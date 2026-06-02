Νέο Opel Astra: Αναλυτικά τιμές και εξοπλισμός για όλη τη γκάμα

Το νέο Opel Astra ήρθε στην Ελλάδα με hybrid, diesel, plug-in hybrid και ηλεκτρική έκδοση. Αναλυτικά τιμές και εξοπλισμός.

Το νέο Opel Astra είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με μια από τις πιο πλήρεις γκάμες κινητήρων στην κατηγορία των μικρομεσαίων. Η Opel διατηρεί τη λογική της «ελευθερίας επιλογής», προσφέροντας το Astra με 48V hybrid, diesel, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής δεν καλείται να επιλέξει μόνο επίπεδο εξοπλισμού, αλλά και τεχνολογία κίνησης ανάλογα με τη χρήση του. Από το πιο προσιτό diesel Astra των 25.900 ευρώ, μέχρι το ηλεκτρικό Astra Electric των 44.100 ευρώ, η γκάμα καλύπτει οδηγούς που κάνουν πολλά χιλιόμετρα, όσους θέλουν χαμηλή κατανάλωση χωρίς φόρτιση, αλλά και εκείνους που θέλουν να περάσουν σε ηλεκτρική μετακίνηση.

Από 25.900 ευρώ το νέο Opel Astra

Η τιμή εκκίνησης του νέου Opel Astra στην Ελλάδα διαμορφώνεται στις 25.900 ευρώ και αφορά την έκδοση Astra 1.5 Diesel 130 PS AT8 στο βασικό επίπεδο εξοπλισμού.

Η 48V hybrid έκδοση των 145 PS ξεκινά από τις 27.200 ευρώ, στο επίπεδο εξοπλισμού Edition, ενώ η plug-in hybrid έκδοση των 196 PS ξεκινά από τις 43.500 ευρώ. Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση των 156 PS ξεκινά από τις 44.100 ευρώ.

Η γκάμα διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα εξοπλισμού: Astra, Edition και GS. Δεν είναι όλοι οι κινητήρες διαθέσιμοι σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού, καθώς ο βασικός εξοπλισμός Astra συνδυάζεται μόνο με τον diesel κινητήρα, ενώ οι Hybrid, Plug-in Hybrid και Electric ξεκινούν από το επίπεδο Edition.

Αναλυτικά οι τιμές του νέου Opel Astra

Κινητήρας Astra Edition GS Hybrid 1.2 Turbo 145 PS e-DCT6 – 27.200 € 29.400 € 1.5 Diesel 130 PS AT8 25.900 € 26.900 € 28.400 € Plug-in Hybrid 196 PS – 43.500 € 46.000 € Electric 156 PS – 44.100 € 47.000 €

Οι κινητήρες του νέου Opel Astra

Η γκάμα ξεκινά με το Astra Hybrid 48V, που συνδυάζει turbo βενζινοκινητήρα 1,2 λίτρων, ηλεκτρική υποβοήθηση και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη e-DCT6. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 145 PS, ενώ η μέση κατανάλωση κυμαίνεται στα 4,9-5,1 lt/100 km, σύμφωνα με την Opel.

Για όσους κάνουν πολλά χιλιόμετρα, παραμένει διαθέσιμος ο 1.5 diesel των 130 PS και 300 Nm, αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων. Η μέση κατανάλωση ανακοινώνεται επίσης στα 4,9-5,1 lt/100 km, με το diesel να παραμένει μια λογική επιλογή για χρήση σε ταξίδι και αυτοκινητόδρομο.

Στην κορυφή της θερμικής/εξηλεκτρισμένης γκάμας βρίσκεται το Astra Plug-in Hybrid των 196 PS και 360 Nm, με μπαταρία 17 kWh και ηλεκτρική αυτονομία έως 84 km WLTP. Σε αστικό κύκλο, η Opel αναφέρει έως 101 km αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης.

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Astra Electric αποδίδει 156 PS και 270 Nm, με μπαταρία 58 kWh και ωφέλιμη χωρητικότητα 55 kWh. Η αυτονομία φτάνει έως τα 454 km WLTP, ενώ η φόρτιση σε DC ταχυφορτιστή έως 100 kW επιτρέπει φόρτιση από 20% έως 80% σε περίπου 32 λεπτά.

