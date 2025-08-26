Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης με 0% επιτόκιο για τα δημοφιλή SUV που ήρθαν στην Ελλάδα

Η Omoda & Jaecoo προσφέρουν άτοκη χρηματοδότηση και σταθερές δόσεις για όλα τα μοντέλα τους, κάνοντας την απόκτηση νέου αυτοκινήτου πιο προσιτή από ποτέ

Οι Omoda & Jaecoo φέρνουν μια πραγματική αλλαγή στον τρόπο απόκτησης νέου αυτοκινήτου, παρουσιάζοντας ένα ολοκαίνουργιο πρόγραμμα χρηματοδότησης με μηδενικό επιτόκιο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την αξιοπιστία, την απλότητα και την οικονομική ελευθερία, ώστε κάθε οδηγός να μπορεί να απολαύσει το αυτοκίνητο που επιθυμεί, χωρίς το άγχος των πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Με αυτό το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, η εμπειρία αγοράς ενός νέου Omoda ή Jaecoo γίνεται πιο προσιτή και πιο ευέλικτη από ποτέ.

Όροι του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος

Το πρόγραμμα ξεχωρίζει για την απλότητά του, ενώ διατηρεί όλες τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας για τον πελάτη:

Προκαταβολή : από 35%

Διάρκεια δανείου : 12 έως και 60 μήνες

Επιτόκιο : 0,0% σταθερό (πλέον εισφοράς 0,60% Ν.128/75)

Δόσεις : σταθερές μηνιαίες καταβολές, χωρίς καμία επιβάρυνση από τόκους

Διαχειριστικά έξοδα: €280

Η έγκριση γίνεται μέσω μιας γρήγορης και απλής διαδικασίας, ενώ η χρηματοδότηση παρέχεται από τη Santander Consumer Finance, κατόπιν θετικής αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.

Πρόσθετα Οφέλη

Η Omoda & Jaecoo έχει μεριμνήσει ώστε το νέο πρόγραμμα να μην περιορίζεται μόνο στην οικονομική διευκόλυνση, αλλά να συνοδεύεται και από συμπληρωματικά προϊόντα προστασίας:

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Star Insurance : ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για κάθε οδηγό.

Ασφάλιση Προστασίας Δανείου: φροντίδα και σιγουριά για τους οικείους, αναλαμβάνοντας την αποπληρωμή του υπολειπόμενου ανεξόφλητου κεφαλαίου σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος.

Για ποια μοντέλα ισχύει

Το πρόγραμμα ισχύει για όλα τα διαθέσιμα μοντέλα της Omoda & Jaecoo στην ελληνική αγορά:

Omoda 5 – Το κομψό και δυναμικό crossover SUV με κινητήρα 1.6 TGDI και κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων στο Euro NCAP.

Omoda 5 EV – Η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή με αυτονομία έως 430 km (WLTP), 204 ίππους και κορυφαίες τεχνολογίες συνδεσιμότητας.

Jaecoo 7 – Το προηγμένο SUV με σχεδίαση premium χαρακτήρα, σύστημα AWD και πλούσιο πακέτο τεχνολογιών ασφάλειας και άνεσης.

Jaecoo 7 SHS – Η plug-in υβριδική εκδοχή με αυτονομία έως 90 km σε ηλεκτρική λειτουργία και συνδυαστική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.200 km. Omoda 5 (Βενζινοκίνητο SUV) Διαβάστε περισσότερα εδώ Κινητήρας : 1.6 TGDI turbo, 147 PS, 275 Nm Κατανάλωση : 7 l/100 km, 159 g CO₂/km, τελική ταχύτητα 195 km/h, κίνηση μόνο εμπρός (FWD) Επιδόσεις : 0–100 km/h σε 10,1 sec Μεταφορικά μεγέθη : Μήκος 4,373 mm, πλάτος 1,824 mm, ύψος 1,588 mm, μεταξόνιο 2,610 mm Χώρος αποσκευών : 442 l (έως 1.149 l με αναδίπλωση) Εγγύηση : 7 έτη ή 150.000 km Ασφάλεια : 5 αστέρια στο Euro NCAP, με διπλούς μπροστινούς, πλευρικούς και κουρτίνας, καθώς και κεντρικό αερόσακο ADAS : Πλήθος συστημάτων όπως LKA, AEB, BSD, ACC, ELK, TJA, DMS, TSR, RCW κ.ά.

