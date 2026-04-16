Ο Όμιλος που πούλησε σχεδόν 1,4 εκατ. αυτοκίνητα μέσα σε 3 μήνες

Ο Όμιλος λέει πως παρέδωσε συνολικά 1,4 εκατ. αυτοκίνητα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026: αύξηση 12% σε σχέση με πέρσι

Η Stellantis ανακοίνωσε ότι οι παραδόσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 1,4 εκατομμύριο οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η ανάπτυξη παρατηρήθηκε σε όλες τις περιοχές, με πιο σημαντικές αγορές να είναι αυτές της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.

+17% στη Βόρεια Αμερική

Σύμφωνα με τη Stellantis, οι παραδόσεις του Οίκου στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά περίπου 54 χιλιάδες οχήματα (+17% σε ετήσια βάση). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα μοντέλα Ram 1500, στο ανανεωμένο Jeep Grand Wagoneer και στο ολοκαίνουργιο Jeep Cherokee, τα οποία κάλυψαν περισσότερο από το 100% της συνολικής αύξησης.

Αντίθετα, οι παραδόσεις του Jeep Compass μειώθηκαν λόγω της έναρξης παραγωγής του νέου Cherokee στο εργοστάσιο του Toluca.

+12% στην Ευρώπη

Στην Ευρώπη (Enlarged Europe), οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 69 χιλιάδες οχήματα (+12% σε ετήσια βάση). Οι παραδόσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV) παρέμειναν σταθερές στις περίπου 135 χιλιάδες μονάδες. Η αύξηση στα επιβατικά αυτοκίνητα προήλθε από νέες λανσαρίσματα. Τα brands FIAT, Opel/Vauxhall και Citroën ωφελήθηκαν σημαντικά από τα μοντέλα της πλατφόρμας Smart Car (Citroën C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera, Fiat Grande Panda), τα οποία αυξήθηκαν κατά περίπου 48 χιλιάδες μονάδες (+85%).

Παράλληλα, τα οχήματα με το σήμα Leapmotor κέρδισαν έδαφος, με τις παραδόσεις να φτάνουν τις περίπου 27 χιλιάδες μονάδες (+22 χιλιάδες), χάρη κυρίως στην επιτυχία του T03 στην κατηγορία των προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιαίτερα στην Ιταλία.

+11% στη Μέση Ανατολή

Στη Μέση Ανατολή & Αφρική, οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 11 χιλιάδες οχήματα (+11%), με κύριο μοχλό την Τουρκία (+12 χιλιάδες περίπου). Η βελτίωση αποδίδεται στην ομαλοποίηση των αποθεμάτων και στην καλύτερη εμπορική επίδοση, χάρη στα νέα μοντέλα Citroën και Opel Smart Cars. Θετική συνεισφορά είχε και η Αλγερία μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης της τοπικής παραγωγής.

Αντίθετα, στις χώρες του Κόλπου οι παραδόσεις μειώθηκαν περισσότερο από το ήμισυ, πέφτοντας στις περίπου 3 χιλιάδες μονάδες.

+4% στη Νότια Αμερική

Στη Νότια Αμερική, οι παραδόσεις σημείωσαν αύξηση κατά περίπου 8 χιλιάδες οχήματα (+4%). Στη Βραζιλία οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 17 χιλιάδες μονάδες (+11%), χάρη στη βελτίωση της αγοράς. Αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση στην Αργεντινή κατά περίπου 8 χιλιάδες μονάδες (-19%), λόγω της πτώσης της συνολικής αγοράς και της πίεσης από νέους Κινέζους ανταγωνιστές.

Η Stellantis διατήρησε την ηγετική της θέση τόσο σε επίπεδο περιοχής όσο και στις δύο βασικές αγορές της, Βραζιλία και Αργεντινή.

