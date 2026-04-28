Νέο Volkswagen T-Roc: Έχει η βασική έκδοση όλα όσα χρειάζεσαι; (Τιμή)

Το νέο Volkswagen T-Roc έρχεται σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες της αγοράς με σαφή στόχο: να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο οικογενειακό SUV χωρίς να απαιτεί ακριβές εκδόσεις για να δείξει την αξία του.

Η δεύτερη γενιά του Volkswagen T-Roc έχει μεγαλώσει αισθητά, φτάνοντας τα 4,37 μέτρα μήκος. Αυτό μεταφράζεται σε καλύτερους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, αλλά και σε πιο «σοβαρή» παρουσία στο δρόμο. Πρακτικά, τοποθετείται ανάμεσα σε B και C-SUV, κάτι που το κάνει πιο ευέλικτη επιλογή για όσους θέλουν ένα αυτοκίνητο για όλα: πόλη, ταξίδι και οικογενειακή χρήση.

Εδώ βρίσκεται και το βασικό ερώτημα: χρειάζεται να ανέβεις έκδοση εξοπλισμού; Η απάντηση είναι όχι. Η βασική έκδοση του T-Roc έρχεται με εξοπλισμό που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της καθημερινότητας. Στάνταρ περιλαμβάνει μεγάλη οθόνη infotainment 12,9 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,3 ιντσών και πλήρη συνδεσιμότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Αυτό σημαίνει ότι δεν μιλάμε για «εισαγωγική» με την παλιά έννοια, αλλά για μια κανονική, πλήρη έκδοση. Το T-Roc κάνει επίσης ξεκάθαρο βήμα μπροστά σε πρακτικότητα. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 475 λίτρα, με ασύμμετρα αναδιπλούμενα καθίσματα, ενώ η καμπίνα είναι αρκετά άνετη για τέσσερις ενήλικες. Στα κομφόρ προσθέστε και keyless entry entry και αυτόματο διζωνικό εξοπλισμό κλιματισμός, αλλά και ατμοσφαιρικό φωτισμό. Για κάποιον που ψάχνει ένα αυτοκίνητο ως μοναδικό μέσο μετακίνησης, καλύπτει πλήρως το βασικό ζητούμενο: χώρο και ευκολία χρήσης. Σε ότι αφορά την εξωτερική σχεδίαση, οι διαφορές δεν είναι τόσο έντονες. Η βασική έκδοση Trend έχει περισσότερο Crossoverίστικο χαρακτήρα, με προστατευτικά περιμετρικά και στους θόλους, ενώ στάνταρ είναι τα LED φώτα μπροστά-πίσω. Οι ζάντες είναι 16άρες αλουμινίου, σε καλύτερο diamond-cut σχέδιο από αυτό άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Η νέα γενιά βασίζεται αποκλειστικά σε υβριδικά σύνολα 48V. Η βασική έκδοση χρησιμοποιεί τον 1.5 TSI με 116 ίππους. Δεν εντυπωσιάζει στα χαρτιά, αλλά στην πράξη είναι επαρκής για καθημερινή χρήση. Συνδυάζεται με DSG κιβώτιο και διαθέτει απενεργοποίηση κυλίνδρων, κάτι που βοηθά στην κατανάλωση χωρίς να επηρεάζει την άνεση. Αν δεν έχεις απαιτήσεις για επιδόσεις, δεν υπάρχει λόγος να πας στην ισχυρότερη έκδοση.

Στο δρόμο, το T-Roc παραμένει εύκολο και προβλέψιμο. Δεν είναι σπορ SUV, αλλά δεν προσπαθεί να είναι. Η ανάρτηση απορροφά σωστά τις ανωμαλίες, η ηχομόνωση είναι καλή και τα συστήματα υποβοήθησης διευκολύνουν την καθημερινή οδήγηση. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι το ενεργό cruise control είναι στάνταρ, κάτι που δεν θεωρείται δεδομένο σε αυτή την κατηγορία.

Με τιμή από 28.590 ευρώ, το νέο Volkswagen T-Roc τοποθετείται ανταγωνιστικά για τα δεδομένα του εξοπλισμού και των διαστάσεών του. Δεν είναι το φθηνότερο SUV της αγοράς, αλλά προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο χωρίς να χρειάζεται επιπλέον χρήματα για βασικά στοιχεία. Η βασική έκδοση του Volkswagen T-Roc καλύπτει τις ανάγκες του μέσου αγοραστή χωρίς ουσιαστικές ελλείψεις. Έχει χώρο, τεχνολογία, υβριδικό σύνολο και επαρκή εξοπλισμό από τη βάση. Αν δεν σε ενδιαφέρουν οι επιδόσεις ή πιο premium λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος να πας ψηλότερα στη γκάμα. Και αυτό είναι το βασικό του πλεονέκτημα: αγοράζεις το «απλό» και δεν νιώθεις ότι σου λείπει κάτι.