Omoda 5 EV (Ηλεκτρικό SUV) Διαβάστε τη δοκιμή του εδώ Ισχύς : 204 PS (150 kW), 340 Nm Αυτονομία : έως 430 km (WLTP) Επιδόσεις : 0–100 km/h σε 7,6 sec Μπαταρία : 61 kWh (LiFePO₄) με φόρτιση 10→80 % σε ~32 λεπτά (DC 80 kW) Απόδοση ηλεκτρικής κίνησης : 94% Χωρητικότητες : μήκος 4,424 mm, πλάτος 1,830 mm, ύψος 1,588 mm, μεταξόνιο 2,630 mm. Χώρος αποσκευών 360 l (έως 1.075 l) Επιδόσεις ασφάλειας & τεχνολογίας : 18 συστήματα ADAS, 5 αστέρια Euro NCAP Σύνδεση & άνεση : Διπλή οθόνη αφής 12.3″, CarPlay/Android Auto, ασύρματη φόρτιση, ατμοσφαιρικός φωτισμός, ηχοσύστημα Sony 8 ηχ./6 ηχ., ασύρματη φόρτιση 50 W, διαφορετικές εκδόσεις (Comfort, Premium) Jaecoo 7 (Βενζινοκίνητο SUV) Ισχύς : 147 PS (275 Nm), 0–100 km/h σε 10,3 sec Κατανάλωση : ~7 l/100 km Σχεδίαση & ασφάλεια : Πολυτελές design με κάθετη γρίλια, pixel‑art φωτιστικά σώματα, πανοραμική ηλιοροφή 1.1 m², 5 αστέρια Euro NCAP, 80% ατσάλι υψηλής αντοχής, 8 αερόσακοι Τεχνολογία : Συστήματα FWD και AWD, 19 ADAS, 19″ τροχοί, interior minimal με επιλογέα αεροσκάφους, κάμερα 540°, HUD Head‑Up, ηχοσύστημα Sony, ηλεκτρικά θερμαινόμενα/αεριζόμενα καθίσματα Jaecoo 7 SHS (Plug-in Hybrid SUV) Κινητήρες : 1.5 L turbo βενζινοκινητήρας + ηλεκτροκινητήρας 150 kW Αυτονομία : Συνδυαστική έως 1.200 km, ηλεκτρική έως 90 km, εκπομπές CO₂: 23 g/km Τεχνολογία : V2L (Vehicle‑to‑Load), 18,3 kWh μπαταρία, IP68 BMS, 19″ ζάντες, πανοραμική οροφή, κάμερα 540°, HUD, ηχοσύστημα Sony Εισερχόμενο στυλ & άνεση : Pixel‑art φωτισμός, μεγάλος εσωτερικός χώρος, πολυτελή υλικά, έξυπνες λύσεις (π.χ. για μικρές τσάντες), ατμοσφαιρικός φωτισμός, ηχοσύστημα Sony, τεχνολογία οδήγησης





Μια νέα εμπειρία αγοράς

Με χαμηλή προκαταβολή, σταθερές δόσεις χωρίς τόκους, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής και πλήρη διαφάνεια, η Omoda & Jaecoo διαμορφώνει μια νέα εμπειρία απόκτησης αυτοκινήτου:

χωρίς περιορισμούς, χωρίς επιπλέον άγχος και με απόλυτη σιγουριά για το μέλλον.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και για να διαμορφώσετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει, επισκεφθείτε το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Omoda & Jaecoo σε όλη την Ελλάδα. Εκεί, οι εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Πωλήσεων θα σας καθοδηγήσουν ώστε να βρείτε τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσωπικές σας ανάγκες.

Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στο omodajaecoo.gr και να λάβετε εξατομικευμένη πρόταση.

Τι κρατάμε;

0% σταθερό επιτόκιο (πλέον εισφοράς 0,60% Ν.128/75) για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Προκαταβολή από 35% με ευελιξία στην επιλογή ποσού.

Διάρκεια αποπληρωμής από 12 έως και 60 μήνες.

Σταθερές μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία επιβάρυνση από τόκους.

Συμπληρωματικές παροχές: Ασφάλιση Αυτοκινήτου Star Insurance & Ασφάλιση Προστασίας Δανείου.

