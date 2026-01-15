quattroruote-icon
Νέο Volkswagen T-Roc: Πρώτες τιμές για το best-seller SUV

ΠΕΜΠΤΗ | 15.01.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
neo-volkswagen-t-roc-protes-times-gia-to-best-seller-suv-784123

Μετά από περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα στους ευρωπαϊκούς δρόμους, το Volkswagen T-Roc επιστρέφει ριζικά ανανεωμένο. Η Volkswagen επενδύει στη συνέχεια ενός μοντέλου που αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς για την κατηγορία C-SUV, αυτή τη φορά με έμφαση στον εξηλεκτρισμό, την ποιότητα και την τεχνολογική ωριμότητα.

Η σχεδιαστική ταυτότητα του νέου T-Roc είναι εξελιγμένη αλλά οικεία. Ξεχωρίζουν τα νέα φωτιστικά σώματα IQ.Light LED Matrix, η φωτιζόμενη γρίλια και το πιο αιχμηρό πίσω μέρος με φώτα που θυμίζουν το νέο Golf. Το εσωτερικό έχει υποστεί ριζική αναβάθμιση με ψηφιακό cockpit 10,25”, κεντρική οθόνη 12,9”, νέα υλικά και πιο εργονομική διάταξη διακοπτών, απαλλαγμένη από τα κουμπιά αφής που είχαν προκαλέσει κριτική στην προηγούμενη γενιά.

Το νέο T-Roc υιοθετεί την πλατφόρμα MQB Evo, επιτρέποντας πλήρη εξηλεκτρισμό των συνόλων. Η βασική έκδοση 1.5 eTSI αποδίδει 150 ίππους με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V και κιβώτιο DSG 7 σχέσεων. Ακολουθεί η plug-in υβριδική έκδοση eHybrid, με συνδυαστική ισχύ 204 ίππων, ηλεκτρική αυτονομία άνω των 100 km και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης AC 11 kW. Για τους φίλους των επιδόσεων, η έκδοση T-Roc R θα συνεχίσει να προσφέρεται με 2.0 TSI 333 PS και τετρακίνηση 4MOTION, διατηρώντας την πιο σπορ ταυτότητα της σειράς.

Διαβάστε επίσης: Volkswagen T-Roc: Οδηγήσαμε τη νέα γενιά του best-seller SUV

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η γκάμα θα περιλαμβάνει:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  • T-Roc Life: με στάνταρ ψηφιακό πίνακα, αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρες παρκαρίσματος και ζάντες 17”.
  • T-Roc Style: προσθέτει full LED φωτισμό, ambient lighting και πιο πλούσια υλικά εσωτερικού.
  • T-Roc R-Line: με σπορτίφ προφυλακτήρες, καθίσματα “ArtVelours” και ανάρτηση με ρυθμιζόμενη απόσβεση.
  • T-Roc R: κορυφαίο σε επιδόσεις, με 333 PS, 4MOTION και launch control

Στη Γερμανία, το best-seller SUV ξεκινά από 30.845 ευρώ, ενώ στη Γαλλία η βασική έκδοση τιμολογείται από 29.990 ευρώ. Πρόκειται για τις πρώτες επίσημες ενδείξεις του πού θα κινηθεί η νέα γενιά του μοντέλου και για την ελληνική αγορά, όπου αναμένεται με τιμή εκκίνησης γύρω στις 29.000 ευρώ. Η εμπορική διάθεση στην Ελλάδα θα ξεκινήσει μέσα στην άνοιξη του 2026, με τιμές που αναμένονται να κυμανθούν λίγο κάτω από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, πιθανότατα από περίπου 29.000 ευρώ για την έκδοση 1.5 eTSI Life DSG. Η στρατηγική της Volkswagen είναι σαφής: θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν premium ποιότητα σε compact διαστάσεις, με τεχνολογία που προέρχεται απευθείας από το Golf και το Tiguan.

Τι κρατάμε;

  • Νέα γενιά με πλήρως ηλεκτροποιημένη γκάμα.
  • Premium καμπίνα και βελτιωμένη εργονομία.
  • Plug-in hybrid έως 204 PS και αυτονομία 100 km.
  • Εκκίνηση τιμών στη Γερμανία από 30.845 €, στη Γαλλία από 29.990 €.

Tags
#Volkswagen#Volkswagen T-Roc
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
