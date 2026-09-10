Νέο Toyota Yaris Cross στην Ελλάδα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το best-seller B-SUV

Το νέο Toyota Yaris Cross είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα με ανανεωμένη σχεδίαση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή από 24.470 ευρώ.

Το Toyota Yaris Cross ανανεώνεται για το 2026, με τη μάρκα να επεμβαίνει στα σημεία που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τον αγοραστή. Νέα σχεδίαση, πλουσιότερος εξοπλισμός, περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μεγαλύτερη έμφαση στο ισχυρότερο Hybrid 130 συνθέτουν την εικόνα του ανανεωμένου B-SUV.

Πρόκειται για ένα μοντέλο με ιδιαίτερη σημασία για την Toyota, καθώς αποτελεί το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο της στην ελληνική αγορά και έναν από τους πρωταγωνιστές της κατηγορίας των B-SUV σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το νέο Yaris Cross βρίσκεται ήδη στις εκθέσεις του επίσημου δικτύου και είναι διαθέσιμο για παραγγελία στη χώρα μας. Η επίσημη τιμή εκκίνησης στην Ελλάδα διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στα 24.470 ευρώ.

Τι αλλάζει στο νέο Toyota Yaris Cross

Η συγκεκριμένη ανανέωση δεν αλλάζει τη βασική συνταγή του Yaris Cross, αλλά εξελίσσει το μοντέλο σε τέσσερις βασικούς τομείς. Ασφάλεια, υβριδική τεχνολογία, σχεδίαση και εξοπλισμός βρίσκονται στο επίκεντρο.

Εξωτερικά, η σημαντικότερη αλλαγή εντοπίζεται στο εμπρός μέρος. Η νέα κυψελοειδής μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος δίνει πιο σύγχρονη εικόνα, ενώ συνδυάζεται με ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα LED.

Την εμφάνιση συμπληρώνουν νέες ζάντες αλουμινίου 17 και 18 ιντσών, μαύρα στοιχεία στους εξωτερικούς καθρέπτες και δύο νέες αποχρώσεις. Η Precious Bronze προσφέρεται αποκλειστικά σε διχρωμία με μαύρη οροφή και κολώνες, ενώ προστίθεται και η Celestite Grey.

Η Toyota δεν αλλάζει δραστικά τον γνώριμο χαρακτήρα του μοντέλου, διατηρώντας τα έντονα τόξα των τροχών, την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τις compact διαστάσεις που έχουν βοηθήσει το Yaris Cross να λειτουργεί αποτελεσματικά μέσα στην πόλη.

Hybrid 130 με έως 5,1 lt/100 km

Στο επίκεντρο της ανανεωμένης γκάμας βρίσκεται το Hybrid 130, το full hybrid σύστημα 5ης γενιάς της Toyota με συνολική ισχύ 130 PS ή 96 kW. Η μετάδοση γίνεται μέσω e-CVT, ενώ ανάλογα με την έκδοση υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε προσθιοκίνηση και τετρακίνηση AWD-i.

Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 10,7 δευτερόλεπτα στις ταχύτερες διαμορφώσεις, ενώ η επίσημη κατανάλωση κινείται από 4,4 έως 5,1 lt/100 km. Οι εκπομπές CO₂ βρίσκονται, ανάλογα με την έκδοση, περίπου στα 100 έως 115 g/km.

Παράλληλα, στην ελληνική γκάμα παραμένει διαθέσιμο και το Hybrid 115 των 116 PS, με την επίσημη ιστοσελίδα της Toyota να εμφανίζει και τα δύο υβριδικά συστήματα.

Σύστημα κίνησης Hybrid 115 Hybrid 130 Ισχύς 116 PS 130 PS Κιβώτιο e-CVT e-CVT Κατανάλωση WLTP από 4,4 lt/100 km 4,4-5,1 lt/100 km 0-100 km/h 11,2 δλ. 10,7-11,3 δλ. Κίνηση 2WD / AWD-i 2WD / AWD-i

Η λογική του συστήματος παραμένει αυτή ενός αυτοφορτιζόμενου full hybrid, επομένως δεν απαιτεί εξωτερική φόρτιση.

Style και Style Plus στο επίκεντρο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα διάρθρωση των εκδόσεων, με τις Style και Style Plus να αποτελούν τον βασικό κορμό της εμπορικής πρότασης. Η Style αποκτά επιπλέον εξοπλισμό αξίας, σύμφωνα με την Toyota, περίπου 1.000 ευρώ, την ίδια στιγμή που η τιμή της μειώνεται κατά 900 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση.

Στον εξοπλισμό της προστίθενται μεταξύ άλλων σπορ καθίσματα με ενισχυμένη πλευρική στήριξη, ατμοσφαιρικός φωτισμός, ασύρματη φόρτιση smartphone και σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με οκτώ αισθητήρες. Ένα επίπεδο ψηλότερα βρίσκεται η νέα Style Plus, η οποία προσθέτει πανοραμική οροφή, Blind Spot Monitor και Safe Exit Assist.

