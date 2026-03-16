Ο πιο δημοφιλής τύπος κινητήρα στην Ελλάδα για το 2026 – Άγγιξε το 54% των πωλήσεων

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου συνεχίζει να αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς και το 2026 φαίνεται πως επιβεβαιώνει μια τάση που έχει αρχίσει να γίνεται κυρίαρχη τα τελευταία χρόνια. Ο υβριδικός τύπος κινητήρα (HEV) έχει πλέον εξελιχθεί στην πιο δημοφιλή επιλογή για τους αγοραστές, φτάνοντας να καλύπτει περίπου το 54% των νέων ταξινομήσεων στην Ελλάδα. Η στροφή προς τον υβριδικό τύπο κινητήρα δεν είναι τυχαία. Οι οδηγοί αναζητούν πλέον χαμηλή κατανάλωση, μειωμένες εκπομπές ρύπων και ευκολία στη χρήση, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν τις συνήθειες ανεφοδιασμού ή να εξαρτώνται από δημόσια δίκτυα φόρτισης. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα αυτοκίνητα με υβριδικό κινητήρα κατακτούν σταθερά όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς.

Τα στοιχεία των ταξινομήσεων δείχνουν ξεκάθαρα την εικόνα της αγοράς. Στους πρώτους μήνες του 2026, τα αυτοκίνητα με υβριδικό κινητήρα (HEV) συγκεντρώνουν περίπου 53,9% των πωλήσεων, ποσοστό που πρακτικά μεταφράζεται σε πάνω από ένα στα δύο καινούργια αυτοκίνητα που πωλούνται στη χώρα. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν συγκρίνουμε τα υπόλοιπα είδη κινητήρα:

Βενζίνη: περίπου 24,4% μερίδιο αγοράς

περίπου μερίδιο αγοράς Plug-in hybrid: περίπου 8,4%

περίπου Ηλεκτρικά (BEV): περίπου 6,5%

περίπου Πετρέλαιο: περίπου 3,8%

περίπου Υγραέριο: περίπου 3%

Με άλλα λόγια, τα αυτοκίνητα με υβριδικό κινητήρα αποτελούν πλέον μακράν την πιο δημοφιλή επιλογή τεχνολογίας στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν την άνοδο του υβριδικού κινητήρα. Ο σημαντικότερος είναι η οικονομία καυσίμου. Τα σύγχρονα υβριδικά μοντέλα μπορούν να καταναλώνουν ακόμη και 4 έως 5 λίτρα βενζίνης ανά 100 km, τιμές που μέχρι πριν λίγα χρόνια συναντούσαμε μόνο σε diesel. Παράλληλα, ο υβριδικός κινητήρας λειτουργεί πολλές φορές αμιγώς ηλεκτρικά σε χαμηλές ταχύτητες, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί χωρίς κατανάλωση καυσίμου για μικρές αποστάσεις, μειώνοντας σημαντικά το κόστος χρήσης. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι ο οδηγός δεν χρειάζεται να φορτίζει το αυτοκίνητο. Η μπαταρία φορτίζεται αυτόματα μέσω ανάκτησης ενέργειας στο φρενάρισμα ή από τον ίδιο τον θερμικό κινητήρα.

Την ίδια στιγμή, το diesel συνεχίζει να χάνει σημαντικό έδαφος. Το μερίδιό του στην ελληνική αγορά έχει πέσει σε περίπου 3,8%, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Από τη μία πλευρά υπάρχουν αυστηρότεροι κανονισμοί εκπομπών, ενώ από την άλλη αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν περιορίσει ή καταργήσει τις diesel εκδόσεις σε μικρότερα μοντέλα. Παράλληλα, η τεχνολογία υβριδικού κινητήρα έχει καταφέρει να προσφέρει παρόμοια κατανάλωση με ένα diesel, αλλά με πιο ομαλή λειτουργία και χαμηλότερο κόστος συντήρησης.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα συνεχίζουν να αυξάνουν σταδιακά το μερίδιό τους, ωστόσο παραμένουν ακόμη σε μονοψήφιο ποσοστό στην ελληνική αγορά. Το 2026 το μερίδιο των ηλεκτρικών μοντέλων βρίσκεται περίπου στο 6,5%, δείχνοντας μια σταθερή αλλά πιο αργή ανάπτυξη σε σχέση με τα υβριδικά αυτοκίνητα. Οι βασικοί λόγοι είναι το υψηλότερο κόστος αγοράς αλλά και η ανάγκη για υποδομές φόρτισης, ειδικά για όσους δεν έχουν δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι.

Όλα δείχνουν ότι ο υβριδικός κινητήρας θα συνεχίσει να κυριαρχεί τα επόμενα χρόνια στην ελληνική αγορά. Η τεχνολογία προσφέρει έναν ιδανικό συνδυασμό οικονομίας, αξιοπιστίας και ευκολίας χρήσης, ενώ οι κατασκευαστές συνεχίζουν να επενδύουν σε πιο αποδοτικά συστήματα. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη των plug-in hybrid και των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα συνεχιστεί, δημιουργώντας μια αγορά όπου διαφορετικοί τύποι κινητήρα θα συνυπάρχουν. Ωστόσο, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, όλα δείχνουν ότι τα αυτοκίνητα με υβριδικό κινητήρα θα παραμείνουν η πιο ισορροπημένη επιλογή για τους περισσότερους οδηγούς στην Ελλάδα.

