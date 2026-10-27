Νέο Volvo XC60: Στην Ελλάδα το υβριδικό SUV με τα 200 km ηλεκτρικής αυτονομίας

Το νέο Volvo XC60 φτάνει στην ελληνική αγορά με ανανεωμένη εμφάνιση, μεγαλύτερη μπαταρία και plug-in hybrid εκδόσεις που υπόσχονται σχεδόν 200 km χωρίς βενζίνη.

Η ηλεκτρική αυτονομία εξελίσσεται σε βασικό πεδίο ανταγωνισμού για τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά SUV και το Volvo XC60 επιστρέφει με μια αναβάθμιση που αλλάζει ουσιαστικά τις δυνατότητές του. Πέρα από τις αισθητικές επεμβάσεις και την ανανέωση του ψηφιακού περιβάλλοντος, το σουηδικό μοντέλο αποκτά μεγαλύτερη μπαταρία, δίνοντας περισσότερο χώρο στην ηλεκτροκίνηση μέσα στην καθημερινότητα. Με την T6 AWD να φτάνει τα 198 km ηλεκτρικής αυτονομίας, το ζητούμενο πλέον δεν είναι απλώς να καλύπτεται η διαδρομή από το σπίτι στο γραφείο. Ανάλογα με τις αποστάσεις και τις συνθήκες χρήσης, ο οδηγός μπορεί να πραγματοποιεί περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις μεταξύ δύο φορτίσεων, διατηρώντας παράλληλα τον βενζινοκινητήρα για τις μεγαλύτερες διαδρομές. Στην Ελλάδα, η γκάμα περιλαμβάνει δύο plug-in hybrid εκδόσεις και μία ήπια υβριδική, με την τιμή εκκίνησης των επαναφορτιζόμενων εκδόσεων να διαμορφώνεται στις 72.800 ευρώ.

Μεγαλύτερη μπαταρία, περισσότερα ηλεκτρικά χιλιόμετρα

Στο επίκεντρο της αναβάθμισης βρίσκεται η μπαταρία των 41,2 kWh, από τις οποίες οι 37,9 kWh είναι αξιοποιήσιμες. Πρόκειται για μια χωρητικότητα που δίνει διαφορετικό βάρος στο ηλεκτρικό σκέλος του συστήματος, επιτρέποντας στο XC60 να περιορίζει περισσότερο τη χρήση βενζίνης όταν ο ιδιοκτήτης του φορτίζει συστηματικά. Η μπαταρία ενσωματώνεται στο δάπεδο, ενώ το σύστημα κίνησης συνδυάζει έναν δίλιτρο, τετρακύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα με ηλεκτροκινητήρα 177 ίππων στον πίσω άξονα. Ένας επιπλέον ηλεκτροκινητήρας βρίσκεται ανάμεσα στον θερμικό κινητήρα και το αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων, υποστηρίζοντας τη λειτουργία του υβριδικού συνόλου. Το πρακτικό ενδιαφέρον αυτής της διάταξης βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αυτοκίνητο. Με διαθέσιμη φόρτιση στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας, η ηλεκτρική κίνηση μπορεί να καλύπτει μεγάλο μέρος των συνηθισμένων διαδρομών. Στο ταξίδι, το θερμικό μοτέρ εξασφαλίζει την ευελιξία που αναζητούν όσοι εξακολουθούν να προτιμούν ένα plug-in hybrid. Φυσικά, η πραγματική απόσταση που καλύπτεται αποκλειστικά με ρεύμα εξαρτάται από την ταχύτητα, τη θερμοκρασία, τη διαδρομή και τη χρήση του κλιματισμού. Τα σχεδόν 200 km αποτελούν τιμή αναφοράς της έκδοσης και όχι εγγυημένη αυτονομία σε κάθε συνθήκη.

