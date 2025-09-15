Νέα τιμή για το SUV της BMW που καίει 3,1 ευρώ ανά 100 km – Πόσο κοστίζει;

Στη σημερινή εποχή, ο βασικός παράγοντας των πωλήσεων δεν είναι οι… χρόνοι στη πίστα αλλά η οικονομία καυσίμου και η BMW το γνωρίζει πολύ καλά.

Η πιο προσιτή ηλεκτρική BMW

Αυτονομία έως 475 km WLTP με μπαταρία 66,5 kWh

Ισχύς 204 ίππων και φόρτιση DC έως 130 kW (10–80% σε 30’)

Premium καμπίνα με Curved Display και πλούσιο βασικό εξοπλισμό

Η iX1 ακολουθεί τον δρόμο της i3, με την έννοια ότι αποτελεί τη βάση για την ηλεκτρική γκάμα της BMW. Επιθυμώντας να δώσει σε όλους την ευκαιρία να μεταβούν στην ηλεκτροκίνηση, επέκτεινε την γκάμα της σειράς X1, προσφέροντας την iX1 eDrive20 ως τη πιο προσιτή επιλογή για όσους επιθυμούν ένα ηλεκτρικό SUV από τη κορυφαία βαυαρική αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι πειραματισμοί σε ένα Best Seller δεν υφίστανται. Το εισαγωγικό SUV της BMW επανασχεδιάστηκε χωρίς εξτρεμισμούς ή υπερβολές, με μία μάσκα νεφρών σε φυσιολογικά επίπεδα και συνολικό σουλούπι, κοντά σε αυτό του μοντέλου που αντικατέστησε. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορείς να την μπερδέψεις με την προηγούμενη, είναι πολύ πιο μοντέρνα, επιβλητική και σπορ. Για να λέμε την αλήθεια, η νέα X1 είναι από τα πιο ελκυστικά μοντέλα που διαθέτει στην πλήρως φρεσκαρισμένη γκάμα της η BMW.

Εμφάνιση

Η αμιγώς ηλεκτρική iX1, ξεχωρίζει κυρίως από την μάσκα και τον πίσω προφυλακτήρα. Όσον αφορά τα «νεφρά» της, έχουν την ίδια διάταξη και μέγεθος με τις θερμικές εκδόσεις, αλλά είναι εντελώς κλειστά και έχουν στο εσωτερικό τους ένα μπλε ηλεκτρίκ περίγραμμα. Το ίδιο χρώμα βρίσκεται στα φιλέτα στον μπροστινό προφυλακτήρα και στη λωρίδα των μαρσπιέ, όταν δεν είναι εφοδιασμένη με το M πακέτο εξοπλισμού, κάτι που δεν ισχύει απαραίτητα για τον πίσω προφυλακτήρα – στον οποίο δεν υπάρχουν προφανώς απολήξεις της εξάτμισης αλλά διαχύτες. Αυτό εξαρτάται όμως από την χρωματική επιλογή και τον προαιρετικό εξοπλισμό, αφού πλην της μάσκας, οι μπλε ηλεκτρίκ λεπτομέρειες μπορούν να αντικατασταθούν με μαύρες. Όλες οι επιλογές των τροχών είναι μοναδικές για την iX1, από 17 έως 20 ίντσες, αντίθετα η χρωματική παλέτα είναι σχεδόν ίδια, με αμέτρητες επιλογές ακόμη και για individual αποχρώσεις.

Όπως και στις συμβατικές εκδόσεις της X1, έτσι και στην αμιγώς ηλεκτρική, η εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη είναι εντελώς νέα. Βάση για το design αποτελεί και εδώ η πρώτη ηλεκτρική ναυαρχίδα iX, η οποία έφερε στο προσκήνιο για πρώτη φορά την διάταξη με τις δύο οθόνες στο κυρτό πάνελ. Το Curved Display, που σύντομα θα συναντάται σε όλα τα μοντέλα της μάρκας, διαθέτει δύο οθόνες, μία 10,25” για τον οδηγό και μία 10,7” για το σύστημα πολυμέσων iDrive.

