Νέο Citroen C5 Aircross: Αναλυτικά όλες οι εκδόσεις και οι τιμές στην Ελλάδα

Η Citroen συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην κατηγορία των μεσαίων SUV και το νέο Citroen C5 Aircross αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη της πρόταση μέχρι σήμερα.

Με ανανεωμένη σχεδίαση, πλήρως εξηλεκτρισμένη γκάμα κινητήρων, αναβαθμισμένη τεχνολογία και έμφαση στην κορυφαία άνεση κύλισης, το γαλλικό C-SUV έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας στην Ελλάδα. Το μοντέλο διατίθεται σε Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, ενώ η τιμολογιακή του πολιτική το τοποθετεί στην «καρδιά» της κατηγορίας C-SUV, απέναντι σε ισχυρούς ανταγωνιστές.

Το νέο Citroen C5 Aircross υιοθετεί τη νεότερη σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει χάρη στη νέα LED φωτιστική υπογραφή, τη φαρδύτερη μάσκα και τις καθαρές, γεωμετρικές γραμμές που ενισχύουν τη δυναμική εικόνα. Στο πλάι, οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και οι έντονες καμπύλες αναδεικνύουν τον οικογενειακό χαρακτήρα, ενώ πίσω τα ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα και οι πιο τονισμένοι ώμοι χαρίζουν μεγαλύτερη οπτική στιβαρότητα. Δεν επιδιώκει ακραία σπορ εικόνα. Αντίθετα, ποντάρει σε κομψότητα, ισορροπία και αίσθηση ποιοτικής κατασκευής.

Εκεί που το Citroen C5 Aircross ξεχωρίζει πραγματικά είναι στο εσωτερικό. Η φιλοσοφία Advanced Comfort παραμένει βασικός άξονας σχεδίασης, με καθίσματα πολλαπλών στρώσεων αφρού που προσφέρουν εξαιρετική στήριξη σε μεγάλες αποστάσεις. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων και η κεντρική οθόνη infotainment συγκεντρώνουν τις βασικές λειτουργίες, ενώ η εργονομία παραμένει απλή και φιλική για καθημερινή χρήση. Οι χώροι για επιβάτες είναι άνετοι, με μεγάλο μεταξόνιο και πρακτικές λύσεις αποθήκευσης. Το πορτμπαγκάζ διατηρεί την ευελιξία που περιμένει κανείς από ένα οικογενειακό SUV, καθιστώντας το μοντέλο ιδανικό για ταξίδια και καθημερινές ανάγκες.

Η γκάμα κινητήρων του Citroen C5 Aircross είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Hybrid 145 PS

Η βασική υβριδική έκδοση αποδίδει 145 ίππους και συνδυάζει θερμικό κινητήρα με ηλεκτρική υποβοήθηση. Στην πράξη προσφέρει ομαλή λειτουργία στην πόλη, μειωμένη κατανάλωση και χαμηλότερες εκπομπές CO2. Είναι η πιο ισορροπημένη επιλογή για όσους θέλουν εξηλεκτρισμό χωρίς να μπουν στη διαδικασία φόρτισης.

Plug-in Hybrid 195 PS

Η plug-in hybrid έκδοση ανεβάζει την απόδοση στους 195 ίππους και επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση για καθημερινές διαδρομές. Η δυνατότητα φόρτισης δίνει σημαντικό πλεονέκτημα σε κατανάλωση και εταιρική χρήση, ενώ οι επιδόσεις είναι αισθητά πιο ζωηρές.

Αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις

Για πρώτη φορά, το Citroen C5 Aircross διατίθεται και ως πλήρως ηλεκτρικό SUV, με δύο επιλογές ισχύος:

210 PS Comfort Range

230 PS Long Range

Η έκδοση Long Range προσφέρει αυξημένη αυτονομία και απευθύνεται σε όσους διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Η επιτάχυνση είναι άμεση, η λειτουργία απόλυτα αθόρυβη και η οδηγική εμπειρία ιδιαίτερα πολιτισμένη.

Η δομή εξοπλισμού είναι σαφής και κλιμακωτή.

YOU

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει πλήρες πακέτο συστημάτων ασφαλείας, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύγχρονη συνδεσιμότητα και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης.

PLUS

Η μεσαία έκδοση προσθέτει αναβαθμισμένο infotainment, περισσότερα στοιχεία αισθητικής και βελτιωμένο επίπεδο εξοπλισμού τεχνολογίας.

MAX

Η κορυφαία έκδοση περιλαμβάνει πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό, premium λεπτομέρειες στο εσωτερικό και ολοκληρωμένο πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.

Η τιμολογιακή πολιτική του Citroen C5 Aircross καλύπτει διαφορετικά επίπεδα εξοπλισμού και τεχνολογίας.

Hybrid 145 PS

YOU: 31.000 €

PLUS: 33.500 €

MAX: 37.000 €

Plug-in Hybrid 195 PS

PLUS: 46.000 €

MAX: 49.900 €

Electric 210 PS (Comfort Range)

YOU: 41.000 €

PLUS: 42.600 €

MAX: 46.000 €

Electric 230 PS (Long Range)

PLUS: 48.900 €

MAX: 52.000 €

Η βασική τιμή εκκίνησης στα 31.000 € το τοποθετεί ανταγωνιστικά στην κατηγορία των υβριδικών C-SUV, ενώ οι ηλεκτρικές εκδόσεις απευθύνονται σε αγοραστές που θέλουν πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Το μοντέλο εξοπλίζεται με πλήρη γκάμα ADAS συστημάτων, όπως:

Adaptive Cruise Control

Lane Keeping Assist

Active Safety Brake

Blind Spot Monitoring

Traffic Sign Recognition

Η συνολική εικόνα είναι αυτή ενός SUV που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια, την άνεση και την τεχνολογική πληρότητα.

Το Citroen C5 Aircross δεν επιδιώκει να είναι το πιο σπορ της κατηγορίας. Αντίθετα, επενδύει στην κορυφαία ποιότητα κύλισης, στη φιλικότητα προς τον οδηγό και στη συνολική εμπειρία άνεσης. Με πλήρη εξηλεκτρισμένη γκάμα, σύγχρονο εξοπλισμό και ανταγωνιστική τιμή, το μοντέλο αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στη μεσαία κατηγορία SUV στην Ελλάδα.

