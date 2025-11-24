quattroruote-icon
Νέο FIAT 500 Hybrid: Πρώτες τιμές στην Ευρώπη – Κάτω από 17.000 ευρώ;

ΔΕΥΤΕΡΑ | 24.11.2025
Στέλιος Παππάς
Το νέο FIAT 500 Hybrid ξεκινά παραγωγή στο Τορίνο. Δες εκδόσεις, εξοπλισμό και τις πρώτες ευρωπαϊκές τιμές — από 16.950 € στην Ιταλία.

Η FIAT «ξαναγεννά» το 500 σε ήπια υβριδική μορφή, πάνω στη σύγχρονη πλατφόρμα του 500e, με χειροκίνητο 6 σχέσεων κιβώτιο και αμάξωμα hatchback ή cabrio. Η παραγωγή ξεκινά στο Mirafiori, με ετήσιο ρυθμό 100.000 αυτοκινήτων, ώστε να καλύψει την αυξημένη ζήτηση στην Ευρώπη.

Σχεδίαση & εσωτερικό

Εξωτερικά, το 500 Hybrid μοιάζει αρκετά με το 500e. Η βασική οπτική διαφορά είναι η νέα εμπρός μάσκα με αεραγωγούς για την ψύξη του θερμικού κινητήρα. Μέσα στην καμπίνα, το ταμπλό υιοθετεί τη «γλώσσα» του 500e με μεγάλη κεντρική οθόνη 10,25” Uconnect και περισσότερο πρακτικό αποθηκευτικό χώρο. Ο επιλογέας ταχυτήτων έχει μετακινηθεί ψηλά, δίπλα στο τιμόνι, θυμίζοντας τη διάταξη του προηγούμενου βενζινοκίνητου 500.

Υβριδική τεχνολογία & αποδοτικότητα

Το σύνολο συνδυάζει τον γνωστό τρικύλινδρο 1.0 με ένα μικρό ηλεκτροκινητήρα 12V. Η ισχύς φτάνει τους 65 PS, με 0–100 km/h σε 16,2 s. Η μέση κατανάλωση ανακοινώνεται στα 5,3 l/100 km και οι εκπομπές στα 120 g/km CO₂, τιμή που τοποθετεί το μοντέλο ευνοϊκά φορολογικά σε αρκετές αγορές.

Εκδόσεις & εξοπλισμός (ενδεικτικά)

Η γκάμα περιλαμβάνει βασικές και πλουσιότερες εκδόσεις, με σταθερό κορμό εξοπλισμού που περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα 7″, Keyless Go, Cruise Control, αισθητήρες οπισθοπορίας και ηλεκτρικό χειρόφρενο. Ανάλογα με την έκδοση, προστίθενται:

  • Full LED φώτα, ζάντες 16″–17″ , κάμερα οπισθοπορίας υψηλής ανάλυσης.

  • Ειδικές επενδύσεις/ραφές (π.χ. Torino, Icon, La Prima), αυτόματος κλιματισμός, πλοήγηση στο Uconnect 10,25” και wireless Apple CarPlay/Android Auto.

Πρώτες τιμές στην Ευρώπη – «κάτω από 17.000 €;»

  • Ιταλία

    • Promo από 16.950 € (μέχρι 30/11/2025, με χρηματοδότηση/απόσυρση όπου ισχύει).

    • Τιμοκατάλογος: από 19.900 € (Pop), 20.900 € Torino, 21.400 € Icon, 24.400 € La Prima.

  • Γαλλία

    • Από 18.400 € (Pop).

    • Icon & Torino ανακοινώνονται 19.900 €, ενώ η κορυφαία La Prima 22.900 €.

Γιατί έχει σημασία

Το 500 Hybrid είναι ένα σπάνιο «ανάποδο» τεχνικό εγχείρημα από ηλεκτρικό, σε θερμικό-υβριδικό. Η FIAT αξιοποίησε το σύγχρονο design/ηλεκτρονική αρχιτεκτονική του 500e για να προσφέρει ένα πιο προσιτό 500 με χαμηλή κατανάλωση. Έτσι, καλύπτει όσους θέλουν το στιλ και την τεχνολογία του 500e, αλλά με απλότητα χρήσης και κόστος κτήσης/χρήσης θερμικού.

Τι να περιμένουμε για Ελλάδα

Εμπορικές λεπτομέρειες για τη χώρα μας (έκδοσεις/εξοπλισμοί/διαθεσιμότητα/τιμές) θα αποσαφηνιστούν από τον επίσημο εισαγωγέα. Με βάση τον ευρωπαϊκό χάρτη, αναμένουμε δομή γκάμας αντίστοιχη με Pop, Torino, Icon και κορυφαία έκδοση με LED, κάμερα και 17″ ζάντες. Θα επιστρέψουμε με αναλυτικό ελληνικό τιμοκατάλογο και σύγκριση χρηματοδοτικών όταν ανακοινωθούν.

Τι κρατάμε;

  • Τιμή-κλειδί: Από 16.950 € στην Ιταλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη ξεκινά γύρω στις 18–20 χιλ. €.

  • Τεχνολογία: ήπια υβριδικό με 65 PS, 5,3 l/100 km, 120 g/km CO₂, με χειροκίνητο 6άρι.

  • Εξοπλισμός: Uconnect 10,25”, ψηφιακό 7”, προχωρημένα ADAS, LED και πλούσιες εκδόσεις (Icon, Torino).

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα – Τιμές

Πρώτη Δοκιμή Changan Deepal S05: Κοστίζει όσο ένα θερμικό C-SUV, προσφέρει πολλά περισσότερα και 272 ίππους

Skoda Karoq Sportline: 5 λόγοι που είναι το απόλυτο σπορτίφ C-SUV

Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
