NIO: Αναλυτικά όλη η γκάμα της στην Ελλάδα – Τιμές

Η NIO μπαίνει επίσημα στην Ελλάδα με πέντε ηλεκτρικά μοντέλα. Δες αναλυτικά εκδόσεις, τιμές, αυτονομίες και ιπποδυνάμεις.

Πέντε ηλεκτρικά μοντέλα λανσάρει η NIO στην Ελλάδα μέσω της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Η γκάμα ξεκινά από το Firefly (city car) και φτάνει στο EL8 (7θέσιο SUV).

Οι εκδόσεις καλύπτουν 42 έως 100 kWh μπαταρία , ισχύ 143 έως 653 PS και αυτονομία 330–590 km .

Οι τιμές κυμαίνονται από 31.900 έως 119.400 ευρώ .

Όλα τα μοντέλα είναι αμιγώς ηλεκτρικά και έρχονται με premium τεχνολογίες.

Η NIO στην Ελλάδα

Η κινεζική NIO, που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί διεθνώς στα premium ηλεκτρικά, μπαίνει επίσημα στην ελληνική αγορά. Η διάθεση γίνεται μέσω της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., η οποία έχει αναλάβει τον ρόλο του εισαγωγέα όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για Κύπρο και Βουλγαρία.

Με το εμπορικό λανσάρισμα, ανακοινώθηκαν τιμές και εκδόσεις για πέντε νέα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, που καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες: από city car έως μεγάλα SUV.

Firefly – Το ηλεκτρικό πόλης

Το Firefly είναι η πρόταση της NIO για την καθημερινή μετακίνηση στις ευρωπαϊκές πόλεις. Πρόκειται για ένα compact μοντέλο με μοντέρνα σχεδίαση, το οποίο συνδυάζει 42 kWh μπαταρία με 143 PS ισχύος. Η αυτονομία φτάνει έως τα 330 km WLTP.

Τιμή Ελλάδας: 31.900 ευρώ

ET5 & ET5 Touring – Το δυναμικό δίδυμο

Το ET5 διατίθεται τόσο σε sedan όσο και σε Touring (station wagon), με έμφαση στις επιδόσεις και την τεχνολογία. Και στις δύο εκδόσεις, η ισχύς φτάνει τα 490 PS, ενώ υπάρχουν δύο επιλογές μπαταρίας:

75 kWh : 456 km αυτονομία (sedan) – 435 km (Touring)

100 kWh: 590 km αυτονομία (sedan) – 560 km (Touring)

Τιμές:

ET5 75 kWh – 61.900 ευρώ ET5 100 kWh – 71.900 ευρώ ET5 Touring 75 kWh – 66.900 ευρώ ET5 Touring 100 kWh – 73.900 ευρώ



EL6 – Το μεσαίο SUV

Το EL6 είναι ένα πολυτελές, μεσαίο ηλεκτρικό SUV που στοχεύει απευθείας την κατηγορία των premium. Εξοπλίζεται με τις ίδιες επιλογές μπαταρίας όπως το ET5, αλλά η αυτονομία διαφοροποιείται λόγω αμαξώματος:

75 kWh : 406 km

100 kWh : 529 km

Ισχύς: 490 PS

Τιμές:

EL6 75 kWh – 69.900 ευρώ EL6 100 kWh – 76.900 ευρώ



EL8 – Η ναυαρχίδα

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το EL8, ένα πολυτελές 7θέσιο SUV με προηγμένα συστήματα τεχνολογίας και άνεσης. Εφοδιάζεται αποκλειστικά με τη μεγάλη μπαταρία 100 kWh και δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνολικά 653 PS.

Η αυτονομία φτάνει έως τα 510 km WLTP.

Τιμή Ελλάδας: 119.400 ευρώ

Συνοπτικός πίνακας τιμών NIO στην Ελλάδα

Μοντέλο Μπαταρία Ισχύς Αυτονομία (WLTP) Τιμή (€) Firefly 42 kWh 143 PS 330 km 31.900 ET5 75 kWh 490 PS 456 km 61.900 ET5 100 kWh 490 PS 590 km 71.900 ET5 Touring 75 kWh 490 PS 435 km 66.900 ET5 Touring 100 kWh 490 PS 560 km 73.900 EL6 75 kWh 490 PS 406 km 69.900 EL6 100 kWh 490 PS 529 km 76.900 EL8 100 kWh 653 PS 510 km 119.400

