Νέο Volkswagen T-Roc: Πρώτες τιμές για το best-seller SUV

Μετά από περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα στους ευρωπαϊκούς δρόμους, το Volkswagen T-Roc επιστρέφει ριζικά ανανεωμένο. Η Volkswagen επενδύει στη συνέχεια ενός μοντέλου που αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς για την κατηγορία C-SUV, αυτή τη φορά με έμφαση στον εξηλεκτρισμό, την ποιότητα και την τεχνολογική ωριμότητα.

Η σχεδιαστική ταυτότητα του νέου T-Roc είναι εξελιγμένη αλλά οικεία. Ξεχωρίζουν τα νέα φωτιστικά σώματα IQ.Light LED Matrix, η φωτιζόμενη γρίλια και το πιο αιχμηρό πίσω μέρος με φώτα που θυμίζουν το νέο Golf. Το εσωτερικό έχει υποστεί ριζική αναβάθμιση με ψηφιακό cockpit 10,25”, κεντρική οθόνη 12,9”, νέα υλικά και πιο εργονομική διάταξη διακοπτών, απαλλαγμένη από τα κουμπιά αφής που είχαν προκαλέσει κριτική στην προηγούμενη γενιά.

Το νέο T-Roc υιοθετεί την πλατφόρμα MQB Evo, επιτρέποντας πλήρη εξηλεκτρισμό των συνόλων. Η βασική έκδοση 1.5 eTSI αποδίδει 150 ίππους με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V και κιβώτιο DSG 7 σχέσεων. Ακολουθεί η plug-in υβριδική έκδοση eHybrid, με συνδυαστική ισχύ 204 ίππων, ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 km και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης AC 11 kW. Για τους φίλους των επιδόσεων, η έκδοση T-Roc R θα συνεχίσει να προσφέρεται με 2.0 TSI 333 PS και τετρακίνηση 4MOTION, διατηρώντας την πιο σπορ ταυτότητα της σειράς.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η γκάμα θα περιλαμβάνει:

T-Roc Life : με στάνταρ ψηφιακό πίνακα, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες παρκαρίσματος και ζάντες 17”.

: με στάνταρ ψηφιακό πίνακα, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες παρκαρίσματος και ζάντες 17”. T-Roc Style : προσθέτει full LED φωτισμό, ambient lighting και πιο πλούσια υλικά εσωτερικού.

: προσθέτει full LED φωτισμό, ambient lighting και πιο πλούσια υλικά εσωτερικού. T-Roc R-Line : με σπορτίφ προφυλακτήρες, καθίσματα “ArtVelours” και ανάρτηση με ρυθμιζόμενη απόσβεση.

: με σπορτίφ προφυλακτήρες, καθίσματα “ArtVelours” και ανάρτηση με ρυθμιζόμενη απόσβεση. T-Roc R: κορυφαίο σε επιδόσεις, με 333 PS, 4MOTION και launch control

Στη Γερμανία, το best-seller SUV ξεκινά από 30.845 ευρώ, ενώ στη Γαλλία η βασική έκδοση τιμολογείται από 29.990 ευρώ. Πρόκειται για τις πρώτες επίσημες ενδείξεις του πού θα κινηθεί η νέα γενιά του μοντέλου και για την ελληνική αγορά, όπου αναμένεται με τιμή εκκίνησης γύρω στις 29.000 ευρώ. Η εμπορική διάθεση στην Ελλάδα θα ξεκινήσει μέσα στην άνοιξη του 2026, με τιμές που αναμένονται να κυμανθούν λίγο κάτω από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, πιθανότατα από περίπου 29.000 ευρώ για την έκδοση 1.5 eTSI Life DSG. Η στρατηγική της Volkswagen είναι σαφής: θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν premium ποιότητα σε compact διαστάσεις, με τεχνολογία που προέρχεται απευθείας από το Golf και το Tiguan.

Τι κρατάμε;