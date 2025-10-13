quattroruote-icon
ΑΓΟΡΑ

Nissan Qashqai: Στην Ελλάδα η νέα υβριδική έκδοση με 204 ίππους που καίει 4,6 lt/100km – Τιμή

ΔΕΥΤΕΡΑ | 13.10.2025
Στέλιος Παππάς
nissan-qashqai-stin-ellada-i-nea-yvridiki-ekdosi-me-204-ippous-pou-kaiei-46-lt-100km-timi-779080

Το αναβαθμισμένο Qashqai e-POWER λανσάρεται στην Ελλάδα με χαμηλή κατανάλωση και αυτονομία 1.200 km. Δες τιμές και βασικά στοιχεία.

Το e-POWER είναι υβριδική λύση στη γκάμα του Nissan Qashqai όπου ο βενζινοκινητήρας δουλεύει ως γεννήτρια και οι τροχοί κινούνται πάντα από ηλεκτροκινητήρα. Άρα, οδηγείς με την ακαριαία απόκριση ενός EV, χωρίς να ψάχνεις πρίζα.

Nissan Qashqai with new e-POWER achieves 5.4l/100km in ADAC Ecotest

Τι αλλάζει στο νέο Qashqai e-POWER

  • Ισχύς: 204 PS – πιο «γεμάτη» απόδοση, ειδικά στο πρόγραμμα Sport.
  • Κατανάλωση WLTP: έως 4,6 l/100 km.
  • CO₂: από 102 g/km.
  • Αυτονομία: 1.200 km με ένα ρεζερβουάρ (ενδεικτικά, 55 L / 4,6 l/100 km ≈ 1.196 km).
  • Άνεση/ησυχία: αισθητά χαμηλότερος θόρυβος καμπίνας χάρη σε βελτιώσεις μόνωσης και ρύθμισης λειτουργίας του θερμικού μοτέρ.

Στην πράξη, το σύστημα «κρατά» τον 1.5 λίτρων τρικύλινδρο σε αποδοτικό φάσμα στροφών και «τροφοδοτεί» τον ηλεκτροκινητήρα και τη μικρή μπαταρία. Με την αναγεννητική πέδηση ανακτά ενέργεια σε αστικές διαδρομές, ρίχνοντας περαιτέρω την κατανάλωση.

Οδήγηση σαν ηλεκτρικό – χωρίς καλώδιο

Mετάδοση: δεν υπάρχει συμβατικό κιβώτιο/συμπλέκτης, με την κίνηση να φτάνει στους τροχούς μέσω μειωτήρα (single-speed), γι’ αυτό και η απόκριση στο γκάζι θυμίζει ηλεκτρικό μοντέλο.

Προγράμματα: Eco/Normal/Sport, με το Sport να δίνει πιο «ζωντανή» αίσθηση.

Ενισχυμένη ανάκτηση ενέργειας: λειτουργία B-mode/αυξημένη ανάκτηση για οδήγηση με λιγότερο φρένο στην πόλη.

Ενδεικτικό κόστος καυσίμου: αν η αμόλυβδη είναι ~1,70 €/L, τότε με 4,6 L/100 km μιλάμε για περίπου 7,8 €/100 km. (Το πραγματικό κόστος εξαρτάται από την τιμή καυσίμου και το προφίλ διαδρομών.)

Χώροι & πρακτικότητα

Το Qashqai παραμένει ένα από τα πιο ισορροπημένα C-SUV σε ευρυχωρία και πορτμπαγκάζ. Η τοποθέτηση της μπαταρίας δεν «καταστρέφει» τη χρηστικότητα: πενταθέσια καμπίνα, επίπεδο δάπεδο πίσω και εύχρηστο χώρο αποσκευών με διπλό πάτωμα/διαχωριστικά (ανάλογα με την έκδοση).

Συνδεσιμότητα & τεχνολογία

Google built-in: Χάρτες Google με live πληροφορίες, Βοηθός Google και Play Store απευθείας στο αυτοκίνητο.

Μεγάλες οθόνες: ψηφιακός πίνακας οργάνων και κεντρική οθόνη infotainment (διαστάσεις/λειτουργίες ανά έκδοση).

OTA updates: αναβαθμίσεις λογισμικού εξ αποστάσεως.

ProPILOT (αναβαθμισμένο): υποβοήθηση στον αυτοκινητόδρομο με διατήρηση λωρίδας/απόστασης και προσαρμογή ταχύτητας με βάση τα δεδομένα πλοήγησης.

Ασφάλεια

Εκτός από το ProPILOT, το Qashqai προσφέρει πλήρες πακέτο ADAS (ανά έκδοση): αυτόματο φρενάρισμα, αναγνώριση σηματοδότησης, τυφλά σημεία, cross-traffic alert, 360° κάμερες κ.ά., με στόχο να μειωθεί η κόπωση και να αυξηθεί το περιθώριο ασφάλειας στην καθημερινότητα.

Εκδόσεις & τιμές στην Ελλάδα

(Οι παρακάτω τιμές ενσωματώνουν την τρέχουσα προωθητική ενέργεια –2.000 €.)

  • 1.5 e-POWER 204 PS Auto Unique: 38.590 €
  • 1.5 e-POWER 204 PS Auto N-Connecta: 40.590 €
  • 1.5 e-POWER 204 PS Auto N-Connecta Feel: 42.590 €
  • 1.5 e-POWER 204 PS Auto N-Design: 43.590 €
  • 1.5 e-POWER 204 PS Auto Techna: 44.590 €
  • 1.5 e-POWER 204 PS Auto Techna Plus: 46.590 €

Παραγωγή: Sunderland (Ην. Βασίλειο).

Σε ποιον ταιριάζει

  • Σε οδηγούς που θέλουν αίσθηση ηλεκτρικού χωρίς δέσμευση φόρτισης.
  • Σε όσους κάνουν πολλά μικτά χιλιόμετρα (πόλη/εθνική) και μετρούν κόστος χρήσης.
  • Σε οικογένειες που χρειάζονται χώρους και πλήρες ADAS, χωρίς να ανέβουν κατηγορία μεγέθους/τιμής.

Τι κρατάμε;

  • Το Qashqai e-POWER 204 PS είναι εδώ με έως 4,6 l/100 km, 1.200 km αυτονομία και Google built-in.
  • Οδηγική αίσθηση EV, χωρίς φόρτιση και με τον βενζινοκινητήρα να δουλεύει ως γεννήτρια.
  • Πλούσιες εκδόσεις με αναβαθμισμένα ADAS και τιμές από 38.590 €.
  • Πολύ ισορροπημένη πρόταση value-for-money για την καρδιά της κατηγορίας C-SUV.

Τεκμήρια αυτοκινήτων: «Κούρεμα» που φτάνει σχεδόν το 74% – Αναλυτικοί πίνακες

Έτσι θα πάρεις τετρακίνητο υβριδικό Jeep με κατανάλωση κάτω από 2 lt/100km και όφελος 10.000 ευρώ

Μη χρήση κράνους / ζώνης: Πόσο είναι το πρόστιμο και για πόσο σου παίρνουν το δίπλωμα;

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
