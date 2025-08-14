quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΑΓΟΡΑ

Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα – Τιμή 26.880 ευρώ

ΠΕΜΠΤΗ | 14.08.2025
Θέμης Θεοδωρόπουλος
neo-yvridiko-suzuki-suv-me-chorous-kai-aftomato-kivotio-stin-ellada-timi-26-880-evro-771228

Η Suzuki παρουσιάζει ένα νέο υβριδικό SUV που συνδυάζει τεχνολογία 48V, αυτόματο κιβώτιο και πλούσιο εξοπλισμό, προσφέροντας πρακτικότητα και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

  • Νέο ήπιο υβριδικό μοτέρ 1.4 BOOSTERJET 48V SHVS
  • Ισχύς 110 PS, ροπή 235 Nm, επιλογή 2WD ή ALLGRIP
  • Αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων στην έκδοση GL+
  • Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας από το βασικό επίπεδο

Νέα εποχή για το Suzuki S-Cross

Η Suzuki συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία στην κατηγορία των SUV, παρουσιάζοντας το ανανεωμένο S-Cross με ήπια υβριδικό κινητήρα 48V και νέα ισχύ 110 ίππων. Το μοντέλο απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα ευρύχωρο, καλοεξοπλισμένο και οικονομικό στην κατανάλωση SUV, διατηρώντας την πρακτικότητα που χαρακτηρίζει το όνομα S-Cross.

suzuki s-cross

Το GL+ με αυτόματο κιβώτιο

Η τιμή των 26.880 ευρώ αφορά την έκδοση 1.4 GL+ HYBRID 48V 6AT, η οποία συνδυάζει το αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων με πλούσιο εξοπλισμό. Στην καρδιά του βρίσκεται ο τετρακύλινδρος 1.4 BOOSTERJET με το ήπια υβριδικό σύστημα SHVS 48V, προσφέροντας ροπή 235 Nm και πιο αποδοτική κατανάλωση. Το ήπια υβριδικό σύστημα λειτουργεί με μπαταρία 48V και μετατροπέα 48-12V, υποστηρίζοντας τον κινητήρα κατά την επιτάχυνση και βελτιώνοντας την απόκριση.

suzuki s-cross

Σχεδίαση και διαστάσεις

Με μήκος 4,3 μέτρα, πλάτος 1,78 και ύψος 1,58 μ., το S-Cross συνδυάζει μοντέρνα εμφάνιση με υψηλή απόσταση από το έδαφος (175 χλστ.), που διευκολύνει την κίνηση και σε πιο δύσκολες επιφάνειες. Οι LED projector προβολείς είναι στάνταρ, ενώ οι ζάντες αλουμινίου 17’’ και οι αλουμινένιες ράγες οροφής ενισχύουν την πρακτικότητα και την αισθητική. Ο χώρος αποσκευών έχει συνολική χωρητικότητα 430 λίτρων.

S-Cross

Εσωτερικό και τεχνολογία

Η καμπίνα του S-Cross GL+ προσφέρει ευρύχωρη διάταξη για πέντε ενήλικες και μεγάλο χώρο αποσκευών. Το σύστημα navi με οθόνη αφής, το Suzuki CONNECT για απομακρυσμένες λειτουργίες και οι θερμαινόμενες εμπρός θέσεις ανεβάζουν τον πήχη στην κατηγορία. Η αυτόματη ρύθμιση κλιματισμού και οι αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες είναι στάνταρ.

suzuki s-cross

Πλήρης παλέτα συστημάτων ασφάλειας

Η ασφάλεια στο S-Cross βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Το DSBS II (Dual Sensor Brake Support) αναλαμβάνει την αποφυγή συγκρούσεων, ενώ η λίστα περιλαμβάνει:

  • LKA, LDP: υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας
  • BSM: παρακολούθηση τυφλών σημείων
  • RCTA: προειδοποίηση κίνησης κατά την όπισθεν
  • TSR: αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας
  • HBA: αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας
  • ISA: έξυπνος περιοριστής ταχύτητας
  • DMS: σύστημα παρακολούθησης οδηγού
  • 6 αερόσακοι
  • e-Call: κλήση έκτακτης ανάγκης

