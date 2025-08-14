Νέο υβριδικό Suzuki SUV με χώρους και αυτόματο κιβώτιο στην Ελλάδα – Τιμή 26.880 ευρώ

Η Suzuki παρουσιάζει ένα νέο υβριδικό SUV που συνδυάζει τεχνολογία 48V, αυτόματο κιβώτιο και πλούσιο εξοπλισμό, προσφέροντας πρακτικότητα και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Νέο ήπιο υβριδικό μοτέρ 1.4 BOOSTERJET 48V SHVS

Ισχύς 110 PS, ροπή 235 Nm, επιλογή 2WD ή ALLGRIP

Αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων στην έκδοση GL+

Πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας από το βασικό επίπεδο

Νέα εποχή για το Suzuki S-Cross

Η Suzuki συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία στην κατηγορία των SUV, παρουσιάζοντας το ανανεωμένο S-Cross με ήπια υβριδικό κινητήρα 48V και νέα ισχύ 110 ίππων. Το μοντέλο απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα ευρύχωρο, καλοεξοπλισμένο και οικονομικό στην κατανάλωση SUV, διατηρώντας την πρακτικότητα που χαρακτηρίζει το όνομα S-Cross.

Το GL+ με αυτόματο κιβώτιο

Η τιμή των 26.880 ευρώ αφορά την έκδοση 1.4 GL+ HYBRID 48V 6AT, η οποία συνδυάζει το αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων με πλούσιο εξοπλισμό. Στην καρδιά του βρίσκεται ο τετρακύλινδρος 1.4 BOOSTERJET με το ήπια υβριδικό σύστημα SHVS 48V, προσφέροντας ροπή 235 Nm και πιο αποδοτική κατανάλωση. Το ήπια υβριδικό σύστημα λειτουργεί με μπαταρία 48V και μετατροπέα 48-12V, υποστηρίζοντας τον κινητήρα κατά την επιτάχυνση και βελτιώνοντας την απόκριση.

Σχεδίαση και διαστάσεις

Με μήκος 4,3 μέτρα, πλάτος 1,78 και ύψος 1,58 μ., το S-Cross συνδυάζει μοντέρνα εμφάνιση με υψηλή απόσταση από το έδαφος (175 χλστ.), που διευκολύνει την κίνηση και σε πιο δύσκολες επιφάνειες. Οι LED projector προβολείς είναι στάνταρ, ενώ οι ζάντες αλουμινίου 17’’ και οι αλουμινένιες ράγες οροφής ενισχύουν την πρακτικότητα και την αισθητική. Ο χώρος αποσκευών έχει συνολική χωρητικότητα 430 λίτρων.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Η καμπίνα του S-Cross GL+ προσφέρει ευρύχωρη διάταξη για πέντε ενήλικες και μεγάλο χώρο αποσκευών. Το σύστημα navi με οθόνη αφής, το Suzuki CONNECT για απομακρυσμένες λειτουργίες και οι θερμαινόμενες εμπρός θέσεις ανεβάζουν τον πήχη στην κατηγορία. Η αυτόματη ρύθμιση κλιματισμού και οι αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες είναι στάνταρ.

Πλήρης παλέτα συστημάτων ασφάλειας

Η ασφάλεια στο S-Cross βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Το DSBS II (Dual Sensor Brake Support) αναλαμβάνει την αποφυγή συγκρούσεων, ενώ η λίστα περιλαμβάνει:

LKA, LDP : υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

: υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας BSM : παρακολούθηση τυφλών σημείων

: παρακολούθηση τυφλών σημείων RCTA : προειδοποίηση κίνησης κατά την όπισθεν

: προειδοποίηση κίνησης κατά την όπισθεν TSR : αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας

: αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας HBA : αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας

: αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας ISA : έξυπνος περιοριστής ταχύτητας

: έξυπνος περιοριστής ταχύτητας DMS : σύστημα παρακολούθησης οδηγού

: σύστημα παρακολούθησης οδηγού 6 αερόσακοι

e-Call: κλήση έκτακτης ανάγκης

Όλα αυτά καθιστούν το S-Cross μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις σε θέμα ασφάλειας στην κατηγορία του.

Επιλογή τετρακίνησης

Αν και η έκδοση GL+ με τιμή 26.880 ευρώ είναι προσθιοκίνητη, η Suzuki διαθέτει το S-Cross και με το εξελιγμένο σύστημα ALLGRIP για όσους θέλουν επιπλέον ικανότητες εκτός δρόμου. Η τετρακίνηση συνδυάζεται με το ίδιο υβριδικό μοτέρ και αυτόματο κιβώτιο, διατηρώντας την άνεση της καθημερινής οδήγησης, αλλά ανεβάζοντας τη τιμή στις 29.680€.

Κατανάλωση και εκπομπές

Σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, η κατανάλωση για την προσθιοκίνητη αυτόματη έκδοση κυμαίνεται χαμηλά για την κατηγορία (5,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα), ενώ οι εκπομπές CO₂ βρίσκονται στα 121-122 γρ./χλμ.. Οι τιμές αυτές επιβεβαιώνουν ότι το ήπιο υβριδικό σύστημα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του κόστους χρήσης, ενώ εξασφαλίζει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας.

Τι κρατάμε;

Πλήρης εξοπλισμός από την έκδοση GL+

Νέο υβριδικό μοτέρ 110 PS με ροπή 235 Nm

Αυτόματο κιβώτιο και δυνατότητα τετρακίνησης

Προηγμένα συστήματα ασφάλειας και άνεσης