Βασικός εξοπλισμός Astra

Το βασικό επίπεδο εξοπλισμού του νέου Opel Astra διατίθεται στην ελληνική αγορά με τον diesel κινητήρα και προσφέρει ήδη ένα αρκετά πλήρες πακέτο για την κατηγορία.

Στο εσωτερικό περιλαμβάνει εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats οδηγού και συνοδηγού με 6 ρυθμίσεις, υφασμάτινη ταπετσαρία από ανακυκλωμένα υλικά, διαιρούμενο και αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα 60/40, ηλεκτρικό χειρόφρενο, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω, αισθητήρα βροχής και φωτισμό LED στην καμπίνα.

Στο κομμάτι της τεχνολογίας, το Astra διαθέτει Pure Panel με οθόνη ενημέρωσης οδηγού 10 ιντσών και έγχρωμη οθόνη αφής 10 ιντσών, ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, Bluetooth, DAB+, 6 ηχεία και θύρα USB-C. Ο κλιματισμός είναι μονοζωνικός, ενώ οι εξωτερικοί καθρέπτες είναι θερμαινόμενοι και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι.

Εξωτερικά, το μοντέλο διαθέτει φωτιζόμενο Opel Vizor και φωτιζόμενο Opel Blitz, μαύρο περίγραμμα πλευρικών παραθύρων και ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών Admiral Diamond Cut Gloss Black.

Στην ασφάλεια, ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει Safety Pack με Adaptive Cruise Control, σύστημα ανίχνευσης κόπωσης οδηγού, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων, αναγνώριση σημάτων ορίων ταχύτητας και προειδοποίηση προσοχής οδηγού με κάμερα παρακολούθησης.

Υπάρχουν επίσης κλήση έκτακτης ανάγκης και βλάβης, αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί και οροφής, ISOFIX στα πίσω εξωτερικά καθίσματα, ABS, ESP, TCPlus, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, προβολείς LED και σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών.

Τι προσθέτει η έκδοση Edition

Η έκδοση Edition ανεβάζει τον εξοπλισμό σε επίπεδο που ταιριάζει περισσότερο σε όσους θέλουν πιο ολοκληρωμένο πακέτο άνεσης και εμφάνισης.

Σε σχέση με τη βασική έκδοση, προσθέτει ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών Kadett Diamond Cut στις εκδόσεις Hybrid, diesel και Plug-in Hybrid. Στο Electric, οι ζάντες είναι 18 ιντσών Rekord Diamond Cut.

Σημαντική προσθήκη είναι το Tech Pack, που περιλαμβάνει Keyless Entry & Start και κάμερα οπισθοπορείας 180 μοιρών. Πρόκειται για εξοπλισμό που έχει άμεση πρακτική αξία στην καθημερινότητα, ειδικά στην πόλη.

Στις εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, το Edition προσθέτει και τον απαραίτητο εξοπλισμό φόρτισης. Στο Plug-in Hybrid περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης Mode 2 και μονοφασικός on-board charger 7,4 kW, ενώ στο Electric περιλαμβάνεται καλώδιο Mode 3, τριφασικός on-board charger 11 kW, αντλία θερμότητας, αναγεννητικό σύστημα πέδησης και ενεργός προειδοποιητικός ήχος για πεζούς.

Τι προσθέτει η έκδοση GS

Η έκδοση GS είναι η πιο πλούσια και πιο σπορτίφ επιλογή της γκάμας. Σε σχέση με την Edition, προσθέτει εργονομικά Intelli-Seats με θήκες στις πλάτες, κάθισμα οδηγού AGR 10 ρυθμίσεων με οσφυϊκή υποστήριξη και επεκτεινόμενο στήριγμα μηρών, καθώς και ταπετσαρία PVC “Bird” από ανακυκλωμένα υλικά σε μαύρο/γκρι.

Στο εσωτερικό προστίθενται κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός, Pure Panel PRO με δύο θύρες USB-C, ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης, διζωνικός κλιματισμός, πολυχρωματικός LED φωτισμός θυρών με 8 αποχρώσεις και προσκέφαλα 4 θέσεων εμπρός.

