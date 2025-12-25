Νέο Toyota RAV4 : Όλες οι εκδόσεις και οι τιμές στην Ελλάδα

Στην κατηγορία των SUV με οικολογικό χαρακτήρα και έμφαση στην ποιότητα, το Toyota RAV4 παραμένει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μοντέλα της αγοράς.

Η νέα γκάμα του 2025 έρχεται ανανεωμένη, με βελτιωμένες εκδόσεις, ανανεωμένο εξοπλισμό και πλήρη παρουσία τόσο σε full hybrid όσο και σε plug-in hybrid διαμόρφωση. Και όπως πάντα, το RAV4 παραμένει πιστό στο τρίπτυχο που το καθιέρωσε: αξιοπιστία, ασφάλεια και καθημερινή ευκολία.

Το SUV που όρισε την υβριδική εποχή

Το RAV4 είναι κάτι παραπάνω από ένα SUV. Είναι ο εκπρόσωπος μιας φιλοσοφίας που η Toyota υπηρετεί εδώ και πάνω από 25 χρόνια. Με εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, το ιαπωνικό μοντέλο συνεχίζει να εξελίσσεται με βάση την ηλεκτροκίνηση. Η εξωτερική σχεδίαση παραμένει μοντέρνα, με καθαρές γραμμές, μεγάλα φτερά και χαρακτηριστική μάσκα. Οι εκδόσεις GR Sport ξεχωρίζουν χάρη στη σπορ αισθητική με πιο έντονες λεπτομέρειες, σκούρες ζάντες και διαφορετικούς προφυλακτήρες. Το μήκος των 4,60 m και το πλάτος των 1,85 m εξασφαλίζουν επιβλητική παρουσία στο δρόμο, αλλά και έναν εσωτερικό χώρο ικανό να φιλοξενήσει πέντε επιβάτες με τις αποσκευές τους χωρίς περιορισμούς.

Πληθώρα επιλογών κινητήρων και μετάδοσης

Η γκάμα του νέου RAV4 στηρίζεται σε τρεις κύριες εκδόσεις συστήματος κίνησης, όλες γύρω από τον τετρακύλινδρο κινητήρα 2.5 λίτρων βενζίνης, με ηλεκτρική υποβοήθηση και κιβώτιο eCVT.

-RAV4 2.5 Hybrid 4×2 – 226 ίπποι

Η δικίνητη υβριδική έκδοση αποδίδει 226 PS και συνδυάζει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση με ομαλή λειτουργία. Προσφέρει επαρκή δύναμη για ταξίδια, ενώ διατηρεί τη μέση κατανάλωση στα 5,5 lt/100 km, χάρη στην εξελιγμένη διαχείριση του ηλεκτροκινητήρα.

-RAV4 2.5 Hybrid 4×4 – 236 ίπποι

Η τετρακίνητη έκδοση ενισχύεται με επιπλέον ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, αποδίδοντας 236 PS. Το σύστημα AWD-i επεμβαίνει άμεσα όταν ανιχνεύει απώλεια πρόσφυσης, προσφέροντας ασφάλεια και ευκολία σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς να επιβαρύνει την κατανάλωση.

-RAV4 2.5 Plug-in Hybrid 4×4 – 306 ίπποι

Η κορυφαία έκδοση PHEV συνδυάζει τον ίδιο θερμικό κινητήρα με μεγαλύτερη μπαταρία και αποδίδει 306 PS, προσφέροντας επιδόσεις που θυμίζουν GT SUV (0-100 km/h σε 6,0”). Το κυριότερο: μπορεί να κινηθεί καθαρά ηλεκτρικά για έως 95 km, καλύπτοντας τις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις χωρίς χρήση βενζίνης.

Εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Η ελληνική γκάμα του νέου RAV4 διαμορφώνεται ως εξής:

Έκδοση Κίνηση Ισχύς Τιμή από RAV4 2.5 Hybrid Style 4×2 226 PS 39.900 € RAV4 2.5 Hybrid Style 4×4 236 PS 42.900 € RAV4 2.5 Hybrid Black Edition 4×2 236 PS 45.300 € RAV4 2.5 Hybrid Lounge 4×4 236 PS 55.300 € RAV4 2.5 Hybrid GR Sport 4×4 236 PS 53.000 € RAV4 2.5 Plug-in Hybrid Style 4×4 306 PS 49.300 € RAV4 2.5 Plug-in Hybrid Black Edition 4×2 306 PS 50.400 €

Όλες οι εκδόσεις εξοπλισμού, προσφέρονται είτε με πλήρως είτε με επαναφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης.

Εσωτερικό: τεχνολογία και πρακτικότητα

Το ταμπλό του νέου RAV4 έχει αναβαθμιστεί με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3” και οθόνη αφής 10,5” για το infotainment, που υποστηρίζει πλήρως Apple CarPlay και Android Auto. Η ποιότητα των υλικών παραμένει κορυφαία για την κατηγορία, με μαλακές επενδύσεις και προσεγμένες λεπτομέρειες σε όλες τις εκδόσεις. Ακόμα και η βασική έκδοση Active διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, με Toyota Safety Sense, adaptive cruise control, προειδοποίηση σύγκρουσης, αναγνώριση πινακίδων και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας. Οι πιο πλούσιες εκδόσεις (Lounge και GR Sport) προσφέρουν δερμάτινα καθίσματα, σύστημα ήχου JBL και πλήρες πακέτο καμερών 360°. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 542 λίτρα στις υβριδικές εκδόσεις, ενώ παραμένει πρακτικός και στο PHEV χάρη στη σωστή τοποθέτηση της μπαταρίας.

Στο δρόμο: άνεση και αυτοπεποίθηση

Η αίσθηση οδήγησης του RAV4 είναι χαρακτηριστικά “Toyota”: ήρεμη, πολιτισμένη και με απόλυτη προοδευτικότητα στην απόδοση ισχύος. Το υβριδικό σύστημα λειτουργεί αθόρυβα και ρυθμίζει αυτόματα τη χρήση του ηλεκτροκινητήρα για μέγιστη αποδοτικότητα. Στις εκδόσεις 4×4, το έξυπνο AWD-i κάνει τη διαφορά στις ολισθηρές επιφάνειες, ενώ η ανάρτηση απορροφά εξαιρετικά τις ανωμαλίες χωρίς να χάνει τη σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες. Οι εκδόσεις GR Sport διαθέτουν πιο σφιχτή ρύθμιση και ελαφρώς πιο άμεσο τιμόνι, προσθέτοντας έναν σπορ χαρακτήρα χωρίς να θυσιάζεται η άνεση. Η plug-in έκδοση είναι πιο βαριά, αλλά εντυπωσιάζει με την άμεση επιτάχυνση και τη σχεδόν αθόρυβη λειτουργία της σε αμιγώς ηλεκτρική χρήση. Είναι το πιο ώριμο και τεχνολογικά προηγμένο RAV4 μέχρι σήμερα.

Τι κρατάμε