Όλα αυτά καθιστούν το S-Cross μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις σε θέμα ασφάλειας στην κατηγορία του.

suzuki s-cross

Επιλογή τετρακίνησης

Αν και η έκδοση GL+ με τιμή 26.880 ευρώ είναι προσθιοκίνητη, η Suzuki διαθέτει το S-Cross και με το εξελιγμένο σύστημα ALLGRIP για όσους θέλουν επιπλέον ικανότητες εκτός δρόμου. Η τετρακίνηση συνδυάζεται με το ίδιο υβριδικό μοτέρ και αυτόματο κιβώτιο, διατηρώντας την άνεση της καθημερινής οδήγησης, αλλά ανεβάζοντας τη τιμή στις 29.680€.

suzuki s-cross

Κατανάλωση και εκπομπές

Σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, η κατανάλωση για την προσθιοκίνητη αυτόματη έκδοση κυμαίνεται χαμηλά για την κατηγορία (5,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα), ενώ οι εκπομπές CO₂ βρίσκονται στα 121-122 γρ./χλμ.. Οι τιμές αυτές επιβεβαιώνουν ότι το ήπιο υβριδικό σύστημα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του κόστους χρήσης, ενώ εξασφαλίζει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. 

Τι κρατάμε;

  • Πλήρης εξοπλισμός από την έκδοση GL+
  • Νέο υβριδικό μοτέρ 110 PS με ροπή 235 Nm
  • Αυτόματο κιβώτιο και δυνατότητα τετρακίνησης
  • Προηγμένα συστήματα ασφάλειας και άνεσης

Όλες οι ειδήσεις

Η BMW που έχει διπλάσιες πωλήσεις από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή στην Ελλάδα το 2025 – Είναι η πιο φθηνή όλων

Το φθηνότερο Volkswagen στην Ελλάδα είναι SUV – Τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Το οικογενειακό με πορτμπαγκάζ 602 lt και κατανάλωση 6,2 lt/100km – Με τιμή 22.890 ευρώ

car-prices
google-news
Tags
#Suzuki#Suzuki S-Cross
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ekpliktikes-epidoseis-gia-ti-suzuki-to-2024-748213

ΑΓΟΡΑ

21.01.2025

Εκπληκτικές επιδόσεις για τη Suzuki το 2024
to-fthinotero-7-thesio-suv-tis-opel-irthe-stin-ellada-des-tin-timi-770055

ΑΓΟΡΑ

05.08.2025

Το φθηνότερο 7-θέσιο SUV της Opel ήρθε στην Ελλάδα – Δες την τιμή
i-nea-yvridiki-ekdosi-tou-best-seller-suv-tis-suzuki-pou-irthe-stin-ellada-me-timi-20-580-evro-709345

ΑΓΟΡΑ

30.07.2025

Η νέα υβριδική έκδοση του best-seller SUV της Suzuki που ήρθε στην Ελλάδα – Με τιμή 20.580 ευρώ
odigokentriko-supermini-me-plousio-exoplismo-pou-kaiei-47-lt-100km-kostizei-16-990-evro-766323

ΑΓΟΡΑ

07.07.2025

Οδηγοκεντρικό supermini με πλούσιο εξοπλισμό που καίει 4,7 lt/100km – Κοστίζει 16.990 ευρώ
telos-epochis-gia-to-fthinotero-suv-tis-suzuki-poio-montelo-ton-16-000-evro-aposyretai-764016

ΑΓΟΡΑ

22.06.2025

Τέλος εποχής για το φθηνότερο SUV της Suzuki – Ποιο μοντέλο των 16.000 ευρώ αποσύρεται;
nea-ekdosi-opel-corsa-edition-plus-plousioteros-exoplismos-me-18-800-evro-763931

ΑΓΟΡΑ

20.06.2025

Νέα έκδοση Opel Corsa Edition Plus: Πλουσιότερος εξοπλισμός με 18.800 ευρώ

Πρόσφατες Ειδήσεις