Εξωτερικά, η GS ξεχωρίζει από τη μαύρη οροφή, τα φιμέ πίσω και πλαϊνά κρύσταλλα, καθώς και τους θερμαινόμενους, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και αναδιπλούμενους εξωτερικούς καθρέπτες με λειτουργία μνήμης.

Σε επίπεδο εμφάνισης, οι Hybrid, diesel και PHEV εκδόσεις GS διαθέτουν ζάντες 17 ιντσών Kadett Diamond Cut, ενώ το Astra Electric GS διατηρεί τις ζάντες 18 ιντσών Rekord Diamond Cut.

Σύγκριση βασικού εξοπλισμού ανά έκδοση

Εξοπλισμός Astra Edition GS Pure Panel με δύο οθόνες 10” Ναι Ναι – Pure Panel PRO με δύο θύρες USB-C – – Ναι Ασύρματο Apple CarPlay / Android Auto Ναι Ναι Ναι Safety Pack Ναι Ναι Ναι Adaptive Cruise Control Ναι Ναι Ναι Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω Ναι Ναι Ναι Κάμερα οπισθοπορείας 180° – Ναι Ναι Keyless Start Ναι – – Keyless Entry & Start – Ναι Ναι Μονοζωνικός κλιματισμός Ναι Ναι – Διζωνικός κλιματισμός – – Ναι Ηλεκτροχρωματικός εσωτερικός καθρέπτης – – Ναι Φιμέ πίσω και πλαϊνά κρύσταλλα – – Ναι Μαύρη οροφή – – Ναι Πολυχρωματικός LED φωτισμός θυρών – – Ναι Ζάντες 16” Ναι – – Ζάντες 17” – Ναι Ναι Ζάντες 18” – Electric Electric

Προαιρετικός εξοπλισμός

Η Opel προσφέρει αρκετά πακέτα προαιρετικού εξοπλισμού, ανάλογα με την έκδοση.

Στις εκδόσεις Astra και Edition, η ασύρματη επαγωγική φόρτιση κινητού κοστίζει 150 ευρώ, ενώ το Winter Pack κοστίζει 560 ευρώ και περιλαμβάνει θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι και κάθισμα οδηγού AGR με 10 ρυθμίσεις.

Το Comfort Pack κοστίζει 500 ευρώ και περιλαμβάνει φιμέ θερμομονωτικά πίσω κρύσταλλα, ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέφτη και κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός. Το Infotainment Pack κοστίζει 350 ευρώ και προσθέτει πλοήγηση, οθόνη 10 ιντσών, DAB+, ασύρματη φόρτιση κινητού και phone projection.

Στην έκδοση GS, ο προαιρετικός εξοπλισμός είναι πιο πλούσιος. Το Tech Pack κοστίζει 950 ευρώ και περιλαμβάνει Intelli-Lux HD και Drive Assist 1.0, με Side Blind Zone Alert, Lane Positioning Assist και Lane Centering Assist. Η γυάλινη συρόμενη ηλιοροφή κοστίζει 900 ευρώ, ενώ το Infotainment Pack με Navi, Intelli-HUD Head-Up Display, ασύρματη φόρτιση και θερμαινόμενο παρμπρίζ ThermaTec κοστίζει 1.200 ευρώ.

Υπάρχει επίσης Winter Pack για τη GS στα 400 ευρώ, Comfort Pack στα 250 ευρώ και προαιρετική ταπετσαρία ReNewKnit από ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο οικολογικό δέρμα στα 700 ευρώ, με θερμαινόμενα καθίσματα, AGR λειτουργίες, μασάζ, θερμαινόμενο τιμόνι και πίσω υποβραχιόνιο.

Πίνακας βασικών προαιρετικών πακέτων

Προαιρετικός εξοπλισμός Astra Edition GS Ασύρματη επαγωγική φόρτιση κινητού 150 € 150 € 150 € Winter Pack 560 € 560 € 400 € Comfort Pack 500 € 500 € 250 € Infotainment Pack 350 € 350 € 1.200 € Tech Pack με Intelli-Lux HD / Drive Assist 1.0 – – 950 € Γυάλινη συρόμενη ηλιοροφή – – 900 € Ταπετσαρία ReNewKnit με λειτουργία μασάζ – – 700 € Προετοιμασία χώρου αποσκευών / ρεζέρβας 20 € 20 € 20 €

Τι κρατάμε;