Σύμφωνα με την Toyota, ο επιπλέον εξοπλισμός της Style Plus έχει αξία περίπου 1.300 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη Style, με πολύ μικρή διαφοροποίηση στην τιμολογιακή τοποθέτηση.

Περισσότερη ασφάλεια από τη βασική έκδοση

Η ασφάλεια αποτελεί έναν ακόμη από τους βασικούς άξονες της ανανέωσης. Πλήρη φωτιστικά σώματα LED και ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες διατίθενται πλέον από την πρώτη έκδοση, ενώ όλα τα Yaris Cross εξοπλίζονται με το Toyota T-Mate και το Toyota Safety Sense 3ης γενιάς.

Ανάλογα με την έκδοση προστίθενται συστήματα όπως Blind Spot Monitor, Safe Exit Assist και αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης. Στόχος δεν είναι μόνο να αυξηθεί ο αριθμός των συστημάτων, αλλά να μεταφερθεί μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού ασφαλείας χαμηλότερα στη γκάμα, ώστε να μην περιορίζεται αποκλειστικά στις ακριβότερες εκδόσεις.

Πιο σύγχρονο εσωτερικό και καλύτερη συνδεσιμότητα

Αλλαγές υπάρχουν και στην καμπίνα, χωρίς να μεταβάλλεται η βασική αρχιτεκτονική. Από τη Style διατίθεται το Toyota Smart Connect, με πλοήγηση μέσω cloud, φωνητικό βοηθό και ασύρματη σύνδεση Apple CarPlay και Android Auto. Ανάλογα με την έκδοση, το Yaris Cross μπορεί να εξοπλιστεί με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και κεντρική οθόνη 10,5 ιντσών, μαζί με τις συνδεδεμένες υπηρεσίες της εφαρμογής MyToyota.

Στην Elegant προστίθενται στοιχεία όπως ηλεκτρική πίσω πόρτα με λειτουργία hands-free και σύστημα καθαρισμού αέρα Nanoe-X. Τα καθίσματα της συγκεκριμένης έκδοσης χρησιμοποιούν επίσης το υλικό SakuraTouch, το οποίο συνδυάζει PVC φυτικής προέλευσης, υπολείμματα φελλού και ανακυκλωμένο PET.

GR SPORT για όσους θέλουν πιο σπορ χαρακτήρα

Η έκδοση GR SPORT παραμένει στην κορυφή της πιο δυναμικής πλευράς της γκάμας και προσφέρεται αποκλειστικά με το Hybrid 130 και κίνηση στους εμπρός τροχούς. Ξεχωρίζει από τον διαφορετικό εμπρός προφυλακτήρα, τις ειδικές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και τις λεπτομέρειες GR.

Στο εσωτερικό υπάρχουν σπορ καθίσματα τύπου suede με κόκκινες ραφές, λογότυπα GR στα προσκέφαλα και στο τιμόνι και διακοσμητικά gunmetal silver. Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην εμφάνιση, καθώς η Toyota χρησιμοποιεί και ειδική ρύθμιση της ανάρτησης για πιο άμεση απόκριση και διαφορετική οδηγική αίσθηση.

Από 24.470 ευρώ στην Ελλάδα

Το νέο Toyota Yaris Cross είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τον επίσημο online διαμορφωτή της Toyota Hellas, η τιμή εκκίνησης είναι 24.470 ευρώ με ΦΠΑ, έχοντας ήδη υπολογισμένες τις διαθέσιμες εμπορικές εκπτώσεις του τρέχοντος προγράμματος. Η τιμή περιλαμβάνει επίσης το τέλος ταξινόμησης, αλλά όχι τα έξοδα έκδοσης πινακίδων.

Παράλληλα, ένα από τα σημαντικά στοιχεία της πρότασης Toyota παραμένει η κάλυψη μετά την αγορά. Το νέο Yaris Cross συνοδεύεται από δυνατότητα εργοστασιακής κάλυψης έως 11 έτη ή 200.000 km για το αυτοκίνητο και έως 11 έτη ή 1.000.000 km για την υβριδική μπαταρία, υπό τους όρους του προγράμματος της Toyota.

Για ένα μοντέλο που έχει ήδη εδραιωθεί εμπορικά στην ελληνική αγορά, η ανανέωση δεν επιχειρεί να αλλάξει τη συνταγή. Στόχος είναι περισσότερο να ενισχύσει το Yaris Cross εκεί όπου ο ανταγωνισμός των B-SUV έχει γίνει ακόμη πιο έντονος, με περισσότερο εξοπλισμό, καλύτερη τεχνολογία και ισχυρότερη υβριδική πρόταση.

Τι κρατάμε;