Πέρα από το ψηφιακό κομμάτι, η υπόλοιπη καμπίνα έχει μια Open Space φιλοσοφία και minimal χαρακτηριστικά, με λιγοστά κουμπιά, αιωρούμενη κεντρική κονσόλα και επίπεδο ταμπλό. Η ποιότητα κατασκευής δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί κορυφαία για την κατηγορία, τόσο με την επιλογή των υλικών όσο και με την στιβαρή συναρμογή τους. Όλα είναι premium και έχουν ωραία αφή, ακόμα και χαμηλά στην καμπίνα αλλά και πίσω. Στο πακέτο M Sport τα καθίσματα είναι ντυμένα με έναν συνδυασμό Alcantara/Συνθετικού δέρματος και μπλε ηλεκτρίκ ραφών, ενώ υπάρχει και η προαιρετική επιλογή για ποιοτικά δέρματα.

Κινητήριο σύνολο

Ο ηλεκτροκινητήρας που κινεί τους εμπρός τροχούς αποδίδει 204 και 250Nm ροπής. Ολοκληρώνει το 0-100 km/h σε 8,6″ και η τελική του ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 170 km/h. Πιο σημαντικά, μπορεί να καλύψει μέχρι και 475 χιλιόμετρα με μια φόρτιση (WLTP) χάρη στη μπαταρία των 66.5 kWh. Πρόκειται για την ίδια μπαταρία που τοποθετείται και στη μεγαλύτερη iX1 xDrive30, η αυτονομία είναι μεγαλύτερη λόγω της αισθητά χαμηλότερης κατανάλωσης του εισαγωγικού μοντέλου. Η iX1 eDrive20 χρειάζεται 7 ώρες μέσω του οικιακού φορτιστή 11 kW για να φορτίσει πλήρως ή 3 ώρες και 30 λεπτά μέσω του προαιρετικού φορτιστή 22 kW. Σε έναν σταθμό φόρτισης DC, το ηλεκτρικό SUV μπορεί να δεχτεί φόρτιση έως και 130 kW, από 10-80% εντός μόλις 30 λεπτά.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η κατανάλωση του μοντέλου είναι 15,5 kWh/1o0km, που σημαίνει πως αν φορτίζουμε σπίτι με μέση τιμή κιλοβατώρας τα 20 λεπτά, τότε το κόστος για κάθε 100 km ανέρχεται σε 3,10 ευρώ.

Από πλευράς εξοπλισμού το μοντέλο διαθέτει έναν πληρέστατο κατάλογο, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, Parking Assistant, κάμερα οπισθοπορείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων με οθόνες 10,25 ιντσών και 10,7 ιντσών κ.α. Στο εξωτερικό οι μεγαλύτερες αλλαγές παρατηρούνται στην ανανεωμένη εμπρόσθια μάσκα, που φέρει ένα νέο μοτίβο.

Πόσο κοστίζει;

Η εισαγωγική έκδοση της αμιγώς ηλεκτρικής BMW iX1 ξεκινά από τις 47.950€, μια τιμή που την καθιστά σημαντικά φθηνότερο από τον άμεσο, Γερμανικό ανταγωνισμό της. Ο εξοπλισμός της βασικής έκδοσης περιλαμβάνει:

Εξωτερική σχεδίαση

Προβολείς LED και πίσω φώτα LED

Ζάντες ελαφρού κράματος 17″

Αυτόματη λειτουργία πόρτας χώρου αποσκευών

Εσωτερική σχεδίαση

BMW Live Cockpit Plus με κυρτή Οθόνη

Λογισμικό BMW Operating System 9 με λειτουργία πλοήγησης

Αυτόματος κλιματισμός, με έλεγχο 2 ζωνών και αεραγωγούς πίσω χώρου

Σπορ δερμάτινο τιμόνι

Σύστημα φόρτωσης 40:20:40 με ρύθμιση κλίσης πλάτης καθίσματος

Πακέτο φωτισμού

Μετάδοση κίνησης/ανάρτηση

BMW My Modes: PERSONAL, SPORT, EFFICIENT

Φόρτιση

Καλώδιο ταχείας φόρτισης (Mode 3) για δημόσια φόρτιση

Κάρτα BMW Charging για πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο φόρτισης με ελκυστικούς και διαφανείς όρους

Φόρτιση AC (έως 11 kW ), φόρτιση DC (έως 130 kW)

Υποστήριξη οδηγού