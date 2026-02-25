Νέα τιμή για το φθηνότερο SUV της BMW στην Ελλάδα

Η ανανέωση του τιμοκαταλόγου φέρνει τo δημοφιλές BMW σε νέα τιμολογιακή βάση, επηρεάζοντας το κόστος εισόδου στο πιο προσιτό SUV της μάρκας στην Ελλάδα.

Η κατηγορία των premium compact SUV συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές της ελληνικής αγοράς, με τις αλλαγές τιμών να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ανταγωνισμού. Ειδικά όταν μιλάμε για το entry point μιας μάρκας όπως η BMW, κάθε αναπροσαρμογή αποκτά ξεχωριστή σημασία, τόσο σε εμπορικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Η BMW X1 είναι διαχρονικά το μοντέλο που λειτουργεί ως «πύλη εισόδου» στον κόσμο των SUV της βαυαρικής φίρμας. Με τον νέο τιμοκατάλογο να τίθεται σε ισχύ μέσα στο 2026, προκύπτουν αυξομειώσεις που επηρεάζουν σχεδόν το σύνολο της γκάμας, από τις βασικές βενζινοκίνητες μέχρι τις plug-in hybrid και τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Στη βάση της γκάμας συναντάμε την sDrive18i, με τον γνώριμο 1.5 turbo τρικύλινδρο των 136 ίππων. Η τιμή της διαμορφώνεται στις 42.750 ευρώ, διατηρώντας τον τίτλο του φθηνότερου SUV της BMW στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ είναι πως η συγκεκριμένη έκδοση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη σε σχέση με πριν. Σε μια περίοδο όπου οι περισσότερες μάρκες ανεβάζουν το entry price, η BMW επιλέγει να κρατήσει σταθερό το κατώφλι εισόδου. Και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς η X1 αποτελεί μοντέλο όγκου για την ελληνική αγορά.

Ανεβαίνοντας στην γκάμα, εμφανίζονται οι πρώτες ανατιμήσεις. Η sDrive20i των 170 ίππων σημειώνει μικρή αύξηση, φτάνοντας πλέον τα 42.270 ευρώ, παραμένοντας ωστόσο πολύ κοντά στην βασική έκδοση. Αυτό την καθιστά μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για όσους θέλουν περισσότερη ισχύ χωρίς να ξεφύγουν σε κόστος. Η τετρακίνητη xDrive23i των 218 ίππων περνά πλέον το ψυχολογικό όριο των 50.000 ευρώ, αγγίζοντας τα 50.050 ευρώ. Εδώ η αύξηση είναι πιο αισθητή, αλλά δικαιολογείται από το συνδυασμό ισχύος και xDrive τετρακίνησης. Στην κορυφή των θερμικών εκδόσεων βρίσκεται η M35i xDrive με 300 ίππους, η οποία διαμορφώνεται στις 68.720 ευρώ. Μιλάμε πλέον για ένα SUV με καθαρόαιμο M Performance χαρακτήρα, που ισορροπεί ανάμεσα σε καθημερινότητα και επιδόσεις.

Παρά τη στροφή προς τον εξηλεκτρισμό, οι diesel εκδόσεις εξακολουθούν να έχουν κοινό, ειδικά σε εταιρικούς στόλους. Η sDrive18d των 150 ίππων ανεβαίνει στα 54.300 ευρώ, ενώ η sDrive20d των 163 ίππων διαμορφώνεται στις 51.200 ευρώ, παραμένοντας μια από τις πιο ισορροπημένες επιλογές κατανάλωσης – επιδόσεων. Για όσους θέλουν τετρακίνηση, η xDrive20d φτάνει τα 54.800 ευρώ, ενώ η ισχυρότερη xDrive23d των 211 ίππων αγγίζει πλέον τις 58.800 ευρώ. Εδώ βλέπουμε αυξήσεις που κινούνται κοντά στο χιλιάρικο, στοιχείο που αντικατοπτρίζει το αυξημένο κόστος παραγωγής των diesel συνόλων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι plug-in hybrid εκδόσεις. Η xDrive25e των 245 ίππων εμφανίζεται με δύο τιμές, με την χαμηλότερη να διαμορφώνεται στις 52.099 ευρώ και την υψηλότερη στις 55.060 ευρώ, ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού και τις εκπομπές CO₂. Η ισχυρότερη xDrive30e των 326 ίππων τοποθετείται στα 59.490 ευρώ, ανεβαίνοντας αισθητά σε σχέση με πριν. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει τόσο την υψηλότερη συνδυαστική ισχύ όσο και τη συνολική αναβάθμιση εξοπλισμού.

Η ηλεκτρική γκάμα παραμένει σταθερή τιμολογιακά, χωρίς μεταβολές. Η iX1 eDrive20 των 204 ίππων ξεκινά από 47.950 ευρώ, αποτελώντας την πιο προσιτή ηλεκτρική πρόταση της BMW στα SUV. Η τετρακίνητη iX1 xDrive30 με 313 ίππους διαμορφώνεται στις 55.700 ευρώ, προσφέροντας επιδόσεις που αγγίζουν θερμικά M Performance επίπεδα, αλλά με μηδενικούς ρύπους.

Συγκρίνοντας τον νέο με τον προηγούμενο τιμοκατάλογο, προκύπτουν τρία βασικά συμπεράσματα:

Σταθερή τιμή βάσης για την sDrive18i

για την sDrive18i Μικρές αυξήσεις στις περισσότερες βενζινοκίνητες

στις περισσότερες βενζινοκίνητες Αισθητότερες ανατιμήσεις σε diesel και PHEV

Η ηλεκτρική iX1 παραμένει τιμολογιακά αμετάβλητη, στοιχείο που δείχνει στρατηγική προώθησης της ηλεκτροκίνησης.

Με τιμή εκκίνησης κάτω από 43.000 ευρώ, η BMW X1 εξακολουθεί να βρίσκεται στον πυρήνα του premium C-SUV ανταγωνισμού. Από θερμικές έως plug-in και αμιγώς ηλεκτρικές, καλύπτει σχεδόν κάθε πιθανό αγοραστικό προφίλ.

Τι κρατάμε;