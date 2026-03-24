Νέα βασική έκδοση για το SUV της Renault στην Ελλάδα – Τιμή από 20.900 ευρώ

Σε μια περίοδο όπου η τιμή καθορίζει την αγορά, η Renault έρχεται να δώσει ξανά νόημα στο value for money με μια νέα βασική έκδοση.

Η Renault επανατοποθετεί το Captur στην ελληνική αγορά με μια κίνηση που έχει πραγματικό βάθος. Σε μια περίοδο όπου τα B-SUV ανεβαίνουν συνεχώς σε τιμές, το γεγονός ότι η είσοδος στη γκάμα ξεκινά από 20.900 ευρώ αλλάζει την εικόνα. Και το σημαντικό δεν είναι μόνο το νούμερο, αλλά το τι παίρνεις πίσω από αυτό.

Η είσοδος στον κόσμο του Renault Captur γίνεται με τον 1.2 TCe turbo κινητήρα των 115 ίππων, στην έκδοση evolution, με τιμή 20.900 €. Πρόκειται για έναν κινητήρα που δεν κυνηγά εντυπώσεις, αλλά ουσία. Με 190 Nm ροπής και γραμμική λειτουργία, κινεί το Captur με άνεση, είτε μέσα στην πόλη είτε σε πιο ανοιχτές διαδρομές. Η κατανάλωση παραμένει σε λογικά επίπεδα, κοντά στα 6 λίτρα, κάτι που τον καθιστά ιδανικό για καθημερινή χρήση. Είναι η έκδοση που απευθύνεται σε εκείνον που θέλει να μπει στην κατηγορία των SUV χωρίς να ξεφύγει οικονομικά, αλλά χωρίς να αισθανθεί ότι κάνει συμβιβασμούς.

Εδώ βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον σημείο. Η Renault δεν αντιμετωπίζει την έκδοση εισόδου ως μια “υποχρεωτική” επιλογή. Το Captur από τη βάση του είναι πλήρες. Η παρουσία συστημάτων ασφαλείας όπως αυτόματο φρενάρισμα, διατήρηση λωρίδας και αναγνώριση σημάτων δημιουργεί ένα περιβάλλον που καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες απαιτήσεις. Δεν χρειάζεται να ανεβείς επίπεδο για να αισθανθείς ασφαλής. Στο εσωτερικό, η εικόνα είναι ακόμα πιο δυνατή. Η μεγάλη οθόνη 10,4 ιντσών, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και η ασύρματη συνδεσιμότητα φέρνουν το Captur πιο κοντά σε premium λογική, τουλάχιστον σε επίπεδο εμπειρίας χρήσης.

Η γκάμα του Renault Captur είναι από τις πιο ολοκληρωμένες στην κατηγορία και αυτό φαίνεται καθαρά στη διαβάθμιση των εκδόσεων. Η βάση είναι το TCe 115 evolution στα 20.900 €, που αποτελεί την πιο προσιτή επιλογή. Από εκεί και πάνω, το Captur αποκτά πιο οικονομικό χαρακτήρα με τις εκδόσεις Eco-G 100, που συνδυάζουν βενζίνη και LPG, με τιμές από 21.700 € για την evolution plus και 22.900 € για την techno. Στη συνέχεια, η γκάμα περνά σε υβριδικές λύσεις. Το Full Hybrid E-Tech 160 evolution plus ξεκινά από 25.550 €, ενώ η πιο πλούσια έκδοση techno φτάνει τα 27.100 €. Παράλληλα, υπάρχει και η έκδοση Hybrid 140 EDC techno στα 25.900 €, που προσφέρει αυτόματο κιβώτιο και πιο ομαλή λειτουργία. Αυτό που καταφέρνει η Renault είναι να δημιουργήσει μια κλιμακωτή γκάμα που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, χωρίς να σε βγάζει εκτός λογικής τιμής.

Η προσέγγιση της Renault στους κινητήρες είναι ξεκάθαρη. Δεν προσφέρει μία λύση για όλους, αλλά πολλές επιλογές. Ο TCe 115 είναι η πιο ισορροπημένη επιλογή για καθημερινή χρήση. Ο Eco-G 100 απευθύνεται σε όσους θέλουν χαμηλό κόστος καυσίμου, αξιοποιώντας το LPG. Από εκεί και πέρα, οι υβριδικές εκδόσεις ανεβάζουν το επίπεδο. Το Hybrid 140 EDC φέρνει αυτόματο κιβώτιο και καλύτερη ομαλότητα, ενώ το Full Hybrid E-Tech 160 είναι το πιο προηγμένο σύνολο της γκάμας. Με 160 ίππους συνδυαστικά και κατανάλωση που πέφτει αισθητά, προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία, πιο κοντά στην ηλεκτροκίνηση, χωρίς την ανάγκη φόρτισης.

Το Captur δεν αλλάζει τη φιλοσοφία του στο κομμάτι της πρακτικότητας. Παραμένει ένα από τα πιο έξυπνα SUV της κατηγορίας. Το μετακινούμενο πίσω κάθισμα είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά, επιτρέποντας να προσαρμόσεις τον χώρο ανάλογα με τις ανάγκες σου. Οι αποσκευές μπορούν να φτάσουν σε πολύ καλά επίπεδα, ενώ η καμπίνα παραμένει άνετη για επιβάτες. Στην πράξη, είναι ένα αυτοκίνητο που εξυπηρετεί την καθημερινότητα χωρίς να σε περιορίζει.

Τι κρατάμε;