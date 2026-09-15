Νέο Renault Clio: Πόσο καίει η έκδοση βενζίνης με 115 ίππους και αυτόματο κιβώτιο; – Έχει μηδενικά Τέλη

Με κατανάλωση 6,4 λτ./100 χλμ., αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και τιμή από 23.200 ευρώ, το νέο Renault Clio βενζίνης έχει ουσιαστικό αγοραστικό ενδιαφέρον.

Το αυτόματο κιβώτιο βρίσκεται όλο και ψηλότερα στη λίστα προτεραιοτήτων όσων αγοράζουν καινούργιο αυτοκίνητο. Ειδικά όταν οι καθημερινές διαδρομές περιλαμβάνουν μποτιλιάρισμα, φανάρια και ατελείωτα σταμάτα-ξεκίνα, η απαλλαγή από τον συμπλέκτη είναι μια ευκολία που αξιοποιείται σε κάθε μετακίνηση. Στο νέο Renault Clio TCe 115 EDC, αυτή συνδυάζεται με έναν μικρό υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα και συγκρατημένες απαιτήσεις σε καύσιμο. Για τον υποψήφιο αγοραστή, βέβαια, το ζητούμενο είναι ο συνολικός λογαριασμός: πόσο κοστίζει η αγορά, πόσα χρήματα χρειάζονται για τις μετακινήσεις και τι επιβαρύνσεις προκύπτουν κάθε χρόνο.

Η Renault ανακοινώνει μέση κατανάλωση 5,1–5,4 λτ./100 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Στη δοκιμή μας, η κατανάλωση δεν ξεπέρασε τα 6,5 λίτρα ανά 100 χλμ.. Ο τρικύλινδρος turbo των 1.199 κ.εκ. αποδίδει 115 ίππους και 190 Nm, ενώ συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η επιτάχυνση στα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 10 δευτερόλεπτα. Το συγκεκριμένο εύρος κατανάλωσης αποτελεί εργοστασιακή μέτρηση, συνεπώς δεν πρέπει να διαβάζεται ως υπόσχεση για κάθε διαδρομή. Το πυκνό μποτιλιάρισμα, οι μικρές αποστάσεις με κρύο κινητήρα, ο κλιματισμός και οι δυνατές επιταχύνσεις μπορούν να ανεβάσουν την πραγματική κατανάλωση. Αντίστοιχα, η ομαλή οδήγηση και ο σταθερός ρυθμός περιορίζουν τις απαιτήσεις σε καύσιμο. Αυτό έχει σημασία και στη σύγκριση με άλλα μοντέλα. Μια εργοστασιακή τιμή πρέπει να συγκρίνεται με αντίστοιχη εργοστασιακή μέτρηση, ενώ για ασφαλή συμπεράσματα στην πράξη χρειάζονται δοκιμές σε παρόμοιες συνθήκες.

Με ενδεικτική τιμή βενζίνης 1,90 ευρώ/λίτρο, η εργοστασιακή κατανάλωση μεταφράζεται σε περίπου 9,69–10,26 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα. Η τιμή καυσίμου εδώ χρησιμοποιείται ως παράδειγμα υπολογισμού, όχι ως σημερινός πανελλαδικός μέσος όρος. Για κάποιον που διανύει 12.000 χιλιόμετρα τον χρόνο, το αντίστοιχο κόστος βενζίνης υπολογίζεται σε περίπου 1.163–1.231 ευρώ, εφόσον πετυχαίνει την κατανάλωση του WLTP. Αν η πραγματική μέση τιμή διαμορφωθεί υψηλότερα, θα αυξηθεί αναλόγως και ο ετήσιος λογαριασμός. Ένας χρήσιμος κανόνας για τον προϋπολογισμό είναι ότι, με τις παραπάνω παραδοχές, κάθε επιπλέον λίτρο ανά 100 χιλιόμετρα προσθέτει 228 ευρώ τον χρόνο. Έτσι, ο αγοραστής μπορεί να προσαρμόσει εύκολα τον υπολογισμό στις δικές του διαδρομές.

Στον ελληνικό τιμοκατάλογο, οι εκδόσεις evolution και techno με το κιβώτιο EDC αναγράφονται με 115 γρ. CO₂/χλμ. Ωστόσο, το συνολικό εύρος των τεχνικών προδιαγραφών φτάνει τα 123 γρ./χλμ., ανάλογα με τη διαμόρφωση. Για αυτοκίνητα με πρώτη ταξινόμηση από την 1η Ιανουαρίου 2021, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας ισχύουν έως τα 122 γρ. CO₂/χλμ. WLTP. Συνεπώς, οι εκδόσεις των 115 γρ./χλμ. δεν επιβαρύνονται με τέλη. Αν όμως η τελική διαμόρφωση αναγράφει 123 γρ./χλμ., η ετήσια χρέωση υπολογίζεται στα 78,72 ευρώ. Καθοριστική είναι η τιμή εκπομπών που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο και καταγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Οι τιμές του αυτόματου Clio βενζίνης διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση Τιμή TCe 115 EDC evolution 23.200 € TCe 115 EDC techno 24.700 €

Η techno προσθέτει, μεταξύ άλλων, αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, ζάντες αλουμινίου και Google built-in. Το ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto περιλαμβάνεται και στην evolution. Η διαφορά των 1.500 ευρώ χρειάζεται να αξιολογηθεί με βάση όσα χρησιμοποιεί καθημερινά ο οδηγός. Για κάποιον που θέλει κυρίως την ευκολία του αυτόματου κιβωτίου, η evolution κρατά χαμηλότερα το κόστος εισόδου. Για εκείνον που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις πρόσθετες ευκολίες, η techno αξίζει να εξεταστεί πριν αρχίσει η προσθήκη μεμονωμένων έξτρα στη βασική έκδοση.

Το συγκεκριμένο Clio έχει ενδιαφέρον για όποιον αναζητά ένα αυτόματο βενζινοκίνητο για καθημερινή χρήση, αλλά θέλει να κρατήσει υπό έλεγχο τόσο την αρχική δαπάνη όσο και τα λειτουργικά έξοδα. Η επιλογή χρειάζεται, πάντως, να βασιστεί στον τρόπο χρήσης. Όσο αυξάνονται τα ετήσια χιλιόμετρα, τόσο μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτά η πραγματική κατανάλωση. Με λιγότερα χιλιόμετρα, η τιμή αγοράς και ο εξοπλισμός που αξιοποιείται καθημερινά επηρεάζουν περισσότερο το αποτέλεσμα. Πριν από την παραγγελία, μια δοκιμαστική οδήγηση στην πόλη και μια αναλυτική προσφορά με τον επιθυμητό εξοπλισμό θα δώσουν την πιο χρήσιμη εικόνα. Η τελική τιμή, η λειτουργία του κιβωτίου στις καθημερινές συνθήκες και οι εκπομπές της συγκεκριμένης διαμόρφωσης είναι τα τρία στοιχεία που αξίζει να επιβεβαιώσει ο αγοραστής.