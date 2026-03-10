quattroruote-icon
Νέο KIA Sportage: Όλες οι εκδόσεις του αποκλειστικά υβριδικού SUV στην Ελλάδα – Τιμές

ΤΡΙΤΗ | 10.03.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
neo-kia-sportage-oles-oi-ekdoseis-tou-apokleistika-yvridikou-suv-stin-ellada-times-795462

Το KIA Sportage επιστρέφει για το 2026 σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς, εκεί όπου τα οικογενειακά SUV αποτελούν πλέον την πρώτη επιλογή για πολλούς αγοραστές.

Με σύγχρονη σχεδίαση, πλούσια τεχνολογία και έμφαση στις υβριδικές λύσεις, το κορεατικό μοντέλο συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους βασικούς παίκτες στην κατηγορία. Η νέα έκδοση του KIA Sportage συνεχίζει να τοποθετείται στον πυρήνα της κατηγορίας των C-SUV, προσφέροντας μεγάλους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό και μια ευρεία γκάμα κινητήρων που πλέον δίνουν σαφές προβάδισμα στις υβριδικές εκδόσεις. Η ελληνική αντιπροσωπεία ανακοίνωσε ήδη τις τιμές για όλες τις εκδόσεις του μοντέλου, με την βασική να ξεκινά από 30.990 ευρώ.

Από την πρώτη στιγμή που το αντικρίζεις, το KIA Sportage ξεχωρίζει για τη σχεδίασή του. Το μοντέλο ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία της κορεατικής μάρκας, με δυναμικές γραμμές και έντονα φωτιστικά σώματα που δημιουργούν μια πολύ αναγνωρίσιμη εικόνα στο δρόμο. Το εμπρός μέρος χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη μάσκα και τα χαρακτηριστικά LED φωτιστικά σώματα, ενώ το προφίλ αναδεικνύει το μήκος του αμαξώματος και τις μεγάλες ζάντες που ενισχύουν τον SUV χαρακτήρα. Στο πίσω μέρος, τα λεπτά φωτιστικά σώματα ενώνονται οπτικά μεταξύ τους δημιουργώντας μια μοντέρνα και τεχνολογική εικόνα. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV που δείχνει πιο premium από ποτέ και καταφέρνει να ξεχωρίζει εύκολα μέσα στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία.

Στο εσωτερικό, το KIA Sportage δίνει μεγάλη έμφαση στην τεχνολογία αλλά και στην πρακτικότητα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων συνδυάζεται με την μεγάλη οθόνη του infotainment, δημιουργώντας μια ενιαία ψηφιακή επιφάνεια που δίνει στο ταμπλό μια σύγχρονη αισθητική. Η ποιότητα των υλικών βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο για την κατηγορία, ενώ η εργονομία παραμένει ένα από τα δυνατά σημεία του μοντέλου. Οι χώροι για επιβάτες και αποσκευές είναι επίσης από τους κορυφαίους της κατηγορίας, κάτι που επιβεβαιώνει τον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου. Παράλληλα, το KIA Sportage εξοπλίζεται με μια πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, τα οποία ενισχύουν τόσο την ασφάλεια όσο και την άνεση στα μεγάλα ταξίδια.

Το σημαντικότερο στοιχείο στη νέα γκάμα του KIA Sportage είναι το πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης. Στην έκδοση Full Hybrid, το μοντέλο χρησιμοποιεί έναν τετρακύλινδρο turbo κινητήρα 1.6 λίτρων που συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 239 ίππους, ενώ η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων. Το σύστημα προσφέρεται τόσο σε δικίνητες (2WD) όσο και σε τετρακίνητες (4WD) εκδόσεις, δίνοντας στον αγοραστή τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε οικονομία και μεγαλύτερες δυνατότητες κίνησης σε δύσκολες συνθήκες. Το υβριδικό σύστημα επιτρέπει στο KIA Sportage να κινείται συχνά ηλεκτρικά μέσα στην πόλη, μειώνοντας την κατανάλωση και τις εκπομπές ρύπων. Παράλληλα, η συνολική απόδοση εξασφαλίζει πολύ καλές επιδόσεις για ένα οικογενειακό SUV.

Η γκάμα του KIA Sportage στην ελληνική αγορά είναι αρκετά εκτεταμένη και καλύπτει διαφορετικές ανάγκες εξοπλισμού και μετάδοσης.  Η βασική έκδοση με κινητήρα 1.6T 150 ίππων και χειροκίνητο κιβώτιο ξεκινά από 30.990 ευρώ στην έκδοση Platinum. Η επόμενη έκδοση Titanium με τον ίδιο κινητήρα και κιβώτιο κοστίζει 33.490 ευρώ, ενώ η έκδοση με αυτόματο κιβώτιο 7DCT ξεκινά από 32.990 ευρώ στην έκδοση Platinum και φτάνει τις 35.490 ευρώ στην έκδοση Titanium. Στη συνέχεια, η γκάμα περιλαμβάνει και mild hybrid diesel εκδόσεις με κινητήρα 1.6D 136 ίππων, με τιμές που ξεκινούν από 31.490 ευρώ και φτάνουν έως 35.990 ευρώ, ανάλογα με τον εξοπλισμό και το κιβώτιο.

Το ενδιαφέρον όμως στρέφεται κυρίως στις εκδόσεις Full Hybrid. Η βασική υβριδική έκδοση 1.6T 239PS 6AT 2WD Full Hybrid Platinum κοστίζει 34.990 ευρώ. Η έκδοση Titanium ανεβαίνει στις 37.490 ευρώ, ενώ η πιο σπορτίφ GT-Line φτάνει τις 42.490 ευρώ. Για όσους θέλουν τετρακίνηση, το KIA Sportage 1.6T 239PS 6AT 4WD Full Hybrid Platinum ξεκινά από 37.490 ευρώ, συνεχίζει στις 39.990 ευρώ στην Titanium και κορυφώνεται στις 44.990 ευρώ στην κορυφαία GT-Line.

Όλες οι εκδόσεις συνοδεύονται από την γνωστή 7ετή εργοστασιακή εγγύηση της Kia, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μάρκας στην αγορά.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Τι κρατάμε

  • • Το KIA Sportage συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο ολοκληρωμένα οικογενειακά SUV της κατηγορίας.
  • • Η υβριδική έκδοση των 239 ίππων συνδυάζει επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση.
  • • Η γκάμα εκδόσεων είναι ιδιαίτερα πλούσια, με επιλογές 2WD και 4WD.
  • • Η τιμή εκκίνησης των 30.990 ευρώ το κρατά ανταγωνιστικό στην κατηγορία των C-SUV.
  • • Η 7ετής εργοστασιακή εγγύηση παραμένει ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του μοντέλου.

#Kia#KIA sportage
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
