γυμνή”, όπως ίσως θα υπέθετε κανείς από τον τίτλο της “βασικής έκδοσης”. Αντίθετα, διαθέτει ήδη στον στάνταρ εξοπλισμό:

LED προβολείς και φώτα ημέρας

Ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών

Οθόνες 2 x 10,25″ με MBUX

Κάμερα οπισθοπορείας

Αυτόματο κιβώτιο 7G-DCT

Σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας και πέδησης έκτακτης ανάγκης

Διζωνικός αυτόματος κλιματισμός

Αισθητήρας φωτός/βροχής

Η συνολική εικόνα παραπέμπει σε premium compact μοντέλο, με πολύ καλή στάθμη εξοπλισμού από το εργοστάσιο, χωρίς την ανάγκη άμεσης προσφυγής σε πακέτα.

Τι κρατάμε;

Αναπροσαρμογή τιμών σε όλη τη γκάμα Mercedes-Benz

σε όλη τη γκάμα Mercedes-Benz 34.300 ευρώ για την A 180 hatchback – η νέα βάση εισόδου στη μάρκα

για την A 180 hatchback – η νέα βάση εισόδου στη μάρκα Πλούσιος εξοπλισμός με διπλή οθόνη, LED φώτα και αυτόματο κιβώτιο

με διπλή οθόνη, LED φώτα και αυτόματο κιβώτιο Turbo κινητήρας 136 PS με καλές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση

Αποτελεί, ακόμα και μετά την αύξηση, μια από τις πιο πλήρεις προτάσεις για όσους θέλουν αστέρι στο καπό, χωρίς να αγοράσουν ένα premium SUV.

