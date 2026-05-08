Νέο Peugeot 308: Η φθηνότερη έκδοση κάνει 1.000 km με ένα γέμισμα – Τιμή

Το νέο Peugeot 308 ξεκινά από 24.900 ευρώ με diesel κινητήρα 130 PS και υπόσχεται αυτονομία άνω των 1.000 km με ένα γέμισμα.

Το νέο Peugeot 308 είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα και η πιο προσιτή έκδοσή του έχει ένα στοιχείο που δύσκολα περνά απαρατήρητο. Δεν είναι ηλεκτρική, δεν είναι plug-in hybrid, ούτε η έκδοση με την πιο περίπλοκη τεχνολογία. Είναι η diesel 1.5 BlueHDi 130 PS EAT8 Style, η οποία χάρη στην τρέχουσα προωθητική ενέργεια ξεκινά από 24.900 ευρώ και μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 km αυτονομίας με ένα γέμισμα.

Σε μια περίοδο όπου η αγορά στρέφεται όλο και περισσότερο στα εξηλεκτρισμένα σύνολα, η ύπαρξη μιας οικονομικής diesel έκδοσης παραμένει σημαντική για όσους κάνουν πολλά χιλιόμετρα. Ειδικά όταν η κατανάλωση που ανακοινώνει ο κατασκευαστής είναι 4,9 lt/100 km και το ρεζερβουάρ φτάνει τα 53 λίτρα.

Πάνω από 1.000 km με ένα γέμισμα

Η Peugeot ανακοινώνει για το νέο 308 1.5 BlueHDi 130 PS EAT8 μέση κατανάλωση 4,9 lt/100 km. Με δεδομένο ότι το ρεζερβουάρ έχει χωρητικότητα 53 λίτρων, η θεωρητική αυτονομία φτάνει περίπου τα 1.081 km.

Πρόκειται για ένα νούμερο που έχει πρακτική αξία, ειδικά για οδηγούς που ταξιδεύουν συχνά ή καλύπτουν πολλά χιλιόμετρα σε καθημερινή βάση. Στην πράξη, η αυτονομία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το φορτίο, την ταχύτητα, το προφίλ της διαδρομής και το οδηγικό στιλ. Ωστόσο, το συγκεκριμένο diesel σύνολο έχει δείξει και στο προηγούμενο 308 ότι μπορεί να κινηθεί σε πραγματικές συνθήκες με ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση.

Σε ταξίδι, με σταθερό ρυθμό και λογική χρήση του γκαζιού, δεν είναι απίθανο να δει κανείς τιμές κοντά στα 4,5 lt/100 km, κάτι που θα μπορούσε να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την πραγματική αυτονομία.

Η φθηνότερη έκδοση ξεκινά από 24.900 ευρώ

Το στοιχείο που κάνει την έκδοση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η τιμή. Η αρχική τιμή του νέου Peugeot 308 diesel δεν διαμορφώνεται στα 26.000 ευρώ, καθώς μέσω προωθητικής ενέργειας η έκδοση 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Style ξεκινά από 24.900 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι η πιο προσιτή έκδοση της γκάμας δεν είναι απλώς η φθηνότερη επιλογή, αλλά και αυτή που προσφέρει τη μεγαλύτερη αυτονομία. Σε μια κατηγορία όπου οι τιμές έχουν ανέβει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η ύπαρξη ενός C-segment hatchback με αυτόματο κιβώτιο, diesel κινητήρα και αυτονομία άνω των 1.000 km κάτω από τα 25.000 ευρώ αποκτά ιδιαίτερο εμπορικό ενδιαφέρον.

Diesel 130 PS με αυτόματο κιβώτιο EAT8

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο γνωστός 1.5 BlueHDi diesel κινητήρας, με ισχύ 130 PS. Συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο EAT8, δίνοντας έμφαση στην άνεση, στη χαμηλή κατανάλωση και στην ευκολία στην καθημερινή χρήση.

Σε αντίθεση με ένα plug-in hybrid, δεν χρειάζεται φόρτιση. Σε αντίθεση με ένα ηλεκτρικό, δεν απαιτεί στάση σε ταχυφορτιστή. Και σε σχέση με ένα βενζινοκίνητο ή mild hybrid σύνολο, παραμένει πιο αποδοτικό σε μεγάλες αποστάσεις.

Τι εξοπλισμό έχει η βασική έκδοση Style

Η έκδοση Style δεν λειτουργεί ως «γυμνή» βασική έκδοση. Σύμφωνα με τον εξοπλισμό της γκάμας, περιλαμβάνει στοιχεία που καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές ανάγκες.

Μεταξύ άλλων διαθέτει ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, Full LED προβολείς, αυτόματη εναλλαγή μεγάλης σκάλας, ψηφιακό πίνακα οργάνων, σύστημα Peugeot i-Connect, ασύρματο Mirror Screen, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό, Keyless Start, πίσω αισθητήρες στάθμευσης και πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης.

i-Cockpit και πιο ψηφιακή καμπίνα

Στο εσωτερικό, το 308 διατηρεί το γνωστό Peugeot i-Cockpit, με μικρό τιμόνι, ψηφιακό πίνακα οργάνων και κεντρική οθόνη αφής 10 ιντσών. Τα πέντε διαμορφώσιμα i-Toggles προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες, ενώ στις πλουσιότερες εκδόσεις ο ψηφιακός πίνακας αποκτά πιο προηγμένα 3D γραφικά.

Η Peugeot έχει δώσει έμφαση και στην εργονομία των καθισμάτων, με σπορ εμπρός καθίσματα πιστοποιημένα από τον οργανισμό AGR. Στις εκδόσεις Allure και GT μπορούν να προστεθούν λειτουργίες θέρμανσης και μασάζ, στοιχεία που ανεβάζουν αισθητά την αίσθηση άνεσης.

Πλήρης γκάμα κινητήρων

Το νέο 308 δεν περιορίζεται στο diesel. Η γκάμα του περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές τεχνολογικές επιλογές, ώστε να καλύπτει διαφορετικά προφίλ χρήσης.

Η έκδοση Hybrid 145 e-DCS6 αποδίδει 145 PS και προσφέρει κατανάλωση 4,7 lt/100 km, ενώ μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά σε αστικές συνθήκες έως και 50% του χρόνου, σύμφωνα με την Peugeot.

Η Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 συνδυάζει βενζινοκινητήρα 1.6 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολικά 195 PS. Η μπαταρία 17,2 kWh δίνει ηλεκτρική αυτονομία έως 85 km σε μικτό κύκλο WLTP ή έως 99 km σε αστικό περιβάλλον.

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση E-308 αποδίδει 156 PS και 270 Nm, διαθέτει μπαταρία 58,4 kWh και προσφέρει αυτονομία έως 450 km κατά WLTP. Περιλαμβάνει αντλία θερμότητας, τριφασικό φορτιστή 11 kW, ταχεία φόρτιση DC 100 kW και λειτουργία V2L.

Οι βασικές τιμές στην Ελλάδα

Οι αρχικές τιμές της γκάμας του νέου Peugeot 308 στην Ελλάδα διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση Τιμή 1.5 BlueHDi 130 EAT8 Style 24.900 € Hybrid 145 e-DCS6 Style 25.900 € Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 Style Plus 39.400 € E-308 156 PS Allure 34.500 €

Τι κρατάμε;