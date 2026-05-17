Νέο Renault Captur με υγραέριο και βενζίνη στην Ελλάδα – Τιμοκατάλογος

Το Renault Captur Eco-G turbo 120 ήρθε στην Ελλάδα με βενζίνη/LPG, 120 PS, έως 1.400 km αυτονομίας και τιμή από 22.700 ευρώ.

Το Renault Capturενισχύει τη γκάμα του στην ελληνική αγορά με μια νέα έκδοση που απαντά σε ένα από τα βασικά ζητούμενα της εποχής: χαμηλότερο κόστος χρήσης χωρίς περίπλοκη τεχνολογία και χωρίς την ανάγκη φόρτισης. Το νέο Captur Eco-G turbo 120 συνδυάζει βενζίνη και LPG, προσφέροντας συνολική αυτονομία έως 1.400 km και τιμή εκκίνησης από 22.700 ευρώ.

Η νέα έκδοση έρχεται να προστεθεί στη γκάμα του γαλλικού B-SUV με εργοστασιακό σύστημα Renault bi-fuel, δηλαδή με δύο καύσιμα, βενζίνη και υγραέριο κίνησης. Η λογική είναι απλή: ο οδηγός διατηρεί την ευκολία ενός συμβατικού αυτοκινήτου, αλλά αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα στο κόστος καυσίμου, καθώς το LPG παραμένει μία από τις πιο οικονομικές επιλογές κίνησης στην ελληνική αγορά.

Εργοστασιακό LPG, όχι μετατροπή

Το βασικό σημείο που πρέπει να κρατήσει ο υποψήφιος αγοραστής είναι ότι το σύστημα LPG του Captur δεν αποτελεί μετατροπή μετά την αγορά. Είναι εργοστασιακά τοποθετημένο στη γραμμή παραγωγής και έχει εξελιχθεί από τη Renault ως μέρος του ίδιου του αυτοκινήτου.

Αυτό έχει πρακτική σημασία για την αξιοπιστία, την εγγύηση και τη συνολική λειτουργία του μοντέλου. Η Renault αναφέρει ότι η τεχνολογία bi-fuel βασίζεται σε εμπειρία άνω των 15 ετών μέσα στον όμιλο Renault, με εφαρμογή τόσο σε μοντέλα Renault όσο και Dacia.

Η δεξαμενή LPG τοποθετείται στον χώρο όπου συνήθως βρίσκεται η ρεζέρβα, χωρίς να επηρεάζεται η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ βενζίνης. Έτσι, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του δύο ξεχωριστές δεξαμενές, μία για βενζίνη και μία για υγραέριο, χωρίς να χάνει τη βασική πρακτικότητα του αυτοκινήτου.

1.2 turbo με 120 PS και 200 Nm

Το νέο Renault Captur Eco-G turbo 120 χρησιμοποιεί έναν 3κύλινδρο turbo κινητήρα 1,2 λίτρων άμεσου ψεκασμού, ο οποίος αποδίδει 120 PS και 200 Nm ροπής.

Σε σχέση με τον προηγούμενο Eco-G 100, η νέα έκδοση είναι αισθητά αναβαθμισμένη, καθώς προσφέρει 20 PS περισσότερους και 30 Nm επιπλέον ροπής. Αυτό σημαίνει ότι το Captur με LPG δεν τοποθετείται απλώς ως μια οικονομική επιλογή, αλλά ως μια πιο ολοκληρωμένη έκδοση για καθημερινή χρήση, αστικές μετακινήσεις και ταξίδια.

Σε αντίθεση με το νέο Clio Eco-G turbo 120 EDC, το Captur Eco-G turbo 120 συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων. Η επιλογή αυτή κρατά χαμηλότερα το κόστος αγοράς και ταιριάζει στον πιο value for money χαρακτήρα της έκδοσης.

Έως 1.400 km αυτονομίας

Το μεγάλο πλεονέκτημα της έκδοσης βρίσκεται στην αυτονομία. Το Renault Captur Eco-G turbo 120 διαθέτει δεξαμενή βενζίνης 48 λίτρων και δεξαμενή LPG 50 λίτρων. Η τελευταία είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με πριν, καθώς η χωρητικότητά της ανέβηκε από τα 40 στα 50 λίτρα.

Ο συνδυασμός των δύο δεξαμενών εξασφαλίζει συνολική αυτονομία έως 1.400 km, στοιχείο που έχει ιδιαίτερη αξία για όσους κάνουν συχνά ταξίδια ή πολλά χιλιόμετρα μέσα στην εβδομάδα.

Η κατανάλωση ξεκινά από 7,2 lt/100 km σε λειτουργία LPG, ενώ με βενζίνη διαμορφώνεται από 5,9 lt/100 km. Οι εκπομπές CO₂ ξεκινούν από 116 g/km με LPG και από 133 g/km με βενζίνη.

Σύμφωνα με τη Renault, σε λειτουργία LPG το Captur εκπέμπει κατά μέσο όρο περίπου 10% λιγότερο CO₂ σε σχέση με αντίστοιχο βενζινοκινητήρα, ενώ το κόστος καυσίμου μπορεί να είναι έως και 40% χαμηλότερο σε σχέση με τη βενζίνη.

Γιατί έχει ενδιαφέρον το LPG στην Ελλάδα

Το LPG παραμένει μια ρεαλιστική επιλογή για την ελληνική αγορά, ειδικά για οδηγούς που θέλουν οικονομία χωρίς να αλλάξουν ριζικά τις συνήθειές τους. Δεν απαιτεί φόρτιση, δεν εξαρτάται από υποδομές ηλεκτροκίνησης και μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα στο υπάρχον δίκτυο ανεφοδιασμού.

