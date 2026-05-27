Οι 2 Ferrari που πουλήθηκαν στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα – Το συνολικό κόστος αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ

Ο προηγούμενος μήνας έκρυβε δύο εντυπωσιακές ταξινομήσεις για την ελληνική αγορά, καθώς στους δρόμους της χώρας μας προστέθηκαν δύο Ferrari με V12 κινητήρες.

Και μόνο τα δύο ονόματα αρκούν για να καταλάβει κανείς ότι δεν μιλάμε για “συνηθισμένα” supercars. Από τη μία έχουμε το πρώτο τετράθυρο μοντέλο στην ιστορία της Ferrari και από την άλλη έναν σχεδόν αναχρονιστικά υπέροχο V12 grand tourer που μοιάζει να έρχεται από μια εποχή όπου οι κατασκευαστές έφτιαχναν αυτοκίνητα περισσότερο με πάθος και λιγότερο με spreadsheets.

Η Purosangue είναι η Ferrari που κανείς δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι θα λατρέψει

Όταν παρουσιάστηκε η Ferrari Purosangue, το internet χώρισε στρατόπεδα. Για πολλούς φίλους της μάρκας, η ιδέα μιας “ψηλής” Ferrari με τέσσερις πόρτες ακουγόταν λάθος. Σχεδόν βλάσφημη. Στην πράξη όμως, η Purosangue κατάφερε κάτι πολύ δύσκολο: να διατηρήσει τον χαρακτήρα Ferrari χωρίς να αναγκάζει τον ιδιοκτήτη της να ζει μαζί με τους συμβιβασμούς ενός καθαρόαιμου supercar.

Ο ατμοσφαιρικός V12 των 6,5 λίτρων αποδίδει 725 ίππους, ο ήχος του θυμίζει παλιές “μεγάλες” Ferrari και η επιτάχυνση είναι τόσο βίαιη που εύκολα ξεχνάς πως οδηγείς ένα αυτοκίνητο με τέσσερις κανονικές θέσεις και χώρο αποσκευών που δεν χωρά απλώς μια τσάντα weekend. Το πιο εντυπωσιακό στην περίπτωση της Purosangue δεν είναι καν οι επιδόσεις της. Είναι το γεγονός ότι βλέπεις πλέον μια Ferrari να χρησιμοποιείται πιο συχνά στην καθημερινότητα.

Να πηγαίνει βόλτα στη Βουλιαγμένη, να εμφανίζεται σε μαρίνες, ξενοδοχεία ή ακόμη και στην κίνηση της Αθήνας χωρίς να δείχνει “εκτός τόπου”. Και ναι, όσο κι αν η μάρκα αποφεύγει τη λέξη SUV, στην πραγματικότητα η Purosangue είναι ακριβώς αυτό που ζητούσε εδώ και χρόνια το ultra luxury κοινό. Κάτι ανάμεσα σε supercar, GT και πολυτελές SUV.

Η Ferrari 12Cilindri είναι από αυτές τις Ferrari που πιθανότατα δεν θα ξαναδούμε

Αντίθετα με την Purosangue, η νέα 12Cilindri μοιάζει σχεδόν ρομαντική. Σαν ένα τελευταίο “δώρο” της Ferrari προς όσους μεγάλωσαν λατρεύοντας τα μεγάλα ατμοσφαιρικά V12 του Μαρανέλο. Ακόμη και το όνομα του αυτοκινήτου είναι ωμά ειλικρινές. “12Cilindri”. Δώδεκα κύλινδροι. Αυτό έχει σημασία εδώ. Κάτω από το τεράστιο καπό βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός 6.5 V12 με 830 ίππους που ανεβάζει μέχρι σχεδόν 10.000 στροφές. Και μόνο αυτή η πρόταση ακούγεται σήμερα σχεδόν εξωπραγματική. Δεν υπάρχει turbo. Δεν υπάρχει downsizing. Δεν υπάρχει προσπάθεια να “φιλτραριστεί” η εμπειρία. Η 12Cilindri είναι φτιαγμένη γύρω από τον κινητήρα της, τον ήχο της και την αίσθηση που αφήνει στον οδηγό. Σχεδιαστικά επίσης, ξεχωρίζει αμέσως. Το μακρύ εμπρός μέρος, οι καθαρές αναλογίες και οι retro επιρροές θυμίζουν παλιές Ferrari grand tourers, αλλά χωρίς να δείχνει ρετρό ή “νοσταλγική”. Είναι επιθετική, χαμηλή και αρκετά πιο elegant από ό,τι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια από τη Ferrari. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις γιατί αρκετοί συλλέκτες τη θεωρούν ήδη μελλοντικό κλασικό.

Το πραγματικό ποσό πιθανότατα ξεπερνά αυτό που φαντάζεστε

Το ενδιαφέρον με τέτοιες Ferrari είναι ότι σχεδόν ποτέ δεν μένουν στις “βασικές” τιμές. Οι περισσότεροι πελάτες ξοδεύουν τεράστια ποσά μόνο σε εξατομίκευση. Ειδικές βαφές πολλών χιλιάδων ευρώ, carbon λεπτομέρειες παντού, tailor-made εσωτερικά, μοναδικές ραφές, διαφορετικά καθίσματα, custom ζάντες και δεκάδες επιλογές που μετατρέπουν κάθε αυτοκίνητο σε σχεδόν μοναδικό κομμάτι. Έτσι, παρότι οι επίσημες τιμές ήδη κινούνται σε επίπεδα που σοκάρουν, το τελικό ποσό για μία Purosangue και μία 12Cilindri μπορεί εύκολα να πλησιάσει ή και να ξεπεράσει συνολικά το 1 εκατ. ευρώ. Και όλα αυτά για δύο αυτοκίνητα με καθαρόαιμους ατμοσφαιρικούς V12 κινητήρες, σε μια εποχή όπου η υπόλοιπη αυτοκινητοβιομηχανία μιλά κυρίως για ηλεκτροκίνηση, μπαταρίες και περιορισμούς εκπομπών.

Η ελληνική αγορά συνεχίζει να κινείται πολύ πιο “δυνατά” απ’ όσο νομίζουμε

Μπορεί η ελληνική αγορά να είναι μικρή σε όγκο, αλλά συνεχίζει να έχει κοινό για πραγματικά εξωτικά αυτοκίνητα. Και μάλιστα όχι μόνο για συλλεκτικές hypercar επενδύσεις που μένουν κλεισμένες σε γκαράζ. Η Purosangue έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται όλο και συχνότερα στην Ελλάδα, ενώ η άφιξη της νέας 12Cilindri δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αγοραστές που θέλουν το “παλιό καλό” Ferrari συναίσθημα πριν αυτό εξαφανιστεί οριστικά. Γιατί όσο περνούν τα χρόνια, τέτοιες Ferrari θα γίνονται όλο και πιο σπάνιες. Και ίσως γι’ αυτό αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

