Ο υβριδικός κινητήρας της Renault που κάνει 1.000 km με ένα γέμισμα – Σε ποια μοντέλα μπαίνει;

Χωρίς καλώδιο φόρτισης και χωρίς δεύτερο ρεζερβουάρ, το νέο υβριδικό σύστημα της Renault συνδυάζει 160 ίππους, κατανάλωση που ξεκινά από 3,9 lt/100 km και αυτονομία έως 1.000 km, ενώ διατίθεται σε τρία μοντέλα με τιμές από 24.500 ευρώ.

Η Renault επεκτείνει σταδιακά τη χρήση του νέου Full Hybrid E-Tech 160, ενός αυτοφορτιζόμενου υβριδικού συστήματος που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει χαμηλή κατανάλωση στην πόλη, ικανοποιητικές επιδόσεις στο ταξίδι και μεγάλη αυτονομία, χωρίς σύνδεση σε εξωτερική πηγή ενέργειας. Στην ελληνική αγορά το συγκεκριμένο σύστημα κίνησης διατίθεται στο νέο Renault Clio, στο Renault Captur και στο μεγαλύτερο οικογενειακό SUV Renault Symbioz. Οι τιμές ξεκινούν από 24.500 ευρώ, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό απέναντι τόσο σε συμβατικά βενζινοκίνητα μοντέλα όσο και σε μικρότερα υβριδικά αυτοκίνητα.

Πώς λειτουργεί το Full Hybrid E-Tech 160;

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος ατμοσφαιρικός βενζινοκινητήρας 1,8 λίτρων, άμεσου ψεκασμού, ο οποίος αποδίδει 109 ίππους. Συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα και γεννήτρια υψηλής τάσης, ανεβάζοντας τη συνολική συνδυαστική ισχύ στους 160 ίππους. Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία χωρητικότητας 1,4 kWh, η οποία δεν φορτίζεται από πρίζα. Το αυτοκίνητο ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, ενώ το σύστημα διαχείρισης φροντίζει ώστε η μπαταρία να διαθέτει το απαραίτητο φορτίο για τις εκκινήσεις και τις αστικές μετακινήσεις. Η μετάδοση γίνεται μέσω ενός ιδιαίτερου αυτόματου κιβωτίου multimode 4+2 σχέσεων. Οι τέσσερις σχέσεις αφορούν τον θερμικό κινητήρα και οι δύο τον ηλεκτροκινητήρα, δημιουργώντας πολλαπλούς συνδυασμούς λειτουργίας. Το κιβώτιο δεν διαθέτει συμβατικό συμπλέκτη, περιορίζοντας τις μηχανικές απώλειες και επιτρέποντας στο λογισμικό να επιλέγει αυτόματα τον αποδοτικότερο τρόπο κίνησης. Οι εκκινήσεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα ηλεκτρικά, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία και άμεση απόκριση. Μέσα στην πόλη το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τον ηλεκτροκινητήρα, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να αλλάξει κάποια συνήθεια ή να αναζητήσει φορτιστή.

Πώς πετυχαίνει αυτονομία 1.000 km;

Η μεγάλη αυτονομία δεν προκύπτει από ένα τεράστιο ρεζερβουάρ, αλλά κυρίως από τη χαμηλή κατανάλωση που εξασφαλίζει η συχνή αξιοποίηση της ηλεκτρικής κίνησης. Στο νέο Clio, η κατανάλωση ξεκινά από 3,9 lt/100 km, ενώ το ρεζερβουάρ έχει χωρητικότητα 39 λίτρων. Θεωρητικά, με τη χαμηλότερη τιμή κατανάλωσης, ένα πλήρες γέμισμα επαρκεί για περίπου 1.000 km. Οι εκπομπές CO₂ ξεκινούν από μόλις 89 g/km. Τα μεγαλύτερα Captur και Symbioz χρησιμοποιούν ρεζερβουάρ 48 λίτρων. Η κατανάλωσή τους κυμαίνεται από 4,3 έως 4,7 lt/100 km, επιτρέποντας και σε αυτά να φτάνουν έως τα 1.000 km με ένα γέμισμα, βάσει του πρωτοκόλλου WLTP.

Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160 – Από 24.900 ευρώ

Το νέο Renault Clio είναι το ελαφρύτερο και αποδοτικότερο από τα τρία μοντέλα. Με το υβριδικό σύστημα των 160 ίππων επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 8,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 180 km/h. Η μικτή κατανάλωση κυμαίνεται από 3,9 έως 4,2 lt/100 km και οι εκπομπές CO₂ από 89 έως 95 g/km. Το αυτόματο κιβώτιο περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στο σύστημα, επομένως όλες οι υβριδικές εκδόσεις είναι αυτόματες. Το Clio Full Hybrid E-Tech 160 διατίθεται στην Ελλάδα σε τρεις εκδόσεις:

evolution: 24.900 ευρώ

techno: 25.900 ευρώ

esprit Alpine: 28.000 ευρώ

Όλες συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση πέντε ετών ή 100.000 km και πέντε χρόνια οδικής βοήθειας.

Renault Captur Full Hybrid E-Tech 160 – Από 24.500 ευρώ

Το Renault Captur προσφέρει το ίδιο υβριδικό σύστημα σε ένα πιο πρακτικό αμάξωμα B-SUV, με ψηλότερη θέση οδήγησης, μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος και συρόμενο πίσω κάθισμα. Το 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,9 δευτερόλεπτα, ενώ η κατανάλωση κυμαίνεται από 4,3 έως 4,7 lt/100 km. Οι εκπομπές CO₂ βρίσκονται μεταξύ 97 και 107 g/km και το ρεζερβουάρ χωρά 48 λίτρα. Παρότι είναι μεγαλύτερο και πιο πρακτικό από το Clio, το Captur ξεκινά σε ελαφρώς χαμηλότερη τιμή:

evolution plus: 24.500 ευρώ

techno: 25.900 ευρώ

Η έκδοση evolution plus συνδυάζει την ισχύ των 160 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο με τιμή χαμηλότερη ακόμη και από εκείνη του υβριδικού Clio evolution.

Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 – Από 27.900 ευρώ

Το Renault Symbioz είναι η μεγαλύτερη και περισσότερο οικογενειακή επιλογή. Τοποθετείται πάνω από το Captur, προσφέροντας μακρύτερο αμάξωμα, συρόμενη πίσω σειρά καθισμάτων και χώρο αποσκευών που κυμαίνεται από 492 έως 624 λίτρα, ανάλογα με τη θέση του πίσω καθίσματος. Με τις πλάτες αναδιπλωμένες, η χωρητικότητα φτάνει τα 1.582 λίτρα. Το Symbioz επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 9,1 δευτερόλεπτα, καταναλώνει από 4,3 έως 4,7 lt/100 km και προσφέρει επίσημη αυτονομία 1.000 km. Η μέγιστη ταχύτητα με αποκλειστικά ηλεκτρική κίνηση φτάνει τα 141 km/h. Διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις:

evolution: 27.900 ευρώ

techno: 29.900 ευρώ

esprit Alpine: 32.200 ευρώ

iconic: 33.900 ευρώ

Ποιο από τα τρία ταιριάζει σε ποιον;

Το Clio είναι η καλύτερη επιλογή για εκείνον που δίνει προτεραιότητα στη χαμηλότερη κατανάλωση, στις καλύτερες επιδόσεις και στις πιο περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις.

είναι η καλύτερη επιλογή για εκείνον που δίνει προτεραιότητα στη χαμηλότερη κατανάλωση, στις καλύτερες επιδόσεις και στις πιο περιορισμένες εξωτερικές διαστάσεις. Το Captur προσφέρει την πιο δυνατή σχέση τιμής και πρακτικότητας. Ξεκινά από 24.500 ευρώ, είναι φθηνότερο από το αντίστοιχο Clio και προσθέτει τη θέση οδήγησης και την ευελιξία ενός compact SUV.

προσφέρει την πιο δυνατή σχέση τιμής και πρακτικότητας. Ξεκινά από 24.500 ευρώ, είναι φθηνότερο από το αντίστοιχο Clio και προσθέτει τη θέση οδήγησης και την ευελιξία ενός compact SUV. Το Symbioz απευθύνεται στις οικογένειες που χρειάζονται περισσότερο χώρο, αλλά δεν θέλουν να περάσουν σε ένα μεγαλύτερο και ακριβότερο C-SUV. Με τιμή από 27.900 ευρώ, παραμένει κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ στη βασική και στη μεσαία έκδοση techno.

Κοινός παρονομαστής και των τριών είναι οι 160 ίπποι, το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, η δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης χωρίς εξωτερική φόρτιση και η αυτονομία που μπορεί να φτάσει τα 1.000 km. Με τιμές από 24.500 ευρώ, το Full Hybrid E-Tech 160 αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες προτάσεις στη γκάμα της Renault.