Σύμφωνα με τη Renault, στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 1.200 πρατήρια διάθεσης LPG, κάτι που κάνει τη χρήση του πρακτική για μεγάλο μέρος των οδηγών. Για όσους κινούνται καθημερινά στην πόλη αλλά ταξιδεύουν και εκτός αστικού ιστού, η μεγάλη αυτονομία του Captur Eco-G turbo 120 μειώνει σημαντικά την ανάγκη συχνού ανεφοδιασμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Renault αναφέρει αυξημένη εμπορική απήχηση των bi-fuel μοντέλων. Το 2025 η μάρκα πούλησε περισσότερα από 15.600 bi-fuel αυτοκίνητα, εκ των οποίων σχεδόν 5.700 ήταν Captur, με αύξηση περίπου 60% σε σχέση με το 2024. Στην ελληνική αγορά, η αύξηση άγγιξε το 40%.

Νέοι καθρέφτες και αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης

Η άφιξη του νέου κινητήρα Eco-G turbo 120 συνοδεύεται και από επιμέρους αναβαθμίσεις στο Captur. Το μοντέλο αποκτά νέους εξωτερικούς καθρέφτες, προερχόμενους από το νέο Clio, με πιο αεροδυναμική σχεδίαση. Η Renault αναφέρει ότι οι νέοι καθρέφτες μειώνουν τον αεροδυναμικό θόρυβο και βελτιώνουν την αεροδυναμική απόδοση.

Προαιρετικά, οι καθρέφτες μπορούν να προβάλλουν το λογότυπο της Renault στο έδαφος, προσθέτοντας μια πιο σύγχρονη αισθητική λεπτομέρεια.

Στο κομμάτι της ασφάλειας, το Captur εξοπλίζεται με Advanced Driver Monitoring System, δηλαδή σύστημα παρακολούθησης οδηγού με κάμερα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει σημάδια κόπωσης ή απόσπασης προσοχής.

Αναβαθμισμένη είναι και η υποβοήθηση στάθμευσης, με νέα ψηφιακή κάμερα οπισθοπορείας υψηλής ευκρίνειας. Η καλύτερη ποιότητα εικόνας βοηθά ιδιαίτερα στους ελιγμούς μέσα στην πόλη, εκεί όπου η ορατότητα και η ακρίβεια έχουν μεγάλη σημασία.

Ψηφιακός πίνακας 10,3’’ και openR link

Το νέο Captur ενισχύεται και τεχνολογικά στην καμπίνα. Διαθέσιμος είναι νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,3 ιντσών, καθώς και το σύστημα πολυμέσων openR link με κάθετη οθόνη αφής 10,4 ιντσών.

Το σύστημα υποστηρίζει Google built-in και πλοήγηση, προσφέροντας πιο σύγχρονη εμπειρία χρήσης σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές infotainment. Για ένα B-SUV που απευθύνεται σε οδηγούς καθημερινής χρήσης, η συνδεσιμότητα και η ευκολία χειρισμού έχουν πλέον σημαντικό ρόλο στην τελική επιλογή.

Τιμές στην Ελλάδα

Το νέο Renault Captur Eco-G turbo 120 είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, Evolution Plus και Techno.

Αναλυτικά ο τιμοκατάλογος:

Έκδοση Κινητήρας Ισχύς Καύσιμο Εκπομπές CO₂ Τιμή Captur Eco-G turbo 120 Evolution Plus 1.2 turbo 120 PS Βενζίνη/LPG 116 g/km 22.700 € Captur Eco-G turbo 120 Techno 1.2 turbo 120 PS Βενζίνη/LPG 117 g/km 23.900 €

Παράλληλα, η έκδοση καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Renault Captur Eco-G turbo 120

Χαρακτηριστικό Τιμή Καύσιμο Βενζίνη / LPG Κινητήρας 1.2 lt 3κύλινδρος turbo άμεσου ψεκασμού Ισχύς 120 PS Ροπή 200 Nm Κιβώτιο Χειροκίνητο 6 σχέσεων Δεξαμενή βενζίνης 48 λίτρα Δεξαμενή LPG 50 λίτρα Συνολική αυτονομία έως 1.400 km Κατανάλωση LPG από 7,2 lt/100 km Κατανάλωση βενζίνης από 5,9 lt/100 km Εκπομπές CO₂ με LPG από 116 g/km Εκπομπές CO₂ με βενζίνη από 133 g/km

Για ποιον έχει νόημα

Το νέο Captur Eco-G turbo 120 έχει νόημα κυρίως για οδηγούς που κάνουν πολλά χιλιόμετρα και θέλουν να περιορίσουν το κόστος καυσίμου. Είναι επίσης μια επιλογή που ταιριάζει σε οικογένειες ή επαγγελματίες που χρειάζονται ένα πρακτικό B-SUV, αλλά δεν θέλουν να μπουν στη λογική της φόρτισης.

Σε σχέση με μια απλή βενζινοκίνητη έκδοση, το πλεονέκτημα βρίσκεται στο χαμηλότερο κόστος του LPG. Σε σχέση με ένα υβριδικό, το πλεονέκτημα βρίσκεται στη μεγαλύτερη αυτονομία και στην απλότητα της χρήσης. Σε σχέση με ένα ηλεκτρικό, η διαφορά είναι ότι δεν απαιτείται καμία αλλαγή στην καθημερινή ρουτίνα ανεφοδιασμού.

Δεν είναι η πιο τεχνολογικά «προχωρημένη» λύση της αγοράς, αλλά είναι μια λύση πρακτική, άμεσα εφαρμόσιμη και πολύ κοντά στις πραγματικές ανάγκες μεγάλου μέρους των Ελλήνων οδηγών.

Τι κρατάμε;