Δύο εκδόσεις με έως 461 ίππους

Η T6 AWD αποτελεί την εισαγωγική επιλογή στην επαναφορτιζόμενη υβριδική γκάμα. Ο δίλιτρος βενζινοκινητήρας αποδίδει 180 ίππους, ενώ η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 356 ίππους. Η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρώνεται σε 5,7 δευτερόλεπτα, με την ηλεκτρική αυτονομία να φτάνει τα 198 km. Αυτή είναι και η έκδοση που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όποιον δίνει προτεραιότητα στην απόσταση που μπορεί να διανύσει χωρίς να χρησιμοποιήσει βενζίνη, διατηρώντας παράλληλα επιδόσεις που ξεπερνούν τις απαιτήσεις της καθημερινής οδήγησης. Πιο ψηλά τοποθετείται η T8 AWD, με τον βενζινοκινητήρα να αποδίδει 250 ίππους και τη συνολική ισχύ να ανεβαίνει στους 461 ίππους. Εδώ, τα 0 έως 100 km/h έρχονται σε 4,8 δευτερόλεπτα, ενώ η ηλεκτρική αυτονομία διαμορφώνεται περίπου στα 189 km. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας απαιτεί περίπου τέσσερις ώρες, με κατάλληλη παροχή και εξοπλισμό. Δεν υποστηρίζεται ταχυφόρτιση DC, επομένως η τακτική φόρτιση στο σημείο όπου το αυτοκίνητο σταθμεύει για αρκετές ώρες έχει ιδιαίτερη σημασία για την αξιοποίηση του συστήματος.

Ανανέωση στην εμφάνιση και στην καμπίνα

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στα μηχανικά μέρη. Το εμπρός τμήμα αποκτά ανανεωμένη σχεδίαση, με τις οριζόντιες γραμμές να τονίζουν το πλάτος και να δίνουν στο XC60 πιο επιβλητική παρουσία. Τα φωτιστικά σώματα Matrix LED διατηρούν τη χαρακτηριστική υπογραφή «Thor’s Hammer», προσαρμοσμένη στη νεότερη σχεδιαστική ταυτότητα της Volvo. Οι αναλογίες του αμαξώματος παραμένουν γνώριμες. Το μήκος φτάνει περίπου τα 4,71 μέτρα, το πλάτος τα 1,90 μέτρα και το μεταξόνιο τα 2,865 μέτρα, διατηρώντας το μοντέλο στην καρδιά της κατηγορίας των μεσαίων premium SUV. Στο εσωτερικό, η αναβάθμιση επικεντρώνεται κυρίως στην ψηφιακή εμπειρία. Η κεντρική οθόνη των 11,2 ιντσών φιλοξενεί το νεότερο λογισμικό της εταιρείας και αποτελεί την πιο εμφανή αλλαγή στο ταμπλό. Η βασική αρχιτεκτονική της καμπίνας διατηρείται, με τις επιμέρους παρεμβάσεις να εκσυγχρονίζουν την εικόνα της.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Για όσους προτιμούν μια έκδοση που δεν χρειάζεται εξωτερική φόρτιση, η γκάμα εξακολουθεί να περιλαμβάνει την B5 AWD mild hybrid. Διαθέτει δίλιτρο turbo βενζινοκινητήρα 250 ίππων, αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων και τετρακίνηση, με την επιτάχυνση έως τα 100 km/h να ολοκληρώνεται σε 6,9 δευτερόλεπτα. Το ήπια υβριδικό σύστημα, βέβαια, δεν προσφέρει τις δυνατότητες εκτεταμένης ηλεκτρικής κίνησης των T6 και T8.

Οι τιμές εκκίνησης της ανανεωμένης γκάμας διαμορφώνονται ως εξής:

Volvo XC60 B5 AWD mild hybrid: από 67.800 ευρώ

από Volvo XC60 T6 AWD plug-in hybrid: από 72.800 ευρώ

από Volvo XC60 T8 AWD plug-in hybrid: από 76.600 ευρώ

από Volvo XC60 Black Edition T8 AWD plug-in hybrid: από 78.900 ευρώ

Με διαφορά 5.000 ευρώ από την εισαγωγική B5, η T6 προσθέτει σημαντικά περισσότερη ισχύ και τη δυνατότητα καθημερινής χρήσης κυρίως με ηλεκτρική ενέργεια. Η επιλογή αποκτά περισσότερο νόημα για τον οδηγό που έχει εύκολη πρόσβαση σε φόρτιση, καθώς εκεί μπορεί να αξιοποιηθεί ουσιαστικά η μεγαλύτερη μπαταρία του ανανεωμένου XC60.